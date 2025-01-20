https://ria.ru/20250120/tramp-1994704135.html

Трамп заявил, что успехи США будут измеряться войнами, которых не случилось

Трамп заявил, что успехи США будут измеряться войнами, которых не случилось - РИА Новости, 20.01.2025

Трамп заявил, что успехи США будут измеряться войнами, которых не случилось

Судить о военных успехах Соединенных Штатов отныне будут не только по победам в битвах, но и по завершенным войнам, а главное - по конфликтам, которых удалось... РИА Новости, 20.01.2025

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ВАШИНГТОН, 20 янв - РИА Новости. Судить о военных успехах Соединенных Штатов отныне будут не только по победам в битвах, но и по завершенным войнам, а главное - по конфликтам, которых удалось избежать, заявил президент США Дональд Трамп. "Мы будем измерять наши успехи не только победами в сражениях, но и завершенными войнами, а также теми, которых удалось избежать", - подчеркнул Трамп, выступая в Капитолии со своей инаугурационной речью. Также Трамп анонсировал планы по переименованию Мексиканского залива в залив Америки. "В скором времени мы изменим название Мексиканского залива на залив Америки. Кроме того, мы вернем горе Мак-Кинли имя великого президента Уильяма Мак-Кинли, как это и должно быть", - заявил он.

https://ria.ru/20250120/tramp-1994700420.html

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в мире, сша, дональд трамп, инаугурация трампа — 2025