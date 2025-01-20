https://ria.ru/20250120/tramp-1994698380.html
Трамп пообещал прекратить политизацию минюста
Трамп пообещал прекратить политизацию минюста - РИА Новости, 20.01.2025
Трамп пообещал прекратить политизацию минюста
Президент США Дональд Трамп в инаугурационной речи в Капитолии заявил, что его администрация сосредоточится на "восстановлении справедливости" и возвращении... РИА Новости, 20.01.2025
2025-01-20T20:28:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 20 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в инаугурационной речи в Капитолии заявил, что его администрация сосредоточится на "восстановлении справедливости" и возвращении доверия граждан к правительству. "Наш суверенитет будет восстановлен, безопасность обеспечена, а весы правосудия сбалансированы. Жестокое, несправедливое и политически мотивированное использование министерства юстиции и правительства будет прекращено", - заявил Трамп, пообещав положить конец использованию минюста США в политических целях. Он добавил, что считает главной целью своей администрации создание нации, которая будет "гордой, процветающей, свободной и сильной как никогда прежде". Президент также отметил, что анонсированные им до вступления в должность изменения в США начнутся "очень скоро".
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в мире, сша, дональд трамп, инаугурация трампа — 2025, министерство юстиции сша
В мире, США, Дональд Трамп, Инаугурация Трампа — 2025, Министерство юстиции США
Трамп пообещал прекратить политизацию минюста
Трамп пообещал восстановить суверенитет и прекратить политизацию минюста