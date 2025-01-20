https://ria.ru/20250120/tramp-1994705451.html

Трамп официально вступил в должность президента США

Трамп официально вступил в должность президента США - РИА Новости, 20.01.2025

Трамп официально вступил в должность президента США

Дональд Трамп официально вступил в должность президента США, приняв присягу на церемонии инаугурации в Капитолии. РИА Новости, 20.01.2025

2025-01-20T21:12:00+03:00

2025-01-20T21:12:00+03:00

2025-01-20T22:46:00+03:00

в мире

сша

дональд трамп

авраам линкольн

выборы президента сша — 2024

мексиканский залив

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/14/1994695627_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_dc83684165704749d30b5df83c52dd0c.jpg

ВАШИНГТОН, 20 янв — РИА Новости. Дональд Трамп официально вступил в должность президента США, приняв присягу на церемонии инаугурации в Капитолии.Ее провел председатель Верховного суда Соединенных Штатов Джон Робертс. Новый глава Белого дома произнес традиционные слова присяги, положив руку на семейную Библию и Библию Авраама Линкольна.После этого Трамп выступил с первой речью в должности президента, в которой пообещал:Новый американский лидер также заявил, что теперь судить о военных успехах Соединенных Штатов будут не только по победам в сражениях, но и по завершенным войнам, а также по тем битвам, которых удалось избежать.Инаугурация сопровождалась трансляцией на всех ведущих американских телеканалах.Дональд Трамп, уже занимавший пост президента в 2017-2021 годах, одержал победу на выборах, состоявшихся 5 ноября 2024-го. Он стал первым с XIX века политиком в США, которому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва.

https://ria.ru/20250120/tramp-1994625035.html

сша

мексиканский залив

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Влада Икрамова

Влада Икрамова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кадры присяги Трампа Кадры присяги Трампа 2025-01-20T21:12 true PT0M39S

Трамп о начале "золотого века" для Америки Трамп о начале "золотого века" для Америки 2025-01-20T21:12 true PT1M28S

Трамп о нелегальных мигрантах Трамп о нелегальных мигрантах 2025-01-20T21:12 true PT0M55S

Трамп о двух гендерах в США Трамп о двух гендерах в США 2025-01-20T21:12 true PT0M26S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Икрамова

в мире, сша, дональд трамп, авраам линкольн, выборы президента сша — 2024, мексиканский залив