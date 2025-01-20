https://ria.ru/20250120/tramp-1994700940.html

Трамп в инаугурационной речи не упомянул Россию и Украину

Трамп в инаугурационной речи не упомянул Россию и Украину - РИА Новости, 20.01.2025

Трамп в инаугурационной речи не упомянул Россию и Украину

Президент США Дональд Трамп в ходе инаугурационной речи ни разу не упомянул ни Россию, ни Украину, хотя в ходе предвыборной кампании регулярно обещал остановить РИА Новости, 20.01.2025

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ВАШИНГТОН, 20 янв – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в ходе инаугурационной речи ни разу не упомянул ни Россию, ни Украину, хотя в ходе предвыборной кампании регулярно обещал остановить конфликт до вступления в должность.Речь президента продолжалась порядка получаса. В ходе выступления он пообещал издать ряд указов, в том числе установить режим ЧС в связи с ситуацией на южной границе.При этом Трамп пообещал, что мощь США остановит все войны и принесет новый дух единства в мир, но Украину и РФ он не упомянул, как и российское руководство.Трамп ранее заявлял, что конфликт на Украине никогда бы не начался, если бы тогда он был президентом США вместо Джо Байдена. Он также подчеркивал, что в случае своего переизбрания намерен добиться урегулирования конфликта между Россией и Украиной всего за 24 часа. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова Трампа, назвал этот конфликт слишком сложной проблемой, чтобы решить ее за один день.

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