https://ria.ru/20250120/tuva-1994632827.html
В Туве после избиения военных завели уголовное дело
В Туве после избиения военных завели уголовное дело - РИА Новости, 20.01.2025
В Туве после избиения военных завели уголовное дело
Уголовное дело возбуждено после избиения контрактников в военной части в Туве, следователи устанавливают других возможных пострадавших, сообщил глава региона... РИА Новости, 20.01.2025
2025-01-20T15:20:00+03:00
2025-01-20T15:20:00+03:00
2025-01-20T15:20:00+03:00
происшествия
россия
владислав ховалыг
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КРАСНОЯРСК, 20 янв – РИА Новости. Уголовное дело возбуждено после избиения контрактников в военной части в Туве, следователи устанавливают других возможных пострадавших, сообщил глава региона Владислав Ховалыг. Ранее пресс-служба правительства Тувы сообщала, что власти региона взяли под контроль расследование жестокого обращения с контрактниками в военной части №55115, включая избиения и применение электрошокеров перед их отправкой в зону СВО. Инцидент попал на видео и распространился в социальных сетях. "Уголовное дело возбуждено. Подозреваемый установлен. Следствие выявляет все обстоятельства, в том числе лиц, возможно, ранее пострадавших от противоправных действий сотрудника военной полиции, ставшего "героем" видео", - написал Ховалыг в своем Telegram-канале по итогам встречи с руководителем военного следственного отдела СК РФ по Абаканскому гарнизону Аркадием Ултургашевым.
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происшествия, россия, владислав ховалыг, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Владислав Ховалыг, Следственный комитет России (СК РФ)
В Туве после избиения военных завели уголовное дело
В Туве после избиения контрактников в военной части завели уголовное дело