https://ria.ru/20250120/tramp-1994711701.html
Жена Трампа будет активнее участвовать в его политике, сообщил CNN
Жена Трампа будет активнее участвовать в его политике, сообщил CNN - РИА Новости, 20.01.2025
Жена Трампа будет активнее участвовать в его политике, сообщил CNN
Супруга президента США Дональда Трампа Меланья решила принять более активное участие в его политике, давая ему советы по различным вопросам, сообщает телеканал... РИА Новости, 20.01.2025
2025-01-20T22:50:00+03:00
2025-01-20T22:50:00+03:00
2025-01-20T22:50:00+03:00
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Супруга президента США Дональда Трампа Меланья решила принять более активное участие в его политике, давая ему советы по различным вопросам, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники. "Первая леди Меланья Трамп решила провести второй срок в этой роли более активно, часто присутствуя на встречах с президентом Трампом и другими ключевыми заинтересованными сторонами и давая президенту советы по различным вопросам", - говорится в публикации. Трамп в понедельник официально вступил в должность президента США, приняв присягу на церемонии инаугурации, состоявшейся в Капитолии.
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в мире, сша, дональд трамп, меланья трамп
В мире, США, Дональд Трамп, Меланья Трамп
Жена Трампа будет активнее участвовать в его политике, сообщил CNN
CNN: супруга Трампа Меланья решила принять более активное участие в его политике