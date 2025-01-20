https://ria.ru/20250120/tramp-1994709720.html
Трамп поручил госдепу реализовывать политику "Америка прежде всего"
Трамп поручил госдепу реализовывать политику "Америка прежде всего" - РИА Новости, 20.01.2025
Трамп поручил госдепу реализовывать политику "Америка прежде всего"
Президент США Дональд Трамп распорядился, чтобы внешняя политика Соединенных Штатов под руководством госдепартамента была ориентирована на национальные... РИА Новости, 20.01.2025
2025-01-20T22:22:00+03:00
2025-01-20T22:22:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 20 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп распорядился, чтобы внешняя политика Соединенных Штатов под руководством госдепартамента была ориентирована на национальные интересы, говорится в обнародованном в понедельник документе Белого дома. Согласно документу, администрация Трампа намерена сосредоточиться на укреплении суверенитета США и продвижении американских интересов за рубежом. "Госдепартамент США будет реализовывать внешнюю политику, основанную на принципе "Америка прежде всего", - указано в документе. В числе других ключевых направлений новой администрации упоминаются реформы государственного аппарата, снижение бюрократии, отказ от "ненужных и радикальных" регулирующих норм, поддержка традиционных ценностей и возвращение к политике энергетического доминирования. Президент также подчеркнул, что его администрация сосредоточится на снижении стоимости жизни для американцев, поддержке суверенитета в налоговой и торговой политике, а также восстановлении экономического и военного лидерства США.
https://ria.ru/20250120/zelenskiy-1994707903.html
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в мире, сша, дональд трамп, государственный департамент сша
В мире, США, Дональд Трамп, Государственный департамент США
Трамп поручил госдепу реализовывать политику "Америка прежде всего"
Трамп поручил госдепу ориентировать внешнюю политику на внутренние интересы