https://ria.ru/20250120/ubiystvo-1994644066.html

Житель Чувашии получил срок за убийство женщины-почтальона

Житель Чувашии получил срок за убийство женщины-почтальона - РИА Новости, 20.01.2025

Житель Чувашии получил срок за убийство женщины-почтальона

Житель Чувашии осужден на 9 лет 7 месяцев колонии строгого режима за убийство женщины-почтальона и кражу более 200 тысяч рублей для выплаты пенсий, сообщило... РИА Новости, 20.01.2025

2025-01-20T16:21:00+03:00

2025-01-20T16:21:00+03:00

2025-01-20T16:21:00+03:00

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 20 янв — РИА Новости. Житель Чувашии осужден на 9 лет 7 месяцев колонии строгого режима за убийство женщины-почтальона и кражу более 200 тысяч рублей для выплаты пенсий, сообщило региональное следственное управление СК РФ. Следствием и судом установлено, что днем 6 июня 2024 года в Аликовском районе республики 51-летний мужчина в своем автомобиле поссорился со своей близкой знакомой - 45-летней работницей почты и ударил её пустой бутылкой из-под шампанского по голове. Когда женщина потеряла сознание, он задушил ее, а тело оттащил в овраг и спрятал под листьями и ветками. После убийства он обнаружил в сумке своей спутницы около 218 тысяч рублей, предназначавшихся для выплаты пенсий жителям окрестных деревень, и похитил деньги. Было возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство) и статье 158 УК РФ (кража). "Приговором суда ему назначено наказание в виде 9 лет 7 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении. В свою очередь прокуратура Чувашии сообщает о том, что подсудимый в полном объеме возместил причиненный материальный ущерб, а также частично возместил родственникам погибшей причиненный моральный вред.

https://ria.ru/20250115/kuzbass-1993784487.html

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происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф)