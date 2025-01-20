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В Туве начали расследование после сообщений об избиении контрактников - РИА Новости, 20.01.2025
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06:05 20.01.2025 (обновлено: 14:44 20.01.2025)
https://ria.ru/20250120/tuva-1994539771.html
В Туве начали расследование после сообщений об избиении контрактников
В Туве начали расследование после сообщений об избиении контрактников - РИА Новости, 20.01.2025
В Туве начали расследование после сообщений об избиении контрактников
В Туве начали расследование после появления в соцсетях видеозаписей избиения контрактников в одной из военных частей, сообщил официальный портал республики. РИА Новости, 20.01.2025
2025-01-20T06:05:00+03:00
2025-01-20T14:44:00+03:00
происшествия
республика тыва
россия
владислав ховалыг
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МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. В Туве начали расследование после появления в соцсетях видеозаписей избиения контрактников в одной из военных частей, сообщил официальный портал республики. "По поручению главы Республики Тыва Владислава Ховалыга правительство Тувы взяло под контроль расследование инцидентов с участием военнослужащих из республики после распространения в региональных группах в социальных сетях и мессенджерах ряда видеозаписей", — говорится в публикации.Так, один из роликов записан 16 января в военной части № 55115. На кадрах контрактников перед отправкой в зону СВО жестоко избивают и применяют к ним электрошокеры. Спецпредставитель главы Тувы по вопросам СВО Тимур Куулар заявил, что расследованием занимаются Военно-следственный комитет и военная прокуратура. Виновных уже установили, в отношении них ведется доследственная проверка. Виновные понесут наказание, подчеркнул Куулар.
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республика тыва
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происшествия, республика тыва, россия, владислав ховалыг
Происшествия, Республика Тыва, Россия, Владислав Ховалыг
В Туве начали расследование после сообщений об избиении контрактников

ВСК начал расследование попавшего на видео избиения в Туве военнослужащих

© СоцсетиИзбиение контрактников в одной из военных частей в Туве
Избиение контрактников в одной из военных частей в Туве - РИА Новости, 1920, 20.01.2025
© Соцсети
Избиение контрактников в одной из военных частей в Туве
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МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. В Туве начали расследование после появления в соцсетях видеозаписей избиения контрактников в одной из военных частей, сообщил официальный портал республики.
"По поручению главы Республики Тыва Владислава Ховалыга правительство Тувы взяло под контроль расследование инцидентов с участием военнослужащих из республики после распространения в региональных группах в социальных сетях и мессенджерах ряда видеозаписей", — говорится в публикации.
Так, один из роликов записан 16 января в военной части № 55115. На кадрах контрактников перед отправкой в зону СВО жестоко избивают и применяют к ним электрошокеры.
Спецпредставитель главы Тувы по вопросам СВО Тимур Куулар заявил, что расследованием занимаются Военно-следственный комитет и военная прокуратура. Виновных уже установили, в отношении них ведется доследственная проверка.
Виновные понесут наказание, подчеркнул Куулар.
Взятка - РИА Новости, 1920, 10.10.2024
Экс-главу отдела ГУС Минобороны оштрафовали по делу о взятке
10 октября 2024, 21:18
 
ПроисшествияРеспублика ТываРоссияВладислав Ховалыг
 
 
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