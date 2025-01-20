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Убийцу женщины, найденной в машине Куценко, отправили в СИЗО - РИА Новости, 20.01.2025
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19:24 20.01.2025 (обновлено: 19:58 20.01.2025)
https://ria.ru/20250120/ubiystvo-1994689235.html
Убийцу женщины, найденной в машине Куценко, отправили в СИЗО
Убийцу женщины, найденной в машине Куценко, отправили в СИЗО - РИА Новости, 20.01.2025
Убийцу женщины, найденной в машине Куценко, отправили в СИЗО
Дорогомиловский суд Москвы отправил в СИЗО мужчину, обвиняемого в убийстве женщины, тело которой нашли в раритетном автомобиле актера Гоши Куценко, сообщили РИА РИА Новости, 20.01.2025
2025-01-20T19:24:00+03:00
2025-01-20T19:58:00+03:00
россия
москва
кутузовский проспект
гоша куценко
происшествия
дорогомиловский суд г. москвы
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Дорогомиловский суд Москвы отправил в СИЗО мужчину, обвиняемого в убийстве женщины, тело которой нашли в раритетном автомобиле актера Гоши Куценко, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. "Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал в отношении Абдуллина Альбера Игоревича меру пресечения в виде заключения под стражу", - рассказал собеседник агентства. Ранее в правоохранительных органах рассказали РИА Новости, что тело женщины нашли в раритетном автомобиле "ЗАЗ" актера Юрия (Гоши) Куценко в Москве, предполагаемый убийца задержан. По данным следствия, в ночь на 19 января фигурант в состоянии алкогольного опьянения, находясь вблизи жилого дома на Кутузовском проспекте в Москве, в ходе конфликта нанес не менее 12 ножевых ранений своей знакомой. От полученных повреждений потерпевшая скончалась на месте происшествия. После этого, чтобы скрыть следы преступления, он перетащил тело в припаркованную машину. Мужчине предъявлено обвинение по статье УК "убийство", он также ранее судим по статьям 105, 131 и 158 УК РФ (убийство, изнасилование, кража), уточнили агентству в правоохранительных органах.
https://ria.ru/20250120/kutsenko-1994629985.html
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россия, москва, кутузовский проспект, гоша куценко, происшествия, дорогомиловский суд г. москвы
Россия, Москва, Кутузовский проспект, Гоша Куценко, Происшествия, Дорогомиловский суд г. Москвы
Убийцу женщины, найденной в машине Куценко, отправили в СИЗО

Обвиняемого в убийстве найденной в "Запорожце" Куценко женщины отправили в СИЗО

© Фото : официальный Telegram-канал прокуратуры г. Москвы Автомобиль, в котором обнаружено тело женщины, во дворе жилого дома на Кутузовском проспекте
Автомобиль, в котором обнаружено тело женщины, во дворе жилого дома на Кутузовском проспекте - РИА Новости, 1920, 20.01.2025
© Фото : официальный Telegram-канал прокуратуры г. Москвы
Автомобиль, в котором обнаружено тело женщины, во дворе жилого дома на Кутузовском проспекте
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Дорогомиловский суд Москвы отправил в СИЗО мужчину, обвиняемого в убийстве женщины, тело которой нашли в раритетном автомобиле актера Гоши Куценко, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал в отношении Абдуллина Альбера Игоревича меру пресечения в виде заключения под стражу", - рассказал собеседник агентства.
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Ранее в правоохранительных органах рассказали РИА Новости, что тело женщины нашли в раритетном автомобиле "ЗАЗ" актера Юрия (Гоши) Куценко в Москве, предполагаемый убийца задержан.
По данным следствия, в ночь на 19 января фигурант в состоянии алкогольного опьянения, находясь вблизи жилого дома на Кутузовском проспекте в Москве, в ходе конфликта нанес не менее 12 ножевых ранений своей знакомой. От полученных повреждений потерпевшая скончалась на месте происшествия. После этого, чтобы скрыть следы преступления, он перетащил тело в припаркованную машину.
Мужчине предъявлено обвинение по статье УК "убийство", он также ранее судим по статьям 105, 131 и 158 УК РФ (убийство, изнасилование, кража), уточнили агентству в правоохранительных органах.
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РоссияМоскваКутузовский проспектГоша КуценкоПроисшествияДорогомиловский суд г. Москвы
 
 
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