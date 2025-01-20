https://ria.ru/20250120/tramp-1994713066.html
Трамп подписал первые после инаугурации документы
Трамп подписал первые после инаугурации документы - РИА Новости, 21.01.2025
Трамп подписал первые после инаугурации документы
Президент США Дональд Трамп подписал первые после инаугурации документы, касающиеся ключевых назначений в его администрации, включая уровень кабинета министров, РИА Новости, 21.01.2025
2025-01-20T23:24:00+03:00
2025-01-20T23:24:00+03:00
2025-01-21T03:12:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 20 янв — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп подписал первые после инаугурации документы, касающиеся ключевых назначений в его администрации, включая уровень кабинета министров, сообщил пул Белого дома.В частности, первый документ касался утверждения 22 членов кабинета и должностей уровня кабинета. Второй документ охватывал назначения на 47 должностей заместителей министров и других высокопоставленных чиновников. Третий документ содержал 31 временное назначение, а четвертый касался 15 председателей и исполняющих обязанности председателей различных комиссий.Кроме того, Трамп подписал прокламацию, которая предписывает поднимать государственный флаг США на полную высоту в дни будущих инаугураций, включая нынешнюю. После подписания президент передал несколько сувенирных ручек законодателям, присутствовавшим на церемонии.
https://ria.ru/20250120/tramp-1994625035.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, дональд трамп, выборы президента сша — 2024
В мире, США, Дональд Трамп, Выборы президента США — 2024
Трамп подписал первые после инаугурации документы
Трамп подписал первые документы, касающиеся назначений в его администрации