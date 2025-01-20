В Туве начали расследование после сообщений об избиении контрактников
ВСК начал расследование попавшего на видео избиения в Туве военнослужащих
© СоцсетиИзбиение контрактников в одной из военных частей в Туве
© Соцсети
Избиение контрактников в одной из военных частей в Туве
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МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. В Туве начали расследование после появления в соцсетях видеозаписей избиения контрактников в одной из военных частей, сообщил официальный портал республики.
"По поручению главы Республики Тыва Владислава Ховалыга правительство Тувы взяло под контроль расследование инцидентов с участием военнослужащих из республики после распространения в региональных группах в социальных сетях и мессенджерах ряда видеозаписей", — говорится в публикации.
Так, один из роликов записан 16 января в военной части № 55115. На кадрах контрактников перед отправкой в зону СВО жестоко избивают и применяют к ним электрошокеры.
Спецпредставитель главы Тувы по вопросам СВО Тимур Куулар заявил, что расследованием занимаются Военно-следственный комитет и военная прокуратура. Виновных уже установили, в отношении них ведется доследственная проверка.
Виновные понесут наказание, подчеркнул Куулар.
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