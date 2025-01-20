Рейтинг@Mail.ru
Трамп может задействовать чрезвычайные полномочия, сообщили СМИ - РИА Новости, 20.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:21 20.01.2025 (обновлено: 16:27 20.01.2025)
https://ria.ru/20250120/tramp-1994643783.html
Трамп может задействовать чрезвычайные полномочия, сообщили СМИ
Трамп может задействовать чрезвычайные полномочия, сообщили СМИ - РИА Новости, 20.01.2025
Трамп может задействовать чрезвычайные полномочия, сообщили СМИ
Избранный президент США Дональд Трамп может задействовать чрезвычайные полномочия в первый день своего президентства, чтобы ускорить добычу нефти и газа внутри... РИА Новости, 20.01.2025
2025-01-20T16:21:00+03:00
2025-01-20T16:27:00+03:00
цены на нефть
сша
дональд трамп
джо байден
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/03/1888066145_0:232:3071:1959_1920x0_80_0_0_910fbfc2443c132aeba268004e0933c2.jpg
МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Избранный президент США Дональд Трамп может задействовать чрезвычайные полномочия в первый день своего президентства, чтобы ускорить добычу нефти и газа внутри страны, а также отменить экологические меры, принятые при Джо Байдене, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. "Дональд Трамп намерен задействовать чрезвычайные полномочия в рамках своего плана по стимулированию внутреннего производства энергии и отмене мер, принятых президентом Джо Байденом для борьбы с изменением климата", — говорится в сообщении. По словам источников агентства, этот шаг станет частью ряда действий, которые Трамп намерен предпринять уже в первые часы после инаугурации в понедельник, чтобы выполнить свои предвыборные обещания по увеличению объемов внутренней добычи энергии. Объявление чрезвычайного положения в области энергетики, как пишут авторы статьи, предоставит Трампу доступ к более чем 150 специальным полномочиям, которые обычно используются для решения экстренных ситуаций, таких как стихийные бедствия или террористические угрозы. Эти полномочия позволят ему управлять распределением энергоресурсов, включая регулирование транспортировки нефти и изменение принципов выработки и передачи электроэнергии. По информации Блумберг, Трамп собирается отменить мораторий на выдачу лицензий на экспорт сжиженного природного газа, принять меры для расширения добычи нефти и газа на федеральных землях, а также отменить федеральные стимулы для производства и покупки электромобилей. Кроме того, он планирует вернуть для нефтегазовой разработки 625 миллионов акров водных территорий, ранее изъятых из эксплуатации указом Байдена.
https://ria.ru/20250120/dollar-1994636434.html
https://ria.ru/20241222/tramp-1990744989.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/03/1888066145_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_7dee0ac806cead23066da8464d5c94c4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
цены на нефть, сша, дональд трамп, джо байден, в мире
Цены на нефть, США, Дональд Трамп, Джо Байден, В мире
Трамп может задействовать чрезвычайные полномочия, сообщили СМИ

Блумберг: Трамп задействует чрезвычайные полномочия, чтобы ускорить добычу нефти

© AP Photo / Charlie RiedelДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 20.01.2025
© AP Photo / Charlie Riedel
Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Избранный президент США Дональд Трамп может задействовать чрезвычайные полномочия в первый день своего президентства, чтобы ускорить добычу нефти и газа внутри страны, а также отменить экологические меры, принятые при Джо Байдене, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
«
"Дональд Трамп намерен задействовать чрезвычайные полномочия в рамках своего плана по стимулированию внутреннего производства энергии и отмене мер, принятых президентом Джо Байденом для борьбы с изменением климата", — говорится в сообщении.
Пункт обмена валют со знаком доллара на одной из улиц в Москве - РИА Новости, 1920, 20.01.2025
В Госдуме оценили влияние инаугурации Трампа на курс доллара
15:48
По словам источников агентства, этот шаг станет частью ряда действий, которые Трамп намерен предпринять уже в первые часы после инаугурации в понедельник, чтобы выполнить свои предвыборные обещания по увеличению объемов внутренней добычи энергии.
Объявление чрезвычайного положения в области энергетики, как пишут авторы статьи, предоставит Трампу доступ к более чем 150 специальным полномочиям, которые обычно используются для решения экстренных ситуаций, таких как стихийные бедствия или террористические угрозы. Эти полномочия позволят ему управлять распределением энергоресурсов, включая регулирование транспортировки нефти и изменение принципов выработки и передачи электроэнергии.
По информации Блумберг, Трамп собирается отменить мораторий на выдачу лицензий на экспорт сжиженного природного газа, принять меры для расширения добычи нефти и газа на федеральных землях, а также отменить федеральные стимулы для производства и покупки электромобилей. Кроме того, он планирует вернуть для нефтегазовой разработки 625 миллионов акров водных территорий, ранее изъятых из эксплуатации указом Байдена.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 22.12.2024
Трамп сказал, какие ограничения Байдена отменит в первый день президентства
22 декабря 2024, 21:35
 
Цены на нефтьСШАДональд ТрампДжо БайденВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала