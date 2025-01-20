https://ria.ru/20250120/tramp-1994702610.html

Трамп пообещал направить войска на южную границу США

Трамп пообещал направить войска на южную границу США - РИА Новости, 20.01.2025

Трамп пообещал направить войска на южную границу США

Президент США Дональд Трамп заявил, что намерен использовать вооруженные силы для защиты южной границы страны и предотвращения нелегальной миграции, назвав... РИА Новости, 20.01.2025

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ВАШИНГТОН, 20 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что намерен использовать вооруженные силы для защиты южной границы страны и предотвращения нелегальной миграции, назвав происходящее "вторжением". "Я направлю войска на южную границу, чтобы отразить это катастрофическое вторжение в нашу страну. Как верховный главнокомандующий я несу высшую ответственность за защиту нашей страны от угроз и вторжений, и я сделаю это на уровне, которого еще никто никогда не видел", - заявил Трамп в ходе своего выступления в Капитолии после завершения церемонии инаугурации. Американский лидер также сообщил, что подписал указ о признании наркокартелей иностранными террористическими организациями. "Я прикажу правительству использовать всю мощь федеральных и местных правоохранительных органов для устранения присутствия всех иностранных банд и преступных сетей, которые приносят разрушительные преступления на нашу землю", - подчеркнул Трамп.

https://ria.ru/20250120/tramp-1994700957.html

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Трамп о нелегальных мигрантах Трамп о нелегальных мигрантах 2025-01-20T20:51 true PT0M55S

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в мире, сша, дональд трамп, инаугурация трампа — 2025