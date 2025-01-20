Трамп может задействовать чрезвычайные полномочия, сообщили СМИ
Блумберг: Трамп задействует чрезвычайные полномочия, чтобы ускорить добычу нефти
© AP Photo / Charlie RiedelДональд Трамп
© AP Photo / Charlie Riedel
Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Избранный президент США Дональд Трамп может задействовать чрезвычайные полномочия в первый день своего президентства, чтобы ускорить добычу нефти и газа внутри страны, а также отменить экологические меры, принятые при Джо Байдене, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
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"Дональд Трамп намерен задействовать чрезвычайные полномочия в рамках своего плана по стимулированию внутреннего производства энергии и отмене мер, принятых президентом Джо Байденом для борьбы с изменением климата", — говорится в сообщении.
По словам источников агентства, этот шаг станет частью ряда действий, которые Трамп намерен предпринять уже в первые часы после инаугурации в понедельник, чтобы выполнить свои предвыборные обещания по увеличению объемов внутренней добычи энергии.
Объявление чрезвычайного положения в области энергетики, как пишут авторы статьи, предоставит Трампу доступ к более чем 150 специальным полномочиям, которые обычно используются для решения экстренных ситуаций, таких как стихийные бедствия или террористические угрозы. Эти полномочия позволят ему управлять распределением энергоресурсов, включая регулирование транспортировки нефти и изменение принципов выработки и передачи электроэнергии.
По информации Блумберг, Трамп собирается отменить мораторий на выдачу лицензий на экспорт сжиженного природного газа, принять меры для расширения добычи нефти и газа на федеральных землях, а также отменить федеральные стимулы для производства и покупки электромобилей. Кроме того, он планирует вернуть для нефтегазовой разработки 625 миллионов акров водных территорий, ранее изъятых из эксплуатации указом Байдена.
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