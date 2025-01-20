https://ria.ru/20250120/tuva-1994539771.html

В Туве начали расследование после сообщений об избиении контрактников

В Туве начали расследование после сообщений об избиении контрактников - РИА Новости, 20.01.2025

В Туве начали расследование после сообщений об избиении контрактников

В Туве начали расследование после появления в соцсетях видеозаписей избиения контрактников в одной из военных частей, сообщил официальный портал республики. РИА Новости, 20.01.2025

2025-01-20T06:05:00+03:00

2025-01-20T06:05:00+03:00

2025-01-20T14:44:00+03:00

происшествия

республика тыва

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владислав ховалыг

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МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. В Туве начали расследование после появления в соцсетях видеозаписей избиения контрактников в одной из военных частей, сообщил официальный портал республики. "По поручению главы Республики Тыва Владислава Ховалыга правительство Тувы взяло под контроль расследование инцидентов с участием военнослужащих из республики после распространения в региональных группах в социальных сетях и мессенджерах ряда видеозаписей", — говорится в публикации.Так, один из роликов записан 16 января в военной части № 55115. На кадрах контрактников перед отправкой в зону СВО жестоко избивают и применяют к ним электрошокеры. Спецпредставитель главы Тувы по вопросам СВО Тимур Куулар заявил, что расследованием занимаются Военно-следственный комитет и военная прокуратура. Виновных уже установили, в отношении них ведется доследственная проверка. Виновные понесут наказание, подчеркнул Куулар.

https://ria.ru/20241010/vzyatka-1977482374.html

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Дарья Буймова

происшествия, республика тыва, россия, владислав ховалыг