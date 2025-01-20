https://ria.ru/20250120/tramp-1994703958.html

Трамп анонсировал введение чрезвычайного положения в энергетике

Трамп анонсировал введение чрезвычайного положения в энергетике - РИА Новости, 20.01.2025

Трамп анонсировал введение чрезвычайного положения в энергетике

Президент США Дональд Трамп в своей инаугурационной речи анонсировал введение режима чрезвычайного положения в энергетической сфере с целью активизации добычи... РИА Новости, 20.01.2025

2025-01-20T20:59:00+03:00

2025-01-20T20:59:00+03:00

2025-01-20T20:59:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 20 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в своей инаугурационной речи анонсировал введение режима чрезвычайного положения в энергетической сфере с целью активизации добычи нефти и газа, что, по его словам, станет основой для восстановления экономики и снижения инфляции. "Кризис инфляции был вызван огромными перерасходами и ростом цен на энергоносители, поэтому сегодня я также объявлю режим чрезвычайного положения в энергетике. Мы будем бурить, бурить и еще раз бурить", - заявил Трамп. Он подчеркнул, что Соединенные Штаты располагают крупнейшими запасами нефти и газа в мире и намерены использовать их для снижения цен, пополнения стратегических резервов и экспорта энергии. "С моими действиями сегодня мы положим конец зеленой сделке и отменим обязательный переход на электромобили, сохранив нашу автомобильную промышленность и выполнив священное обещание американским автоработникам", - добавил президент. Кроме того, Трамп анонсировал реформу торговой системы США. Он сообщил о создании Службы внешних доходов, которая будет заниматься сбором пошлин с других государств. "Вместо того чтобы облагать налогами наших граждан для обогащения других стран, мы будем облагать тарифами иностранные государства, чтобы обогащать наших граждан. Мы создаем Службу внешних доходов для этой цели, и это будут огромные поступления в нашу казну из иностранных источников", - отметил Трамп. Президент выразил уверенность, что такие меры сделают США "богатой и процветающей страной" и восстановят ее экономическую мощь.

https://ria.ru/20250120/tramp-1994697628.html

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цены на нефть, сша, дональд трамп, в мире, инаугурация трампа — 2025