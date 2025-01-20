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Эксперт предрек жесткий экономический курс Трампа в отношении России - РИА Новости, 20.01.2025
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23:12 20.01.2025
https://ria.ru/20250120/tramp-1994712849.html
Эксперт предрек жесткий экономический курс Трампа в отношении России
Эксперт предрек жесткий экономический курс Трампа в отношении России - РИА Новости, 20.01.2025
Эксперт предрек жесткий экономический курс Трампа в отношении России
Экономическая политика нового президента США Дональда Трампа в отношении РФ будет жесткой и двойственной, выразил мнение в беседе с РИА Новости независимый... РИА Новости, 20.01.2025
2025-01-20T23:12:00+03:00
2025-01-20T23:12:00+03:00
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Экономическая политика нового президента США Дональда Трампа в отношении РФ будет жесткой и двойственной, выразил мнение в беседе с РИА Новости независимый промышленный эксперт Леонид Хазанов. "Среди потенциальных мер с его стороны - новые санкции против России, направленные на ослабление ее экономического суверенитета. Исходя из этого, возможно надо готовиться, что политика Дональда Трампа будет жесткой и вместе с тем двойственной", - полагает эксперт. Например, для выстраивания отношений с Россией он может снять санкции против ее экспорта алюминия, меди, никеля и урана и в то же время будет стимулировать их производство на территории США, считает Хазанов. Слова Трампа про "золотой век" США могут означать, что он попытается усилить их влияние в мировой экономике, неотъемлемой частью которой является экономика нашей страны, заключил он. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны. Россия стремится укрепить экономический суверенитет и технологическое лидерство, а также развивать национально ориентированную банковскую систему и сильный фондовый рынок, заявил ранее российский президент Владимир Путин.
https://ria.ru/20250120/sanktsii-1994710844.html
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в мире, сша, дональд трамп, россия, экономика
В мире, США, Дональд Трамп, Россия, Экономика
Эксперт предрек жесткий экономический курс Трампа в отношении России

Промышленный эксперт Хазанов: Трамп будет жестким в отношении экономики России

© AP Photo / Chip SomodevillaИзбранный президент США Дональд Трамп
Избранный президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 20.01.2025
© AP Photo / Chip Somodevilla
Избранный президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Экономическая политика нового президента США Дональда Трампа в отношении РФ будет жесткой и двойственной, выразил мнение в беседе с РИА Новости независимый промышленный эксперт Леонид Хазанов.
"Среди потенциальных мер с его стороны - новые санкции против России, направленные на ослабление ее экономического суверенитета. Исходя из этого, возможно надо готовиться, что политика Дональда Трампа будет жесткой и вместе с тем двойственной", - полагает эксперт.
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Эксперт усомнилась в снятии США санкций на российские энергоресурсы
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Например, для выстраивания отношений с Россией он может снять санкции против ее экспорта алюминия, меди, никеля и урана и в то же время будет стимулировать их производство на территории США, считает Хазанов.
Слова Трампа про "золотой век" США могут означать, что он попытается усилить их влияние в мировой экономике, неотъемлемой частью которой является экономика нашей страны, заключил он.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны.
Россия стремится укрепить экономический суверенитет и технологическое лидерство, а также развивать национально ориентированную банковскую систему и сильный фондовый рынок, заявил ранее российский президент Владимир Путин.
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