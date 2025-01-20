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Трамп пообещал остановить все войны - РИА Новости, 20.01.2025
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20:41 20.01.2025 (обновлено: 20:47 20.01.2025)
https://ria.ru/20250120/tramp-1994700420.html
Трамп пообещал остановить все войны
Трамп пообещал остановить все войны - РИА Новости, 20.01.2025
Трамп пообещал остановить все войны
Дональд Трамп в своей первой речи в должности 47-го американского президента пообещал, что мощь США остановит все войны и принесет новый дух единства в мир. РИА Новости, 20.01.2025
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ВАШИНГТОН, 20 янв - РИА Новости. Дональд Трамп в своей первой речи в должности 47-го американского президента пообещал, что мощь США остановит все войны и принесет новый дух единства в мир."Наша мощь остановит все войны и принесет новый дух единства в мир, который был злым, жестоким и совершенно непредсказуемым", - сказал он в ходе выступления в ротонде Капитолия.
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в мире, сша, дональд трамп, инаугурация трампа — 2025
В мире, США, Дональд Трамп, Инаугурация Трампа — 2025
Трамп пообещал остановить все войны

Трамп заявил, что США остановят все войны и принесут в мир дух единства

© Kenny HolstonПрезидент США Дональд Трамп во время инаугурационной речи
Президент США Дональд Трамп во время инаугурационной речи - РИА Новости, 1920, 20.01.2025
© Kenny Holston
Президент США Дональд Трамп во время инаугурационной речи
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ВАШИНГТОН, 20 янв - РИА Новости. Дональд Трамп в своей первой речи в должности 47-го американского президента пообещал, что мощь США остановит все войны и принесет новый дух единства в мир.
"Наша мощь остановит все войны и принесет новый дух единства в мир, который был злым, жестоким и совершенно непредсказуемым", - сказал он в ходе выступления в ротонде Капитолия.
Президент США Дональд Трамп во время инаугурационной речи - РИА Новости, 1920, 20.01.2025
Трамп в инаугурационной речи не упомянул Россию и Украину
Вчера, 20:43
 
В миреСШАДональд ТрампИнаугурация Трампа — 2025
 
 
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