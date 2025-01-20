https://ria.ru/20250120/tramp-1994666209.html

Трамп подпишет несколько указов в день инаугурации, сообщили СМИ

Трамп подпишет несколько указов в день инаугурации, сообщили СМИ - РИА Новости, 20.01.2025

Трамп подпишет несколько указов в день инаугурации, сообщили СМИ

Избранный президент США Дональд Трамп подпишет ряд указов в день инаугурации, сообщили несколько СМИ со ссылкой на двух высокопоставленных чиновников из будущей РИА Новости, 20.01.2025

2025-01-20T17:31:00+03:00

2025-01-20T17:31:00+03:00

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МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Избранный президент США Дональд Трамп подпишет ряд указов в день инаугурации, сообщили несколько СМИ со ссылкой на двух высокопоставленных чиновников из будущей администрации.Так, по данным Daily Mail, новый глава Белого дома намерен подписать указ, запрещающий помощь другим странам, если это противоречит стратегическим интересам США."Вероятно, он (указ. — Прим. ред.) сразу же прекратит вливание американских денег в БАПОР", — говорится в материале.В свою очередь, агентство Reuters сообщило, что Трамп планирует восстановить смертную казнь на федеральном уровне, мораторий на которую ввели при уходящем американском лидере Джо Байдене.Кроме того, как пишет газета New York Post, новоизбранный президент распорядится переименовать Мексиканский залив в залив Америки."Трамп прикажет переименовать Мексиканский залив и гору Денали на Аляске в первые часы после того, как станет 47-м президентом. <...> Мексиканский залив будет переименован в залив Америки, а Денали, самая высокая гора в Северной Америке, вернет прежнее название — гора Мак-Кинли", — указывается в статье.В начале января телеканал CNN передавал, что после инаугурации новый глава Белого дома может объявить в стране чрезвычайное экономическое положение, чтобы ввести пошлины на импорт. При этом, по данным агентства AP, многие из 100 своих указов, в том числе об ужесточении миграционной политики и укреплении границ, он планирует подписать в первый же день.Инаугурация Трампа состоится 20 января, он станет 47-м президентом Соединенных Штатов и вернется в Белый дом после четырех лет правления демократа Джо Байдена.

https://ria.ru/20250120/tramp-1994593899.html

https://ria.ru/20250120/vashington-1994497781.html

https://ria.ru/20250120/tramp-1994625035.html

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