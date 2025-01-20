https://ria.ru/20250120/tramp-1994659208.html
Тысячи сторонников Трампа выстроились в очередь на церемонию инаугурации
Тысячи сторонников Трампа выстроились в очередь на церемонию инаугурации - РИА Новости, 20.01.2025
Тысячи сторонников Трампа выстроились в очередь на церемонию инаугурации
Тысячи сторонников Дональда Трампа выстроились в многометровую очередь на два квартала для входа в спортивную арену Capital One в центре Вашингтона, где... РИА Новости, 20.01.2025
2025-01-20T17:17:00+03:00
2025-01-20T17:17:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 20 янв - РИА Новости. Тысячи сторонников Дональда Трампа выстроились в многометровую очередь на два квартала для входа в спортивную арену Capital One в центре Вашингтона, где состоятся праздничные мероприятия по случаю его вступления в должность, передает корреспондент РИА Новости. Как сообщили агентству некоторые из участников мероприятия, им потребовалось два часа, что только добраться до начала очереди с учетом многочисленных перекрытий и закрытия станций метро в американской столице. Многие из прибывших носят шапки, кепки и шарфы с символикой Трампа. Для всех желающих приобрести одежду и аксессуары в последний момент организованы многочисленные лотки с сувенирной продукцией. Так, кепка или шапка с фамилией будущего президента обойдется в 20 долларов, джемпер и спортивные штаны - 80 долларов. Утки с головой Трампа и статуэтка политика в виде терминатора - в 30 долларов. Ожидается, что церемония инаугурации Трампа начнется в 11.00 по местному времени (19.00 мск), а к присяге политика приведут в полдень.
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Очередь сторонников Трампа, желающих попасть на арену Capital One в Вашингтоне
Очередь сторонников Трампа, желающих попасть на арену Capital One в Вашингтоне растянулась уже более чем на километр, начинаясь задолго до Чайнатауна.
2025-01-20T17:17
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в мире, дональд трамп, выборы президента сша — 2024, инаугурация трампа — 2025
В мире, Дональд Трамп, Выборы президента США — 2024, Инаугурация Трампа — 2025
Тысячи сторонников Трампа выстроились в очередь на церемонию инаугурации
Тысячи сторонников Трампа выстроились в очередь для входа в арену Capital One
ВАШИНГТОН, 20 янв - РИА Новости. Тысячи сторонников Дональда Трампа выстроились в многометровую очередь на два квартала для входа в спортивную арену Capital One в центре Вашингтона, где состоятся праздничные мероприятия по случаю его вступления в должность, передает корреспондент РИА Новости.
Как сообщили агентству некоторые из участников мероприятия, им потребовалось два часа, что только добраться до начала очереди с учетом многочисленных перекрытий и закрытия станций метро в американской столице.
Многие из прибывших носят шапки, кепки и шарфы с символикой Трампа
.
Для всех желающих приобрести одежду и аксессуары в последний момент организованы многочисленные лотки с сувенирной продукцией. Так, кепка или шапка с фамилией будущего президента обойдется в 20 долларов, джемпер и спортивные штаны - 80 долларов. Утки с головой Трампа и статуэтка политика в виде терминатора - в 30 долларов.
Ожидается, что церемония инаугурации Трампа начнется в 11.00 по местному времени (19.00 мск), а к присяге политика приведут в полдень.