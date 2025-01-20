https://ria.ru/20250120/tsentr-1994586000.html

ВСУ потеряли два бронетранспортера в зоне действий группировки "Центр"

ВСУ потеряли два бронетранспортера в зоне действий группировки "Центр" - РИА Новости, 20.01.2025

ВСУ потеряли два бронетранспортера в зоне действий группировки "Центр"

ВСУ потеряли до 545 военнослужащих и два бронетранспортера М113 производства США в зоне действий подразделений группировки российских войск "Центр", сообщило... РИА Новости, 20.01.2025

2025-01-20T12:08:00+03:00

2025-01-20T12:08:00+03:00

2025-01-20T12:10:00+03:00

специальная военная операция на украине

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вооруженные силы украины

донецкая народная республика

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министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. ВСУ потеряли до 545 военнослужащих и два бронетранспортера М113 производства США в зоне действий подразделений группировки российских войск "Центр", сообщило Минобороны РФ.По данным министерства, силы группировки нанесли поражение живой силе и технике пяти механизированных, мотопехотной бригад ВСУ и двух бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Петровка, Дзержинск, Новоелизаветовка, Нововасилевка, Лысовка и Славянка Донецкой Народной Республики."Противник потерял до 545 военнослужащих, два бронетранспортера М113 производства США, три автомобиля и 122-мм самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика", - говорится в сообщении ведомства.

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россия, вооруженные силы украины, донецкая народная республика, сша, министерство обороны рф (минобороны рф)