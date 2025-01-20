Трамп анонсировал введение чрезвычайного положения в энергетике
Трамп анонсировал введение режима ЧС для активизации добычи нефти и газа
© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonПрезидент США Дональд Трамп во время инаугурационной речи в ротонде Капитолия США в Вашингтоне
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Президент США Дональд Трамп во время инаугурационной речи в ротонде Капитолия США в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 20 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в своей инаугурационной речи анонсировал введение режима чрезвычайного положения в энергетической сфере с целью активизации добычи нефти и газа, что, по его словам, станет основой для восстановления экономики и снижения инфляции.
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"Кризис инфляции был вызван огромными перерасходами и ростом цен на энергоносители, поэтому сегодня я также объявлю режим чрезвычайного положения в энергетике. Мы будем бурить, бурить и еще раз бурить", - заявил Трамп.
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Он подчеркнул, что Соединенные Штаты располагают крупнейшими запасами нефти и газа в мире и намерены использовать их для снижения цен, пополнения стратегических резервов и экспорта энергии.
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"С моими действиями сегодня мы положим конец зеленой сделке и отменим обязательный переход на электромобили, сохранив нашу автомобильную промышленность и выполнив священное обещание американским автоработникам", - добавил президент.
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"Вместо того чтобы облагать налогами наших граждан для обогащения других стран, мы будем облагать тарифами иностранные государства, чтобы обогащать наших граждан. Мы создаем Службу внешних доходов для этой цели, и это будут огромные поступления в нашу казну из иностранных источников", - отметил Трамп.
Президент выразил уверенность, что такие меры сделают США "богатой и процветающей страной" и восстановят ее экономическую мощь.