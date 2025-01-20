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В Госдуме заявили, что Трамп сочетает в себе три амплуа - РИА Новости, 20.01.2025
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23:29 20.01.2025
https://ria.ru/20250120/tramp-1994713449.html
В Госдуме заявили, что Трамп сочетает в себе три амплуа
В Госдуме заявили, что Трамп сочетает в себе три амплуа - РИА Новости, 20.01.2025
В Госдуме заявили, что Трамп сочетает в себе три амплуа
Депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев заявил, что президент США Дональд Трамп сочетает в себе три амплуа: политика,... РИА Новости, 20.01.2025
2025-01-20T23:29:00+03:00
2025-01-20T23:29:00+03:00
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 янв – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев заявил, что президент США Дональд Трамп сочетает в себе три амплуа: политика, предпринимателя и шоумена. "По-разному можно оценивать, но в основе политического поведения Трампа мы увидим уверенную, быструю и решительную логику действий политика, предпринимателя и, если хотите, шоумена. Такое поведение характерно для большого и сильного политика, опирающегося на преемственность обитателей Белого дома. Ни один из них, кстати, не отверг позиций предыдущего руководителя государства", - сказал Ивлев. К примеру, по его словам, поправка Джексона-Веника, трансформировавшись в акт Магнитского, фактически существует свыше 50 лет, пережив десяток американских президентов. "Вот и Трамп будет делать все так, чтобы представить свои действия исключительно как победу США, а не просто как найденный переговорный компромисс", - подчеркнул депутат. Трамп в понедельник официально вступил в должность президента США, приняв присягу на церемонии инаугурации, состоявшейся в Капитолии. США в декабре 2012 года приняли "акт Магнитского" о санкциях в отношении россиян, причастных, по мнению американских властей, к нарушениям прав человека. Российские власти в свою очередь неоднократно заявляли о недопустимости политизации "дела Магнитского". Впоследствии "акту Магнитского" был придан статус глобального закона, санкции по нему не должны ограничиваться гражданами РФ, а применяться ко всем странам, граждане которых нарушают, по мнению США, права человека. Позднее аналогичные списки ввели ряд стран ЕС.
https://ria.ru/20250120/tramp-1994712849.html
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в мире, сша, дональд трамп, инаугурация трампа — 2025, россия, госдума рф
В мире, США, Дональд Трамп, Инаугурация Трампа — 2025, Россия, Госдума РФ
В Госдуме заявили, что Трамп сочетает в себе три амплуа

Депутат Ивлев заявил, что в Трамп сочетает амплуа политика, бизнесмена и шоумена

© AP Photo / Kenny HolstonПрезидент США Дональд Трамп во время инаугурационной речи
Президент США Дональд Трамп во время инаугурационной речи - РИА Новости, 1920, 20.01.2025
© AP Photo / Kenny Holston
Президент США Дональд Трамп во время инаугурационной речи
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 янв – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев заявил, что президент США Дональд Трамп сочетает в себе три амплуа: политика, предпринимателя и шоумена.
"По-разному можно оценивать, но в основе политического поведения Трампа мы увидим уверенную, быструю и решительную логику действий политика, предпринимателя и, если хотите, шоумена. Такое поведение характерно для большого и сильного политика, опирающегося на преемственность обитателей Белого дома. Ни один из них, кстати, не отверг позиций предыдущего руководителя государства", - сказал Ивлев.
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К примеру, по его словам, поправка Джексона-Веника, трансформировавшись в акт Магнитского, фактически существует свыше 50 лет, пережив десяток американских президентов.
"Вот и Трамп будет делать все так, чтобы представить свои действия исключительно как победу США, а не просто как найденный переговорный компромисс", - подчеркнул депутат.
Трамп в понедельник официально вступил в должность президента США, приняв присягу на церемонии инаугурации, состоявшейся в Капитолии.
США в декабре 2012 года приняли "акт Магнитского" о санкциях в отношении россиян, причастных, по мнению американских властей, к нарушениям прав человека. Российские власти в свою очередь неоднократно заявляли о недопустимости политизации "дела Магнитского". Впоследствии "акту Магнитского" был придан статус глобального закона, санкции по нему не должны ограничиваться гражданами РФ, а применяться ко всем странам, граждане которых нарушают, по мнению США, права человека. Позднее аналогичные списки ввели ряд стран ЕС.
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