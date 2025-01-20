https://ria.ru/20250120/tramp-1994698523.html

Трамп пообещал вернуть свободу слова

Трамп пообещал вернуть свободу слова - РИА Новости, 20.01.2025

Трамп пообещал вернуть свободу слова

Дональд Трамп в своей первой речи в должности 47-президента США пообещал пообещал вернуть свободу слова в Америке. РИА Новости, 20.01.2025

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ВАШИНГТОН, 20 янв - РИА Новости. Дональд Трамп в своей первой речи в должности 47-президента США пообещал пообещал вернуть свободу слова в Америке."После многих лет незаконных и неконституционных федеральных усилий по ограничению свободы слова я также подпишу указ о немедленном прекращении всей правительственной цензуры и возвращении свободы слова в Америку", - сообщил Трамп в своей первой речи на посту главы государства.

https://ria.ru/20250120/tramp-1994698905.html

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в мире, сша, дональд трамп, америка, инаугурация трампа — 2025