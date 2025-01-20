https://ria.ru/20250120/tramp-1994701333.html

Трамп пообещал признать только два гендера в США

Трамп пообещал признать только два гендера в США - РИА Новости, 20.01.2025

Трамп пообещал признать только два гендера в США

Официальная политика США отныне заключается в признании только двух гендеров - мужского и женского, заявил президент Америки Дональд Трамп. РИА Новости, 20.01.2025

2025-01-20T20:45:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 20 янв – РИА Новости. Официальная политика США отныне заключается в признании только двух гендеров - мужского и женского, заявил президент Америки Дональд Трамп."С сегодняшнего дня официальная политика правительства Соединенных Штатов заключается в том, что существует только два пола - мужской и женский", – сказал Трамп.

https://ria.ru/20250120/tramp-1994698523.html

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Трамп о двух гендерах в США Трамп о двух гендерах в США 2025-01-20T20:45 true PT0M26S

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в мире, сша, дональд трамп, инаугурация трампа — 2025