https://ria.ru/20250120/tramp-1994698380.html

Трамп пообещал прекратить политизацию минюста

Трамп пообещал прекратить политизацию минюста - РИА Новости, 20.01.2025

Трамп пообещал прекратить политизацию минюста

Президент США Дональд Трамп в инаугурационной речи в Капитолии заявил, что его администрация сосредоточится на "восстановлении справедливости" и возвращении... РИА Новости, 20.01.2025

2025-01-20T20:28:00+03:00

2025-01-20T20:28:00+03:00

2025-01-20T20:28:00+03:00

в мире

сша

дональд трамп

инаугурация трампа — 2025

министерство юстиции сша

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/14/1994693840_0:320:3071:2047_1920x0_80_0_0_f14f2dc32cefb12270ad24c50fe5d564.jpg

ВАШИНГТОН, 20 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в инаугурационной речи в Капитолии заявил, что его администрация сосредоточится на "восстановлении справедливости" и возвращении доверия граждан к правительству. "Наш суверенитет будет восстановлен, безопасность обеспечена, а весы правосудия сбалансированы. Жестокое, несправедливое и политически мотивированное использование министерства юстиции и правительства будет прекращено", - заявил Трамп, пообещав положить конец использованию минюста США в политических целях. Он добавил, что считает главной целью своей администрации создание нации, которая будет "гордой, процветающей, свободной и сильной как никогда прежде". Президент также отметил, что анонсированные им до вступления в должность изменения в США начнутся "очень скоро".

https://ria.ru/20250120/tramp-1994696205.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, дональд трамп, инаугурация трампа — 2025, министерство юстиции сша