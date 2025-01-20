https://ria.ru/20250120/tramp-1994643783.html

Трамп может задействовать чрезвычайные полномочия, сообщили СМИ

Трамп может задействовать чрезвычайные полномочия, сообщили СМИ - РИА Новости, 20.01.2025

Трамп может задействовать чрезвычайные полномочия, сообщили СМИ

Избранный президент США Дональд Трамп может задействовать чрезвычайные полномочия в первый день своего президентства, чтобы ускорить добычу нефти и газа внутри... РИА Новости, 20.01.2025

2025-01-20T16:21:00+03:00

2025-01-20T16:21:00+03:00

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МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Избранный президент США Дональд Трамп может задействовать чрезвычайные полномочия в первый день своего президентства, чтобы ускорить добычу нефти и газа внутри страны, а также отменить экологические меры, принятые при Джо Байдене, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. "Дональд Трамп намерен задействовать чрезвычайные полномочия в рамках своего плана по стимулированию внутреннего производства энергии и отмене мер, принятых президентом Джо Байденом для борьбы с изменением климата", — говорится в сообщении. По словам источников агентства, этот шаг станет частью ряда действий, которые Трамп намерен предпринять уже в первые часы после инаугурации в понедельник, чтобы выполнить свои предвыборные обещания по увеличению объемов внутренней добычи энергии. Объявление чрезвычайного положения в области энергетики, как пишут авторы статьи, предоставит Трампу доступ к более чем 150 специальным полномочиям, которые обычно используются для решения экстренных ситуаций, таких как стихийные бедствия или террористические угрозы. Эти полномочия позволят ему управлять распределением энергоресурсов, включая регулирование транспортировки нефти и изменение принципов выработки и передачи электроэнергии. По информации Блумберг, Трамп собирается отменить мораторий на выдачу лицензий на экспорт сжиженного природного газа, принять меры для расширения добычи нефти и газа на федеральных землях, а также отменить федеральные стимулы для производства и покупки электромобилей. Кроме того, он планирует вернуть для нефтегазовой разработки 625 миллионов акров водных территорий, ранее изъятых из эксплуатации указом Байдена.

https://ria.ru/20250120/dollar-1994636434.html

https://ria.ru/20241222/tramp-1990744989.html

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цены на нефть, сша, дональд трамп, джо байден, в мире