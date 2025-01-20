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Трамп подписал первые после инаугурации документы - РИА Новости, 21.01.2025
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23:24 20.01.2025 (обновлено: 03:12 21.01.2025)
https://ria.ru/20250120/tramp-1994713066.html
Трамп подписал первые после инаугурации документы
Трамп подписал первые после инаугурации документы - РИА Новости, 21.01.2025
Трамп подписал первые после инаугурации документы
Президент США Дональд Трамп подписал первые после инаугурации документы, касающиеся ключевых назначений в его администрации, включая уровень кабинета министров, РИА Новости, 21.01.2025
2025-01-20T23:24:00+03:00
2025-01-21T03:12:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 20 янв — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп подписал первые после инаугурации документы, касающиеся ключевых назначений в его администрации, включая уровень кабинета министров, сообщил пул Белого дома.В частности, первый документ касался утверждения 22 членов кабинета и должностей уровня кабинета. Второй документ охватывал назначения на 47 должностей заместителей министров и других высокопоставленных чиновников. Третий документ содержал 31 временное назначение, а четвертый касался 15 председателей и исполняющих обязанности председателей различных комиссий.Кроме того, Трамп подписал прокламацию, которая предписывает поднимать государственный флаг США на полную высоту в дни будущих инаугураций, включая нынешнюю. После подписания президент передал несколько сувенирных ручек законодателям, присутствовавшим на церемонии.
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в мире, сша, дональд трамп, выборы президента сша — 2024
В мире, США, Дональд Трамп, Выборы президента США — 2024
Трамп подписал первые после инаугурации документы

Трамп подписал первые документы, касающиеся назначений в его администрации

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonДональд Трамп во время церемонии инаугурации в Вашингтоне
Дональд Трамп во время церемонии инаугурации в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 20.01.2025
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Дональд Трамп во время церемонии инаугурации в Вашингтоне
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ВАШИНГТОН, 20 янв — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп подписал первые после инаугурации документы, касающиеся ключевых назначений в его администрации, включая уровень кабинета министров, сообщил пул Белого дома.
В частности, первый документ касался утверждения 22 членов кабинета и должностей уровня кабинета. Второй документ охватывал назначения на 47 должностей заместителей министров и других высокопоставленных чиновников. Третий документ содержал 31 временное назначение, а четвертый касался 15 председателей и исполняющих обязанности председателей различных комиссий.
Кроме того, Трамп подписал прокламацию, которая предписывает поднимать государственный флаг США на полную высоту в дни будущих инаугураций, включая нынешнюю. После подписания президент передал несколько сувенирных ручек законодателям, присутствовавшим на церемонии.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 20.01.2025
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