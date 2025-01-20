https://ria.ru/20250120/tramp-1994691571.html

Началась церемония инаугурации Трампа

Началась церемония инаугурации Трампа - РИА Новости, 20.01.2025

Началась церемония инаугурации Трампа

В ротонде Капитолия в американской столице городе Вашингтон началась церемония инаугурации Дональда Трампа на пост 47-го президента США. РИА Новости, 20.01.2025

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ВАШИНГТОН, 20 янв - РИА Новости. В ротонде Капитолия в американской столице городе Вашингтон началась церемония инаугурации Дональда Трампа на пост 47-го президента США.Как следует из онлайн-трансляции мероприятия, церемония началась в 11.45 по местному времени (19.45 мск) после того, как в ротонду зашли Трамп, уходящий глава государства Джо Байден, будущий и уходящая вице-президенты США Джей-Ди Вэнс и Камала Харрис, а также все остальные гости церемонии.Начавшаяся инаугурация станет 60-й по счету в истории США.Дональд Трамп, уже занимавший пост президента США в 2017-2021 годах, выиграл президентские выборы, которые прошли 5 ноября 2024 года. Он стал первым с XIX века политиком в США, которому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Трамп 17 декабря получил необходимые для победы на выборах президента США голоса коллегии выборщиков.Инаугурация вновь избранного президента США Дональда Трампа состоится в Вашингтоне 20 января, он станет 47-м президентом Соединенных Штатов.

https://ria.ru/20250120/inauguratsiya-1994682890.html

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Выход Трампа к собравшимся на инаугурации обравшиеся на инаугурацию приветствовали Трампа аплодисментами. 2025-01-20T19:47 true PT1M10S

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