https://ria.ru/20250120/tramp-1994653587.html

Путин назвал предвыборный период нелегким для Трампа

Путин назвал предвыборный период нелегким для Трампа - РИА Новости, 20.01.2025

Путин назвал предвыборный период нелегким для Трампа

Предвыборный период был для избранного президента США Дональда Трампа во всех отношениях нелегким, на него оказывалось жесточайшее давление, заявил президент... РИА Новости, 20.01.2025

2025-01-20T16:59:00+03:00

2025-01-20T16:59:00+03:00

2025-01-20T19:07:00+03:00

владимир путин

дональд трамп

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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Предвыборный период был для избранного президента США Дональда Трампа во всех отношениях нелегким, на него оказывалось жесточайшее давление, заявил президент России Владимир Путин.Инаугурация избранного президента Дональда Трампа состоится 20 января, он станет 47-м президентом Соединенных Штатов и вернется в Белый дом после четырех лет правления демократа Джо Байдена."Очевидно, что предвыборный период был для господина Трампа во всех отношениях нелегким: на него и даже на членов его семьи постоянно оказывалось жесточайшее давление. Дело дошло до попыток покушения на его жизнь" - сказал Путин на совещании с постоянными членами Совета Безопасности.За время своей избирательной кампании 2024 года Трамп столкнулся с двумя попытками покушения. Во время предвыборного митинга в Пенсильвании 13 июля в ходе покушения он был ранен в ухо, погиб один из зрителей, еще двое пострадали. Подозреваемый со штурмовой винтовкой прятался на крыше производственного здания в 100 метрах от сцены и был ликвидирован снайпером Секретной службы.Вторая попытка покушения на Трампа произошла 15 сентября у его гольф-клуба во Флориде. По данным правоохранителей, сотрудники Секретной службы открыли огонь по злоумышленнику, который прятался в кустах. Мужчина сбежал и попытался скрыться на автомобиле, но был задержан. На месте, где его заметили, обнаружены автомат АК-47 с оптическим прицелом, два рюкзака и экшн-камера GoPro. К расследованию подключилось ФБР.

https://ria.ru/20250120/inauguratsiya-1994653721.html

https://ria.ru/20250120/putin-1994655212.html

пенсильвания

россия

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владимир путин, дональд трамп, фбр, ак-47, джо байден, пенсильвания, россия, сша, в мире, инаугурация трампа — 2025