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Reuters сообщило о планах Трампа восстановить смертную казнь - РИА Новости, 20.01.2025
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17:36 20.01.2025 (обновлено: 17:42 20.01.2025)
https://ria.ru/20250120/tramp-1994668314.html
Reuters сообщило о планах Трампа восстановить смертную казнь
Reuters сообщило о планах Трампа восстановить смертную казнь - РИА Новости, 20.01.2025
Reuters сообщило о планах Трампа восстановить смертную казнь
Избранный президент США Дональд Трамп планирует восстановить смертную казнь на федеральном уровне, мораторий на которую был введен при уходящем американском... РИА Новости, 20.01.2025
2025-01-20T17:36:00+03:00
2025-01-20T17:42:00+03:00
дональд трамп
в мире
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Избранный президент США Дональд Трамп планирует восстановить смертную казнь на федеральном уровне, мораторий на которую был введен при уходящем американском лидере Джо Байдене, передает агентство Reuters со ссылкой на будущих американских чиновников.Ранее Трамп заявлял, что в случае переизбрания намерен отменить мораторий министерства юстиции на исполнение смертных приговоров на федеральном уровне."Трамп восстановит смертную казнь на федеральном уровне", - говорится в сообщении агентства.В 2021 году генеральный прокурор США Меррик Гарланд объявил мораторий на приведение в исполнение смертных приговоров на федеральном уровне на время проверки соответствующих процедур министерства юстиции.
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дональд трамп, в мире, сша
Дональд Трамп, В мире, США
Reuters сообщило о планах Трампа восстановить смертную казнь

Reuters: Трамп планирует восстановить смертную казнь на федеральном уровне

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 20.01.2025
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Избранный президент США Дональд Трамп планирует восстановить смертную казнь на федеральном уровне, мораторий на которую был введен при уходящем американском лидере Джо Байдене, передает агентство Reuters со ссылкой на будущих американских чиновников.
Ранее Трамп заявлял, что в случае переизбрания намерен отменить мораторий министерства юстиции на исполнение смертных приговоров на федеральном уровне.
"Трамп восстановит смертную казнь на федеральном уровне", - говорится в сообщении агентства.
В 2021 году генеральный прокурор США Меррик Гарланд объявил мораторий на приведение в исполнение смертных приговоров на федеральном уровне на время проверки соответствующих процедур министерства юстиции.
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