https://ria.ru/20250120/tramp-1994698629.html

Трамп пообещал экстрадировать миллионы мигрантов из США

Трамп пообещал экстрадировать миллионы мигрантов из США - РИА Новости, 20.01.2025

Трамп пообещал экстрадировать миллионы мигрантов из США

Дональд Трамп в своей первой речи в должности 47-го президента США пообещал немедленно остановить проникновение нелегалов на американскую территорию и начать... РИА Новости, 20.01.2025

2025-01-20T20:31:00+03:00

2025-01-20T20:31:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 20 янв - РИА Новости. Дональд Трамп в своей первой речи в должности 47-го президента США пообещал немедленно остановить проникновение нелегалов на американскую территорию и начать процесс экстрадиции миллионов мигрантов."Все незаконные проникновения (на территорию США - ред.) будут немедленно прекращены, мы начнем процесс возвращения миллионов и миллионов преступных иммигрантов обратно в места, откуда они прибыли", - заявил он.Трамп пообещал в качестве первого шага на посту главы государства ввести общенациональный режим чрезвычайной ситуации в связи с положением на южной границе США.

https://ria.ru/20250120/tramp-1994697065.html

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в мире, сша, дональд трамп, инаугурация трампа — 2025