https://ria.ru/20250120/tramp-1994618790.html

Уверенность Трампа в разрешении конфликтов подорвана, заявил экс-глава ЦРУ

Уверенность Трампа в разрешении конфликтов подорвана, заявил экс-глава ЦРУ - РИА Новости, 20.01.2025

Уверенность Трампа в разрешении конфликтов подорвана, заявил экс-глава ЦРУ

Бывший министр обороны США и экс-директор ЦРУ Леон Панетта считает, что уверенность избранного президента США Дональда Трампа в урегулировании международных... РИА Новости, 20.01.2025

2025-01-20T14:24:00+03:00

2025-01-20T14:24:00+03:00

2025-01-20T14:24:00+03:00

в мире

сша

украина

россия

дональд трамп

леон панетта

джо байден

центральное разведывательное управление (цру)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/03/1888066145_0:232:3071:1959_1920x0_80_0_0_910fbfc2443c132aeba268004e0933c2.jpg

МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Бывший министр обороны США и экс-директор ЦРУ Леон Панетта считает, что уверенность избранного президента США Дональда Трампа в урегулировании международных конфликтов "за считанные дни" может быть подорвана реальностью современных вызовов. "Трамп всегда гордился своей способностью заключать сделки, обещая в своей кампании, что он решит такие конфликты в первые дни своего президентства. Но именно потому, что мир стал более опасным, это вряд ли возможно. А если он попробует и потерпит неудачу, Соединенные Штаты будут выглядеть слабыми", — отметил Панетта в своей статье для газеты New York Times. Особое внимание Панетта уделяет украинскому конфликту, где, по его мнению, США должны поддерживать четкую позицию. "Трамп должен ясно дать понять, что Соединенные Штаты продолжат работать с НАТО для поддержки Украины", — считает он. Панетта заявил, что успех в урегулировании кризиса возможен лишь при условии сильного и стабильного лидерства. Он предупредил, что любое проявление слабости или безответственности может привести к новым глобальным потрясениям. Трамп ранее заявлял, что конфликт на Украине никогда бы не начался, если бы тогда он был президентом США вместо нынешнего главы Белого дома Джо Байдена. Он также подчеркивал, что в случае своего переизбрания намерен добиться урегулирования конфликта между Россией и Украиной всего за 24часа. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова Трампа, назвал этот конфликт слишком сложной проблемой, чтобы решить её за один день. Инаугурация Трампа состоится 20 января, он станет 47-м президентом Соединенных Штатов и вернется в Белый дом после четырех лет правления демократа Джо Байдена.

https://ria.ru/20250120/dugin-1994617674.html

https://ria.ru/20250120/tramp-1994593899.html

https://ria.ru/20250120/tramp-1994571298.html

сша

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, украина, россия, дональд трамп, леон панетта, джо байден, центральное разведывательное управление (цру), нато