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Трамп пообещал признать только два гендера в США - РИА Новости, 20.01.2025
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20:45 20.01.2025 (обновлено: 20:49 20.01.2025)
https://ria.ru/20250120/tramp-1994701333.html
Трамп пообещал признать только два гендера в США
Трамп пообещал признать только два гендера в США - РИА Новости, 20.01.2025
Трамп пообещал признать только два гендера в США
Официальная политика США отныне заключается в признании только двух гендеров - мужского и женского, заявил президент Америки Дональд Трамп. РИА Новости, 20.01.2025
2025-01-20T20:45:00+03:00
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в мире
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дональд трамп
инаугурация трампа — 2025
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ВАШИНГТОН, 20 янв – РИА Новости. Официальная политика США отныне заключается в признании только двух гендеров - мужского и женского, заявил президент Америки Дональд Трамп."С сегодняшнего дня официальная политика правительства Соединенных Штатов заключается в том, что существует только два пола - мужской и женский", – сказал Трамп.
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Трамп о двух гендерах в США
Трамп о двух гендерах в США
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в мире, сша, дональд трамп, инаугурация трампа — 2025
В мире, США, Дональд Трамп, Инаугурация Трампа — 2025
Трамп пообещал признать только два гендера в США

Трамп заявил, что сделает политикой США признание лишь мужского и женского полов

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ВАШИНГТОН, 20 янв – РИА Новости. Официальная политика США отныне заключается в признании только двух гендеров - мужского и женского, заявил президент Америки Дональд Трамп.
"С сегодняшнего дня официальная политика правительства Соединенных Штатов заключается в том, что существует только два пола - мужской и женский", – сказал Трамп.
Президент США Дональд Трамп во время инаугурационной речи - РИА Новости, 1920, 20.01.2025
Трамп пообещал вернуть свободу слова
Вчера, 20:29
 
В миреСШАДональд ТрампИнаугурация Трампа — 2025
 
 
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