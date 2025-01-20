https://ria.ru/20250120/tramp-1994703336.html

Опрос: более 50% британцев не рады возвращению Трампа на пост президента

Опрос: более 50% британцев не рады возвращению Трампа на пост президента - РИА Новости, 20.01.2025

Опрос: более 50% британцев не рады возвращению Трампа на пост президента

Более 50% опрошенных британцев заявили, что не рады возвращению Дональда Трампа на пост президента США, сообщает в понедельник исследовательская компания YouGov РИА Новости, 20.01.2025

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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Более 50% опрошенных британцев заявили, что не рады возвращению Дональда Трампа на пост президента США, сообщает в понедельник исследовательская компания YouGov в соцсети X."В то время как Трамп во второй раз принимает присягу, 53% британцев недовольны тем, что он снова стал президентом", - говорится в публикации YouGov.При этом большинство из них выразили "сильное недовольство" (40%), тогда как "достаточно недовольными" оказались 13%. В разной степени рады победе Трампа 19% респондентов, а 23% заявили о безразличии к возвращению республиканца в Белый дом. Опрос был проведен 20 января среди 6064 совершеннолетних британцев. Данные о статистической погрешности не приводятся. В понедельник Дональд Трамп принял присягу на церемонии инаугурации в Капитолии, официально вступив в должность президента США во второй раз. Он стал первым с XIX века политиком в США, которому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Трамп 17 декабря получил необходимые для победы на выборах президента США голоса коллегии выборщиков.

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в мире, сша, дональд трамп, инаугурация трампа — 2025, великобритания