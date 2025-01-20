https://ria.ru/20250120/tramp-1994705451.html
Трамп официально вступил в должность президента США
Трамп официально вступил в должность президента США - РИА Новости, 20.01.2025
Трамп официально вступил в должность президента США
Дональд Трамп официально вступил в должность президента США, приняв присягу на церемонии инаугурации в Капитолии. РИА Новости, 20.01.2025
2025-01-20T21:12:00+03:00
2025-01-20T21:12:00+03:00
2025-01-20T22:46:00+03:00
в мире
сша
дональд трамп
авраам линкольн
выборы президента сша — 2024
мексиканский залив
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ВАШИНГТОН, 20 янв — РИА Новости. Дональд Трамп официально вступил в должность президента США, приняв присягу на церемонии инаугурации в Капитолии.Ее провел председатель Верховного суда Соединенных Штатов Джон Робертс. Новый глава Белого дома произнес традиционные слова присяги, положив руку на семейную Библию и Библию Авраама Линкольна.После этого Трамп выступил с первой речью в должности президента, в которой пообещал:Новый американский лидер также заявил, что теперь судить о военных успехах Соединенных Штатов будут не только по победам в сражениях, но и по завершенным войнам, а также по тем битвам, которых удалось избежать.Инаугурация сопровождалась трансляцией на всех ведущих американских телеканалах.Дональд Трамп, уже занимавший пост президента в 2017-2021 годах, одержал победу на выборах, состоявшихся 5 ноября 2024-го. Он стал первым с XIX века политиком в США, которому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва.
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Кадры присяги Трампа
Кадры присяги Трампа
2025-01-20T21:12
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PT0M39S
Трамп о начале "золотого века" для Америки
Трамп о начале "золотого века" для Америки
2025-01-20T21:12
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PT1M28S
Трамп о нелегальных мигрантах
Трамп о нелегальных мигрантах
2025-01-20T21:12
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Трамп о двух гендерах в США
Трамп о двух гендерах в США
2025-01-20T21:12
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PT0M26S
РИА Новости
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в мире, сша, дональд трамп, авраам линкольн, выборы президента сша — 2024, мексиканский залив
В мире, США, Дональд Трамп, Авраам Линкольн, Выборы президента США — 2024, Мексиканский залив
ВАШИНГТОН, 20 янв — РИА Новости. Дональд Трамп официально вступил в должность президента США, приняв присягу на церемонии инаугурации в Капитолии.
Ее провел председатель Верховного суда Соединенных Штатов Джон Робертс. Новый глава Белого дома произнес традиционные слова присяги, положив руку на семейную Библию и Библию Авраама Линкольна
.
После этого Трамп
выступил с первой речью в должности президента, в которой пообещал:
- быть "миротворцем и объединителем";
- сделать Америку "больше, сильнее и гораздо более исключительной", чем когда-либо прежде;
- построить "самую сильную армию, которую когда-либо видел мир";
- ввести общенациональный режим ЧС из-за ситуации на южной границе США, а также направить туда войска, чтобы остановить вторжение нелегальных мигрантов:
- объявить наркокартели террористическими организациями;
- оставить в США только два гендера — мужской и женский:
- объявить режим ЧС в сфере энергетики для стимулирования внутренней добычи энергоресурсов;
- издать указ о прекращении государственной цензуры;
- провести реформу торговой системы и создать службу внешних доходов для сбора пошлин от других государств;
- переименовать Мексиканский залив в залив Америки;
- вернуть контроль над Панамским каналом;
- отправить американских астронавтов водружать флаг США на Марсе.
Новый американский лидер также заявил, что теперь судить о военных успехах Соединенных Штатов будут не только по победам в сражениях, но и по завершенным войнам, а также по тем битвам, которых удалось избежать.
Инаугурация сопровождалась трансляцией на всех ведущих американских телеканалах.
Дональд Трамп, уже занимавший пост президента в 2017-2021 годах, одержал победу на выборах, состоявшихся 5 ноября 2024-го. Он стал первым с XIX века политиком в США, которому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва.