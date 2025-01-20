https://ria.ru/20250120/ubiystvo-1994541652.html

Отец фигуранта по делу об убийстве Кириллова рассказал о сыне

Отец фигуранта по делу об убийстве Кириллова рассказал о сыне - РИА Новости, 20.01.2025

Отец фигуранта по делу об убийстве Кириллова рассказал о сыне

Отец Рамазана Падиева, арестованного по делу об убийстве начальника войск РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова, сообщил РИА Новости, что не общался с... РИА Новости, 20.01.2025

2025-01-20T07:09:00+03:00

2025-01-20T07:09:00+03:00

2025-01-20T07:09:00+03:00

происшествия

россия

москва

назрановский район

игорь кириллов

следственный комитет россии (ск рф)

войска рхбз

взрыв на рязанском проспекте в москве

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ЯНДАРЕ (Ингушетия), 20 янв - РИА Новости. Отец Рамазана Падиева, арестованного по делу об убийстве начальника войск РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова, сообщил РИА Новости, что не общался с сыном около 10 лет. В четверг СК сообщил о задержании двух новых фигурантов по уголовному делу об убийстве начальника войск РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова – Батухана Точиева и Рамазана Падиева. В тот же день Басманный суд Москвы арестовал обоих до 17 февраля. По версии следствия, они арендовали комнату в хостеле для исполнителя теракта Ахмаджона Курбонова, арестованного в декабре, и получали для него деньги от куратора. Оба обвиняются по пункту "б" части 3 статьи 205 (теракт, повлекший причинение смерти), части 4 статьи 222.1 (незаконный оборот взрывчатки организованной группой), части 3 статьи 223.1 (незаконное изготовление взрывчатки организованной группой) УК РФ. Отец Рамазана Падиева – 60-летний Бекхан проживает со своей второй супругой в двухэтажном частном доме с незавершенной отделкой нижнего этажа на окраине селения Яндаре в Назрановском районе Ингушетии. Сам Рамазан в этом доме никогда не жил. "Сын почти всю свою жизнь прожил в Карабулаке со своей матерью – моей первой женой и еще тремя нашими детьми. Я его, как и других детей, давно не видел, мы связь не поддерживаем после того, как я женился во второй раз. Как болеть начал, около десяти лет назад, с тех пор, наверное, не общался с ним", - рассказал агентству Бекхан Падиев. Падиев раньше работал водителем, но сейчас на пенсии из-за того, что, по его признанию, страдает болезнью Паркинсона. "На "Камазе" всю жизнь работал, пока здоровый был. Паркинсон у меня. Сейчас чисто на пенсию живу, еле-еле хватает", - заметил он. По данным СК РФ, утром 17 декабря на Рязанском проспекте в Москве было приведено в действие взрывное устройство, заложенное в самокат, стоявший рядом с подъездом дома. Погибли начальник войск РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник. Уголовное дело расследуется по статьям о теракте, убийстве и незаконном обороте взрывчатки. На следующий день был задержан исполнитель теракта Ахмаджон Курбонов. Тот рассказал, что был завербован украинскими спецслужбами, а за совершение преступления ему обещали 100 тысяч долларов и выезд в Европу.

https://ria.ru/20250118/kirillov-1994348771.html

https://ria.ru/20250118/kirillov-1994348771.html

https://ria.ru/20250116/figuranty-1994028257.html

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Дарья Буймова

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