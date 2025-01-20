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Американские деньги для Киева потрачены впустую, заявил турецкий политик - РИА Новости, 20.01.2025
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05:47 20.01.2025 (обновлено: 06:01 20.01.2025)
https://ria.ru/20250120/turtsija-1994538813.html
Американские деньги для Киева потрачены впустую, заявил турецкий политик
Американские деньги для Киева потрачены впустую, заявил турецкий политик - РИА Новости, 20.01.2025
Американские деньги для Киева потрачены впустую, заявил турецкий политик
Деньги США, выделенные для поддержки Украины, потрачены впустую, так как создается новый миропорядок на фоне военных успехов России и возрождения Китая, заявил... РИА Новости, 20.01.2025
2025-01-20T05:47:00+03:00
2025-01-20T06:01:00+03:00
в мире
украина
сша
россия
догу перинчек
ллойд остин
сергей лавров
нато
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АНКАРА, 20 янв – РИА Новости. Деньги США, выделенные для поддержки Украины, потрачены впустую, так как создается новый миропорядок на фоне военных успехов России и возрождения Китая, заявил РИА Новости лидер турецкой партии Vatan (Родина) Догу Перинчек. Ранее глава Пентагона Ллойд Остин подтвердил выделение Украине пакета помощи в размере 500 миллионов долларов, который включает ракеты для ПВО, оборудование для истребителей F-16 и боеприпасы. "Мир на Украине прежде всего нужен самим США. Так как конфликт на Украине привел к тому, что санкции, введенные в отношении России, сыграли против интересов самих США. США перед сложной экономической ситуацией, имеются долги. Это признают ведущие мировые экономисты. Каждый день мы слышим (в СМИ - ред.) об экономическом кризисе (в США - ред.). Одна из главных причин этого – желание США доминировать в мире, выделение денег на эскалацию конфликтов, в том числе на Украине, поддержка террористов. Эти деньги потрачены впустую. Так как создается новый миропорядок", - сказал Перинчек. Он добавил, что экономический центр сдвигается в сторону Евразии. "Начался процесс по завершению гегемонии доллара. Военные успехи России на Украине, возрождение Китая - всё это факторы", - сказал Перинчек. По словам политика, деньги США выделены на бесперспективные проекты. "У Трампа есть понимание этого. Он дал слово (завершить конфликт на Украине – ред.). Посмотрим, выполнит ли он обещание. США уже не могут стать "жандармами мира", - подчеркнул Перинчек. Vatan - турецкая партия левого толка, которая стоит на позициях первого президента Турции Мустафы Кемаля Ататюрка, имеет антизападную и антиамериканскую направленность. Партия считает себя правопреемницей Социалистической партии рабочих и крестьян, созданной в 1919 году. Она не представлена в турецком парламенте, но остаётся влиятельной силой, особенно в регионах. В партии состоят более 50 тысяч человек. Ранее Трамп выразил надежду на то, что переговоры с российским президентом по Украине могут состояться в течение менее чем полугода. При этом ранее он обещал, что сможет добиться урегулирования украинского конфликта путем переговоров. Трамп не раз заявлял, что сможет урегулировать конфликт на Украине за один день. В РФ считают, что это слишком сложная проблема для такого простого решения. 14 января агентство Блумберг со ссылкой на источники сообщало, что Трамп не заинтересован в судьбе Украины и не считает конфликт стратегически важным для интересов США. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнём". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект. В июне 2024 года Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил российский лидер, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО, он должен провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Также Путин упомянул в этом контексте и отмену санкций против РФ.
https://ria.ru/20240325/rossiya-1935568126.html
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в мире, украина, сша, россия, догу перинчек, ллойд остин, сергей лавров, нато, министерство обороны сша, f-16
В мире, Украина, США, Россия, Догу Перинчек, Ллойд Остин, Сергей Лавров, НАТО, Министерство обороны США, F-16
Американские деньги для Киева потрачены впустую, заявил турецкий политик

Лидер партии Vatan Перинчек: деньги США на поддержку Украины потрачены впустую

© AP Photo / Alex BrandonПогрузка военной помощи для Украины на авиабазе Довер, США
Погрузка военной помощи для Украины на авиабазе Довер, США - РИА Новости, 1920, 20.01.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Погрузка военной помощи для Украины на авиабазе Довер, США. Архивное фото
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АНКАРА, 20 янв – РИА Новости. Деньги США, выделенные для поддержки Украины, потрачены впустую, так как создается новый миропорядок на фоне военных успехов России и возрождения Китая, заявил РИА Новости лидер турецкой партии Vatan (Родина) Догу Перинчек.
Ранее глава Пентагона Ллойд Остин подтвердил выделение Украине пакета помощи в размере 500 миллионов долларов, который включает ракеты для ПВО, оборудование для истребителей F-16 и боеприпасы.
Турецкий политик Догу Перинчек - РИА Новости, 1920, 25.03.2024
Россия идет к победе над атлантическими державами, считает турецкий политик
25 марта 2024, 06:04
"Мир на Украине прежде всего нужен самим США. Так как конфликт на Украине привел к тому, что санкции, введенные в отношении России, сыграли против интересов самих США. США перед сложной экономической ситуацией, имеются долги. Это признают ведущие мировые экономисты. Каждый день мы слышим (в СМИ - ред.) об экономическом кризисе (в США - ред.). Одна из главных причин этого – желание США доминировать в мире, выделение денег на эскалацию конфликтов, в том числе на Украине, поддержка террористов. Эти деньги потрачены впустую. Так как создается новый миропорядок", - сказал Перинчек.
Он добавил, что экономический центр сдвигается в сторону Евразии. "Начался процесс по завершению гегемонии доллара. Военные успехи России на Украине, возрождение Китая - всё это факторы", - сказал Перинчек.
По словам политика, деньги США выделены на бесперспективные проекты. "У Трампа есть понимание этого. Он дал слово (завершить конфликт на Украине – ред.). Посмотрим, выполнит ли он обещание. США уже не могут стать "жандармами мира", - подчеркнул Перинчек.
Vatan - турецкая партия левого толка, которая стоит на позициях первого президента Турции Мустафы Кемаля Ататюрка, имеет антизападную и антиамериканскую направленность. Партия считает себя правопреемницей Социалистической партии рабочих и крестьян, созданной в 1919 году. Она не представлена в турецком парламенте, но остаётся влиятельной силой, особенно в регионах. В партии состоят более 50 тысяч человек.
Вид на Капитолий в в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 19.01.2025
США никогда не верили в победу Украины, заявил экс-глава СНБ
Вчера, 19:28
Ранее Трамп выразил надежду на то, что переговоры с российским президентом по Украине могут состояться в течение менее чем полугода. При этом ранее он обещал, что сможет добиться урегулирования украинского конфликта путем переговоров. Трамп не раз заявлял, что сможет урегулировать конфликт на Украине за один день. В РФ считают, что это слишком сложная проблема для такого простого решения. 14 января агентство Блумберг со ссылкой на источники сообщало, что Трамп не заинтересован в судьбе Украины и не считает конфликт стратегически важным для интересов США.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнём". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
В июне 2024 года Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил российский лидер, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО, он должен провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Также Путин упомянул в этом контексте и отмену санкций против РФ.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 17.01.2025
"Стопроцентно неправы". В США высказались о происходящем на Украине
17 января, 19:00
 
В миреУкраинаСШАРоссияДогу ПеринчекЛлойд ОстинСергей ЛавровНАТОМинистерство обороны СШАF-16
 
 
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