https://ria.ru/20250120/tramp-1994698523.html
Трамп пообещал вернуть свободу слова
Трамп пообещал вернуть свободу слова - РИА Новости, 20.01.2025
Трамп пообещал вернуть свободу слова
Дональд Трамп в своей первой речи в должности 47-президента США пообещал пообещал вернуть свободу слова в Америке. РИА Новости, 20.01.2025
2025-01-20T20:29:00+03:00
2025-01-20T20:29:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 20 янв - РИА Новости. Дональд Трамп в своей первой речи в должности 47-президента США пообещал пообещал вернуть свободу слова в Америке."После многих лет незаконных и неконституционных федеральных усилий по ограничению свободы слова я также подпишу указ о немедленном прекращении всей правительственной цензуры и возвращении свободы слова в Америку", - сообщил Трамп в своей первой речи на посту главы государства.
https://ria.ru/20250120/tramp-1994698905.html
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в мире, сша, дональд трамп, америка, инаугурация трампа — 2025
В мире, США, Дональд Трамп, Америка, Инаугурация Трампа — 2025
Трамп пообещал вернуть свободу слова
Трамп в первой речи на посту президента пообещал вернуть свободу слова в США