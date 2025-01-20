https://ria.ru/20250120/tramp-1994672259.html
Трамп переименует Мексиканский залив в "Залив Америки", сообщили СМИ
Трамп переименует Мексиканский залив в "Залив Америки", сообщили СМИ - РИА Новости, 20.01.2025
Трамп переименует Мексиканский залив в "Залив Америки", сообщили СМИ
Избранный президент США Дональд Трамп в первые часы после своей инаугурации распорядится переименовать Мексиканский залив в залив Америки, сообщает газета New... РИА Новости, 20.01.2025
2025-01-20T17:57:00+03:00
2025-01-20T17:57:00+03:00
2025-01-20T19:07:00+03:00
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Избранный президент США Дональд Трамп в первые часы после своей инаугурации распорядится переименовать Мексиканский залив в залив Америки, сообщает газета New York Post со ссылкой на указы."Дональд Трамп прикажет переименовать Мексиканский залив и гору Денали на Аляске в первые часы после того, как станет 47-м президентом... Мексиканский залив будет переименован в залив Америки, а Денали, самая высокая гора в Северной Америке, вернет свое прежнее название - гора Мак-Кинли", - пишет издание со ссылкой на указы, с которыми ему удалось ознакомиться до их публикации.Ранее Трамп сообщил о намерении изменить название Мексиканского залива, подчеркнув, что этот шаг станет частью новой политики его администрации.Инаугурация избранного президента Дональда Трампа состоится 20 января, он станет 47-м президентом Соединенных Штатов и вернется в Белый дом после четырех лет правления демократа Джо Байдена.
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в мире, мексиканский залив, америка, дональд трамп, инаугурация трампа — 2025
В мире, Мексиканский залив, Америка, Дональд Трамп, Инаугурация Трампа — 2025
Трамп переименует Мексиканский залив в "Залив Америки", сообщили СМИ
NYP: Трамп издаст указ о переименовании Мексиканского залива в Залив Америки