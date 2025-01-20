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ВСУ потеряли два бронетранспортера в зоне действий группировки "Центр"
ВСУ потеряли два бронетранспортера в зоне действий группировки "Центр" - РИА Новости, 20.01.2025
ВСУ потеряли два бронетранспортера в зоне действий группировки "Центр"
ВСУ потеряли до 545 военнослужащих и два бронетранспортера М113 производства США в зоне действий подразделений группировки российских войск "Центр", сообщило... РИА Новости, 20.01.2025
2025-01-20T12:08:00+03:00
2025-01-20T12:08:00+03:00
2025-01-20T12:10:00+03:00
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. ВСУ потеряли до 545 военнослужащих и два бронетранспортера М113 производства США в зоне действий подразделений группировки российских войск "Центр", сообщило Минобороны РФ.По данным министерства, силы группировки нанесли поражение живой силе и технике пяти механизированных, мотопехотной бригад ВСУ и двух бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Петровка, Дзержинск, Новоелизаветовка, Нововасилевка, Лысовка и Славянка Донецкой Народной Республики."Противник потерял до 545 военнослужащих, два бронетранспортера М113 производства США, три автомобиля и 122-мм самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика", - говорится в сообщении ведомства.
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россия, вооруженные силы украины, донецкая народная республика, сша, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Донецкая Народная Республика, США, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ВСУ потеряли два бронетранспортера в зоне действий группировки "Центр"
ВСУ потеряли два бронетранспортера и 545 военных в зоне действий "Центра"