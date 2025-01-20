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ВСУ потеряли два бронетранспортера в зоне действий группировки "Центр" - РИА Новости, 20.01.2025
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12:08 20.01.2025 (обновлено: 12:10 20.01.2025)
https://ria.ru/20250120/tsentr-1994586000.html
ВСУ потеряли два бронетранспортера в зоне действий группировки "Центр"
ВСУ потеряли два бронетранспортера в зоне действий группировки "Центр" - РИА Новости, 20.01.2025
ВСУ потеряли два бронетранспортера в зоне действий группировки "Центр"
ВСУ потеряли до 545 военнослужащих и два бронетранспортера М113 производства США в зоне действий подразделений группировки российских войск "Центр", сообщило... РИА Новости, 20.01.2025
2025-01-20T12:08:00+03:00
2025-01-20T12:10:00+03:00
специальная военная операция на украине
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вооруженные силы украины
донецкая народная республика
сша
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. ВСУ потеряли до 545 военнослужащих и два бронетранспортера М113 производства США в зоне действий подразделений группировки российских войск "Центр", сообщило Минобороны РФ.По данным министерства, силы группировки нанесли поражение живой силе и технике пяти механизированных, мотопехотной бригад ВСУ и двух бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Петровка, Дзержинск, Новоелизаветовка, Нововасилевка, Лысовка и Славянка Донецкой Народной Республики."Противник потерял до 545 военнослужащих, два бронетранспортера М113 производства США, три автомобиля и 122-мм самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика", - говорится в сообщении ведомства.
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россия, вооруженные силы украины, донецкая народная республика, сша, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Донецкая Народная Республика, США, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ВСУ потеряли два бронетранспортера в зоне действий группировки "Центр"

ВСУ потеряли два бронетранспортера и 545 военных в зоне действий "Центра"

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС РФ в зоне СВО
Военнослужащий ВС РФ в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 20.01.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Военнослужащий ВС РФ в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. ВСУ потеряли до 545 военнослужащих и два бронетранспортера М113 производства США в зоне действий подразделений группировки российских войск "Центр", сообщило Минобороны РФ.
По данным министерства, силы группировки нанесли поражение живой силе и технике пяти механизированных, мотопехотной бригад ВСУ и двух бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Петровка, Дзержинск, Новоелизаветовка, Нововасилевка, Лысовка и Славянка Донецкой Народной Республики.
"Противник потерял до 545 военнослужащих, два бронетранспортера М113 производства США, три автомобиля и 122-мм самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика", - говорится в сообщении ведомства.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы УкраиныДонецкая Народная РеспубликаСШАМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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