https://ria.ru/20250120/tramp-1994659208.html

Тысячи сторонников Трампа выстроились в очередь на церемонию инаугурации

Тысячи сторонников Трампа выстроились в очередь на церемонию инаугурации - РИА Новости, 20.01.2025

Тысячи сторонников Трампа выстроились в очередь на церемонию инаугурации

Тысячи сторонников Дональда Трампа выстроились в многометровую очередь на два квартала для входа в спортивную арену Capital One в центре Вашингтона, где... РИА Новости, 20.01.2025

2025-01-20T17:17:00+03:00

2025-01-20T17:17:00+03:00

2025-01-20T18:58:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 20 янв - РИА Новости. Тысячи сторонников Дональда Трампа выстроились в многометровую очередь на два квартала для входа в спортивную арену Capital One в центре Вашингтона, где состоятся праздничные мероприятия по случаю его вступления в должность, передает корреспондент РИА Новости. Как сообщили агентству некоторые из участников мероприятия, им потребовалось два часа, что только добраться до начала очереди с учетом многочисленных перекрытий и закрытия станций метро в американской столице. Многие из прибывших носят шапки, кепки и шарфы с символикой Трампа. Для всех желающих приобрести одежду и аксессуары в последний момент организованы многочисленные лотки с сувенирной продукцией. Так, кепка или шапка с фамилией будущего президента обойдется в 20 долларов, джемпер и спортивные штаны - 80 долларов. Утки с головой Трампа и статуэтка политика в виде терминатора - в 30 долларов. Ожидается, что церемония инаугурации Трампа начнется в 11.00 по местному времени (19.00 мск), а к присяге политика приведут в полдень.

https://ria.ru/20250118/trump-1994335036.html

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Очередь сторонников Трампа, желающих попасть на арену Capital One в Вашингтоне Очередь сторонников Трампа, желающих попасть на арену Capital One в Вашингтоне растянулась уже более чем на километр, начинаясь задолго до Чайнатауна. 2025-01-20T17:17 true PT0M18S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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в мире, дональд трамп, выборы президента сша — 2024, инаугурация трампа — 2025