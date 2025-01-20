https://ria.ru/20250120/tramp-1994712849.html

Эксперт предрек жесткий экономический курс Трампа в отношении России

Эксперт предрек жесткий экономический курс Трампа в отношении России - РИА Новости, 20.01.2025

Эксперт предрек жесткий экономический курс Трампа в отношении России

Экономическая политика нового президента США Дональда Трампа в отношении РФ будет жесткой и двойственной, выразил мнение в беседе с РИА Новости независимый... РИА Новости, 20.01.2025

2025-01-20T23:12:00+03:00

2025-01-20T23:12:00+03:00

2025-01-20T23:12:00+03:00

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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Экономическая политика нового президента США Дональда Трампа в отношении РФ будет жесткой и двойственной, выразил мнение в беседе с РИА Новости независимый промышленный эксперт Леонид Хазанов. "Среди потенциальных мер с его стороны - новые санкции против России, направленные на ослабление ее экономического суверенитета. Исходя из этого, возможно надо готовиться, что политика Дональда Трампа будет жесткой и вместе с тем двойственной", - полагает эксперт. Например, для выстраивания отношений с Россией он может снять санкции против ее экспорта алюминия, меди, никеля и урана и в то же время будет стимулировать их производство на территории США, считает Хазанов. Слова Трампа про "золотой век" США могут означать, что он попытается усилить их влияние в мировой экономике, неотъемлемой частью которой является экономика нашей страны, заключил он. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны. Россия стремится укрепить экономический суверенитет и технологическое лидерство, а также развивать национально ориентированную банковскую систему и сильный фондовый рынок, заявил ранее российский президент Владимир Путин.

https://ria.ru/20250120/sanktsii-1994710844.html

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в мире, сша, дональд трамп, россия, экономика