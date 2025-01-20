https://ria.ru/20250120/tramp-1994709530.html

Трамп раскритиковал помилование Байденом бывших преступников

Трамп раскритиковал помилование Байденом бывших преступников - РИА Новости, 20.01.2025

Трамп раскритиковал помилование Байденом бывших преступников

Президент США Дональд Трамп в понедельник подверг критике серию указов о помилованиях, которые подписал его предшественник Джо Байден до ухода с поста главы... РИА Новости, 20.01.2025

2025-01-20T22:20:00+03:00

2025-01-20T22:20:00+03:00

2025-01-20T22:20:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 20 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в понедельник подверг критике серию указов о помилованиях, которые подписал его предшественник Джо Байден до ухода с поста главы государства. "Они помиловали 33 убийцы, абсолютных убийцы, худших убийцы. Знаете, когда вас приговаривают к смертной казни в Соединенных Штатах, то вы должны быть мертвы", - заявил американский лидер, выступая перед соратниками-республиканцами в Капитолии после завершения инаугурации. Отдельно Трамп выразил удивление в связи с решением Байдена превентивно помиловать бывшего главу объединенного комитета начальников штабов Марка Милли, а также экс-конгрессвумен Лиз Чейни, которая стала одной из 10 представителей Республиканской партии, голосовавших за импичмент Трампа в период его первого президентского срока, "Зачем это делать? Зачем пытаться помочь такому парню, как Милли?" - сказал он. В последние часы своего президентства Байден также превентивно помиловал ряд членов своей семьи. По мнению Байдена, его семья подвергалась нападкам и угрозам, направленным на то, чтобы причинить боль самому политику.

https://ria.ru/20250120/zakharova-1994704829.html

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в мире, сша, джо байден, дональд трамп