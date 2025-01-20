https://ria.ru/20250120/tramp-1994713066.html

Трамп подписал первые после инаугурации документы

Трамп подписал первые после инаугурации документы - РИА Новости, 21.01.2025

Трамп подписал первые после инаугурации документы

Президент США Дональд Трамп подписал первые после инаугурации документы, касающиеся ключевых назначений в его администрации, включая уровень кабинета министров, РИА Новости, 21.01.2025

2025-01-20T23:24:00+03:00

2025-01-20T23:24:00+03:00

2025-01-21T03:12:00+03:00

в мире

сша

дональд трамп

выборы президента сша — 2024

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/14/1994700599_0:0:3068:1727_1920x0_80_0_0_94f6b64da9bbcdcac00fc14364de1365.jpg

ВАШИНГТОН, 20 янв — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп подписал первые после инаугурации документы, касающиеся ключевых назначений в его администрации, включая уровень кабинета министров, сообщил пул Белого дома.В частности, первый документ касался утверждения 22 членов кабинета и должностей уровня кабинета. Второй документ охватывал назначения на 47 должностей заместителей министров и других высокопоставленных чиновников. Третий документ содержал 31 временное назначение, а четвертый касался 15 председателей и исполняющих обязанности председателей различных комиссий.Кроме того, Трамп подписал прокламацию, которая предписывает поднимать государственный флаг США на полную высоту в дни будущих инаугураций, включая нынешнюю. После подписания президент передал несколько сувенирных ручек законодателям, присутствовавшим на церемонии.

https://ria.ru/20250120/tramp-1994625035.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сша, дональд трамп, выборы президента сша — 2024