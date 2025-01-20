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Трамп и Байден выехали на церемонию инаугурации - РИА Новости, 20.01.2025
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18:50 20.01.2025 (обновлено: 19:14 20.01.2025)
https://ria.ru/20250120/tramp-1994684922.html
Трамп и Байден выехали на церемонию инаугурации
Трамп и Байден выехали на церемонию инаугурации - РИА Новости, 20.01.2025
Трамп и Байден выехали на церемонию инаугурации
Избранный президент США Дональд Трамп в компании пока еще действующего американского лидера Джо Байдена отправился в Капитолий, где будет приведен к присяге в... РИА Новости, 20.01.2025
2025-01-20T18:50:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 20 янв – РИА Новости. Избранный президент США Дональд Трамп в компании пока еще действующего американского лидера Джо Байдена отправился в Капитолий, где будет приведен к присяге в качестве 47-го президента США, следует из трансляции мероприятия.До этого Трамп покинул Белый дом, где проходило традиционное чаепитие с четой Байденов. Дональд Трамп, уже занимавший пост президента США в 2017-2021 годах, выиграл президентские выборы, которые прошли 5 ноября 2024 года. Он стал первым с XIX века политиком в США, которому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Трамп 17 декабря получил необходимые для победы на выборах президента США голоса коллегии выборщиков.Инаугурация вновь избранного президента США Дональда Трампа состоится в Вашингтоне 20 января, он станет 47-м президентом Соединенных Штатов. Церемония принесения присяги начнется в полдень по местному времени (20.00 мск) в ротонде здания конгресса.
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Трамп и Байден покидают Белый дом после чаепития
Трамп и Байден вышли из Белого дома после чаепития, оба политика сели в одну машину и направились в Капитолий, где пройдет присяга.
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в мире, сша, выборы президента сша — 2024, дональд трамп, джо байден, инаугурация трампа — 2025
В мире, США, Выборы президента США — 2024, Дональд Трамп, Джо Байден, Инаугурация Трампа — 2025
Трамп и Байден выехали на церемонию инаугурации

Трамп и Байден выехали на церемонию инаугурации в одном лимузине

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ВАШИНГТОН, 20 янв – РИА Новости. Избранный президент США Дональд Трамп в компании пока еще действующего американского лидера Джо Байдена отправился в Капитолий, где будет приведен к присяге в качестве 47-го президента США, следует из трансляции мероприятия.
До этого Трамп покинул Белый дом, где проходило традиционное чаепитие с четой Байденов.
Дональд Трамп, уже занимавший пост президента США в 2017-2021 годах, выиграл президентские выборы, которые прошли 5 ноября 2024 года. Он стал первым с XIX века политиком в США, которому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Трамп 17 декабря получил необходимые для победы на выборах президента США голоса коллегии выборщиков.
Инаугурация вновь избранного президента США Дональда Трампа состоится в Вашингтоне 20 января, он станет 47-м президентом Соединенных Штатов. Церемония принесения присяги начнется в полдень по местному времени (20.00 мск) в ротонде здания конгресса.
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В миреСШАВыборы президента США — 2024Дональд ТрампДжо БайденИнаугурация Трампа — 2025
 
 
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