Трамп издаст указ о размещении войск на южной границе, сообщили СМИ
Fox News: Трамп отдаст указ о размещении войск на южной границе США
© AP Photo / Charlie RiedelДональд Трамп
© AP Photo / Charlie Riedel
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Избранный президент США Дональд Трамп после своей инаугурации в понедельник отдаст указ о размещении войск на южной границе страны, а также поручит продолжить строительство стены на мексиканской границе, сообщает телеканал Fox News со ссылкой на полученные сведения.
По данным телеканала, одним из первых указов Трамп немедленно поручит федеральному правительству возобновить строительство пограничной стены, которое было в значительной степени прекращено при уходящей администрации. Этот указ также положит конец политике условно-досрочного освобождения мигрантов эпохи президента Джо Байдена.
"Второй приказ предписывает американским войскам быть развернутыми на границе под руководством Северного командования США и "предписывает военным отдавать приоритет собственным границам и территориальной целостности при стратегическом планировании своих операций", - говорится в сообщении телеканала.
Ранее телеканал сообщал, что Трамп в первый день у власти намерен издать указ о создании целевых групп из сотрудников правительственных агентств, в том числе ФБР, для "полного уничтожения" преступных картелей, которые будут объявлены иностранными террористическими организациями.
Ранее портал Axios со ссылкой на источники сообщал, что Трамп на встрече с республиканскими сенаторами представил амбициозный план из 100 указов, многие из которых будут направлены на ужесточение миграционной политики и укрепление границ. Агентство Ассошиэйтед Пресс передавало, что Трамп планирует применить многие из 100 своих указов, в том числе об ужесточении миграционной политики и укреплении границ, в первый день своего президентского срока.
Инаугурация избранного президента Дональда Трампа состоится 20 января, он станет 47-м президентом Соединенных Штатов и вернется в Белый дом после четырех лет правления демократа Джо Байдена.
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