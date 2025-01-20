https://ria.ru/20250120/tuva-1994632827.html

В Туве после избиения военных завели уголовное дело

В Туве после избиения военных завели уголовное дело - РИА Новости, 20.01.2025

В Туве после избиения военных завели уголовное дело

Уголовное дело возбуждено после избиения контрактников в военной части в Туве, следователи устанавливают других возможных пострадавших, сообщил глава региона... РИА Новости, 20.01.2025

2025-01-20T15:20:00+03:00

2025-01-20T15:20:00+03:00

2025-01-20T15:20:00+03:00

происшествия

россия

владислав ховалыг

следственный комитет россии (ск рф)

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КРАСНОЯРСК, 20 янв – РИА Новости. Уголовное дело возбуждено после избиения контрактников в военной части в Туве, следователи устанавливают других возможных пострадавших, сообщил глава региона Владислав Ховалыг. Ранее пресс-служба правительства Тувы сообщала, что власти региона взяли под контроль расследование жестокого обращения с контрактниками в военной части №55115, включая избиения и применение электрошокеров перед их отправкой в зону СВО. Инцидент попал на видео и распространился в социальных сетях. "Уголовное дело возбуждено. Подозреваемый установлен. Следствие выявляет все обстоятельства, в том числе лиц, возможно, ранее пострадавших от противоправных действий сотрудника военной полиции, ставшего "героем" видео", - написал Ховалыг в своем Telegram-канале по итогам встречи с руководителем военного следственного отдела СК РФ по Абаканскому гарнизону Аркадием Ултургашевым.

https://ria.ru/20241011/primore-1977511010.html

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происшествия, россия, владислав ховалыг, следственный комитет россии (ск рф)