https://ria.ru/20250120/tramp-1994694225.html

Трамп официально вступил в должность президента США

Трамп официально вступил в должность президента США - РИА Новости, 20.01.2025

Трамп официально вступил в должность президента США

Дональд Трамп официально вступил в должность президента США, приняв присягу на церемонии инаугурации в Капитолии. РИА Новости, 20.01.2025

2025-01-20T20:04:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 20 янв — РИА Новости. Дональд Трамп официально вступил в должность президента США, приняв присягу на церемонии инаугурации в Капитолии. Ее провел председатель Верховного суда Соединенных Штатов Джон Робертс. Новый глава Белого дома произнес традиционные слова присяги, положив руку на семейную Библию и Библию Авраама Линкольна. В первом выступлении после переизбрания на должность президента Трамп объявил о запуске 24-часовой кампании по сбору средств для поддержки целей его администрации. Он также пообещал вернуть "надежду, процветание, безопасность и мир" американским гражданам, назвав 20 января 2025 года "днем освобождения"."Америка скоро станет больше, сильнее и гораздо более исключительной, чем когда-либо прежде. <...> Золотой век Америки начинается прямо сейчас", — заявил политик.Присягу принес и Джеймс Дэвид Вэнс — новый вице-президент США.Инаугурация сопровождалась трансляцией на всех ведущих американских телеканалах. Дональд Трамп, уже занимавший пост президента в 2017-2021 годах, выиграл выборы, состоявшиеся 5 ноября 2024-го. Он стал первым с XIX века политиком в США, которому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва.

https://ria.ru/20250120/tramp-1994666209.html

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Кадры присяги Трампа Кадры присяги Трампа 2025-01-20T20:04 true PT0M39S

Трамп о начале "золотого века" для Америки Трамп о начале "золотого века" для Америки 2025-01-20T20:04 true PT1M28S

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