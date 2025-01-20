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WSJ: Трамп направит ведомствам меморандум для оценки торговой политики США - РИА Новости, 20.01.2025
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16:42 20.01.2025 (обновлено: 16:54 20.01.2025)
https://ria.ru/20250120/tramp-1994648573.html
WSJ: Трамп направит ведомствам меморандум для оценки торговой политики США
WSJ: Трамп направит ведомствам меморандум для оценки торговой политики США - РИА Новости, 20.01.2025
WSJ: Трамп направит ведомствам меморандум для оценки торговой политики США
Избранный президент США Дональд Трамп планирует 20 января направить ведомствам страны меморандум о необходимости оценить торговую политику Штатов, но новые... РИА Новости, 20.01.2025
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Избранный президент США Дональд Трамп планирует 20 января направить ведомствам страны меморандум о необходимости оценить торговую политику Штатов, но новые пошлины пока не вводятся, пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на документ."Меморандум президента поручает федеральным ведомствам... заняться несправедливым торговыми и валютными мерами других стран... Но эта записка, сама по себе, не вводит новые пошлины", - говорится в публикации.Отмечается, что будущей администрации Трампа также поручат провести обзор тарифов на импорт стали и алюминия.В записке, как указывает газета, также содержится просьба ведомствам оценить реалистичность создания службы внешних доходов для сбора доходов от пошлин.Трамп ранее заявил, что после вступления в должность президента введет тарифы на уровне 25% на товары из Канады и Мексики из-за нерешенности проблемы нелегальной иммиграции и наркотрафика в США, а также пообещал добавить 10% к экспортным пошлинам на товары из Китая. Газета Wall Street Journal отмечала, что новые пошлины угрожают подорвать глобальную торговую систему и нанести серьезный ущерб ключевым отраслям американской экономики, включая автомобильную промышленность, открывая новые возможности для Китая на международных рынках.
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сша, китай, дональд трамп, канада, в мире
США, Китай, Дональд Трамп, Канада, В мире
WSJ: Трамп направит ведомствам меморандум для оценки торговой политики США

Трамп хочет направить ведомствам меморандум для оценки торговой политики США

© AP Photo / Evan VucciИзбранный президент США Дональд Трамп на митинге в канун инаугурации в Вашигтоне
Избранный президент США Дональд Трамп на митинге в канун инаугурации в Вашигтоне - РИА Новости, 1920, 20.01.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Избранный президент США Дональд Трамп на митинге в канун инаугурации в Вашигтоне
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Избранный президент США Дональд Трамп планирует 20 января направить ведомствам страны меморандум о необходимости оценить торговую политику Штатов, но новые пошлины пока не вводятся, пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на документ.
"Меморандум президента поручает федеральным ведомствам... заняться несправедливым торговыми и валютными мерами других стран... Но эта записка, сама по себе, не вводит новые пошлины", - говорится в публикации.
Отмечается, что будущей администрации Трампа также поручат провести обзор тарифов на импорт стали и алюминия.
В записке, как указывает газета, также содержится просьба ведомствам оценить реалистичность создания службы внешних доходов для сбора доходов от пошлин.
Трамп ранее заявил, что после вступления в должность президента введет тарифы на уровне 25% на товары из Канады и Мексики из-за нерешенности проблемы нелегальной иммиграции и наркотрафика в США, а также пообещал добавить 10% к экспортным пошлинам на товары из Китая. Газета Wall Street Journal отмечала, что новые пошлины угрожают подорвать глобальную торговую систему и нанести серьезный ущерб ключевым отраслям американской экономики, включая автомобильную промышленность, открывая новые возможности для Китая на международных рынках.
Избранный президент США Дональд Трамп на митинге в канун инаугурации в Вашигтоне - РИА Новости, 1920, 20.01.2025
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