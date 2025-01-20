https://ria.ru/20250120/ubiystvo-1994689235.html

Убийцу женщины, найденной в машине Куценко, отправили в СИЗО

Убийцу женщины, найденной в машине Куценко, отправили в СИЗО - РИА Новости, 20.01.2025

Убийцу женщины, найденной в машине Куценко, отправили в СИЗО

Дорогомиловский суд Москвы отправил в СИЗО мужчину, обвиняемого в убийстве женщины, тело которой нашли в раритетном автомобиле актера Гоши Куценко, сообщили РИА РИА Новости, 20.01.2025

2025-01-20T19:24:00+03:00

2025-01-20T19:24:00+03:00

2025-01-20T19:58:00+03:00

россия

москва

кутузовский проспект

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происшествия

дорогомиловский суд г. москвы

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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Дорогомиловский суд Москвы отправил в СИЗО мужчину, обвиняемого в убийстве женщины, тело которой нашли в раритетном автомобиле актера Гоши Куценко, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. "Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал в отношении Абдуллина Альбера Игоревича меру пресечения в виде заключения под стражу", - рассказал собеседник агентства. Ранее в правоохранительных органах рассказали РИА Новости, что тело женщины нашли в раритетном автомобиле "ЗАЗ" актера Юрия (Гоши) Куценко в Москве, предполагаемый убийца задержан. По данным следствия, в ночь на 19 января фигурант в состоянии алкогольного опьянения, находясь вблизи жилого дома на Кутузовском проспекте в Москве, в ходе конфликта нанес не менее 12 ножевых ранений своей знакомой. От полученных повреждений потерпевшая скончалась на месте происшествия. После этого, чтобы скрыть следы преступления, он перетащил тело в припаркованную машину. Мужчине предъявлено обвинение по статье УК "убийство", он также ранее судим по статьям 105, 131 и 158 УК РФ (убийство, изнасилование, кража), уточнили агентству в правоохранительных органах.

https://ria.ru/20250120/kutsenko-1994629985.html

https://ria.ru/20250120/figuranty-1994670145.html

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