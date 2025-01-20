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Началась церемония инаугурации Трампа - РИА Новости, 20.01.2025
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19:47 20.01.2025 (обновлено: 19:56 20.01.2025)
https://ria.ru/20250120/tramp-1994691571.html
Началась церемония инаугурации Трампа
Началась церемония инаугурации Трампа - РИА Новости, 20.01.2025
Началась церемония инаугурации Трампа
В ротонде Капитолия в американской столице городе Вашингтон началась церемония инаугурации Дональда Трампа на пост 47-го президента США. РИА Новости, 20.01.2025
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ВАШИНГТОН, 20 янв - РИА Новости. В ротонде Капитолия в американской столице городе Вашингтон началась церемония инаугурации Дональда Трампа на пост 47-го президента США.Как следует из онлайн-трансляции мероприятия, церемония началась в 11.45 по местному времени (19.45 мск) после того, как в ротонду зашли Трамп, уходящий глава государства Джо Байден, будущий и уходящая вице-президенты США Джей-Ди Вэнс и Камала Харрис, а также все остальные гости церемонии.Начавшаяся инаугурация станет 60-й по счету в истории США.Дональд Трамп, уже занимавший пост президента США в 2017-2021 годах, выиграл президентские выборы, которые прошли 5 ноября 2024 года. Он стал первым с XIX века политиком в США, которому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Трамп 17 декабря получил необходимые для победы на выборах президента США голоса коллегии выборщиков.Инаугурация вновь избранного президента США Дональда Трампа состоится в Вашингтоне 20 января, он станет 47-м президентом Соединенных Штатов.
https://ria.ru/20250120/inauguratsiya-1994682890.html
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Выход Трампа к собравшимся на инаугурации
обравшиеся на инаугурацию приветствовали Трампа аплодисментами.
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в мире, сша, выборы президента сша — 2024, дональд трамп, инаугурация трампа — 2025, джо байден, камала харрис
В мире, США, Выборы президента США — 2024, Дональд Трамп, Инаугурация Трампа — 2025, Джо Байден, Камала Харрис
Началась церемония инаугурации Трампа

В ротонде Капитолия началась церемония инаугурации Трампа

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ВАШИНГТОН, 20 янв - РИА Новости. В ротонде Капитолия в американской столице городе Вашингтон началась церемония инаугурации Дональда Трампа на пост 47-го президента США.
Как следует из онлайн-трансляции мероприятия, церемония началась в 11.45 по местному времени (19.45 мск) после того, как в ротонду зашли Трамп, уходящий глава государства Джо Байден, будущий и уходящая вице-президенты США Джей-Ди Вэнс и Камала Харрис, а также все остальные гости церемонии.
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Вчера, 18:41
Начавшаяся инаугурация станет 60-й по счету в истории США.
Дональд Трамп, уже занимавший пост президента США в 2017-2021 годах, выиграл президентские выборы, которые прошли 5 ноября 2024 года. Он стал первым с XIX века политиком в США, которому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Трамп 17 декабря получил необходимые для победы на выборах президента США голоса коллегии выборщиков.
Инаугурация вновь избранного президента США Дональда Трампа состоится в Вашингтоне 20 января, он станет 47-м президентом Соединенных Штатов.
Здание Капитолия США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 20.01.2025
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В миреСШАВыборы президента США — 2024Дональд ТрампИнаугурация Трампа — 2025Джо БайденКамала Харрис
 
 
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