https://ria.ru/20250120/tramp-1994700420.html

Трамп пообещал остановить все войны

Трамп пообещал остановить все войны - РИА Новости, 20.01.2025

Трамп пообещал остановить все войны

Дональд Трамп в своей первой речи в должности 47-го американского президента пообещал, что мощь США остановит все войны и принесет новый дух единства в мир. РИА Новости, 20.01.2025

2025-01-20T20:41:00+03:00

2025-01-20T20:41:00+03:00

2025-01-20T20:47:00+03:00

в мире

сша

дональд трамп

инаугурация трампа — 2025

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/14/1994705119_0:120:3072:1848_1920x0_80_0_0_234dc218369f1010f0df329490b3ae84.jpg

ВАШИНГТОН, 20 янв - РИА Новости. Дональд Трамп в своей первой речи в должности 47-го американского президента пообещал, что мощь США остановит все войны и принесет новый дух единства в мир."Наша мощь остановит все войны и принесет новый дух единства в мир, который был злым, жестоким и совершенно непредсказуемым", - сказал он в ходе выступления в ротонде Капитолия.

https://ria.ru/20250120/tramp-1994700940.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, дональд трамп, инаугурация трампа — 2025