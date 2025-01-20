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Опрос: более 50% британцев не рады возвращению Трампа на пост президента - РИА Новости, 20.01.2025
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20:56 20.01.2025
https://ria.ru/20250120/tramp-1994703336.html
Опрос: более 50% британцев не рады возвращению Трампа на пост президента
Опрос: более 50% британцев не рады возвращению Трампа на пост президента - РИА Новости, 20.01.2025
Опрос: более 50% британцев не рады возвращению Трампа на пост президента
Более 50% опрошенных британцев заявили, что не рады возвращению Дональда Трампа на пост президента США, сообщает в понедельник исследовательская компания YouGov РИА Новости, 20.01.2025
2025-01-20T20:56:00+03:00
2025-01-20T20:56:00+03:00
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Более 50% опрошенных британцев заявили, что не рады возвращению Дональда Трампа на пост президента США, сообщает в понедельник исследовательская компания YouGov в соцсети X.&quot;В то время как Трамп во второй раз принимает присягу, 53% британцев недовольны тем, что он снова стал президентом&quot;, - говорится в публикации YouGov.При этом большинство из них выразили "сильное недовольство" (40%), тогда как "достаточно недовольными" оказались 13%. В разной степени рады победе Трампа 19% респондентов, а 23% заявили о безразличии к возвращению республиканца в Белый дом. Опрос был проведен 20 января среди 6064 совершеннолетних британцев. Данные о статистической погрешности не приводятся. В понедельник Дональд Трамп принял присягу на церемонии инаугурации в Капитолии, официально вступив в должность президента США во второй раз. Он стал первым с XIX века политиком в США, которому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Трамп 17 декабря получил необходимые для победы на выборах президента США голоса коллегии выборщиков.
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в мире, сша, дональд трамп, инаугурация трампа — 2025, великобритания
В мире, США, Дональд Трамп, Инаугурация Трампа — 2025, Великобритания
Опрос: более 50% британцев не рады возвращению Трампа на пост президента

YouGov: более 50% британцев не рады возвращению Трампа на пост президента

© AP Photo / Morry GashДональд Трамп во время церемонии инаугурации в Вашингтоне
Дональд Трамп во время церемонии инаугурации в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 20.01.2025
© AP Photo / Morry Gash
Дональд Трамп во время церемонии инаугурации в Вашингтоне. Архивное фото
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Более 50% опрошенных британцев заявили, что не рады возвращению Дональда Трампа на пост президента США, сообщает в понедельник исследовательская компания YouGov в соцсети X.
«

"В то время как Трамп во второй раз принимает присягу, 53% британцев недовольны тем, что он снова стал президентом", - говорится в публикации YouGov.

При этом большинство из них выразили "сильное недовольство" (40%), тогда как "достаточно недовольными" оказались 13%. В разной степени рады победе Трампа 19% респондентов, а 23% заявили о безразличии к возвращению республиканца в Белый дом.
Опрос был проведен 20 января среди 6064 совершеннолетних британцев. Данные о статистической погрешности не приводятся.
В понедельник Дональд Трамп принял присягу на церемонии инаугурации в Капитолии, официально вступив в должность президента США во второй раз. Он стал первым с XIX века политиком в США, которому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Трамп 17 декабря получил необходимые для победы на выборах президента США голоса коллегии выборщиков.
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В миреСШАДональд ТрампИнаугурация Трампа — 2025Великобритания
 
 
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