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Уверенность Трампа в разрешении конфликтов подорвана, заявил экс-глава ЦРУ - РИА Новости, 20.01.2025
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14:24 20.01.2025
https://ria.ru/20250120/tramp-1994618790.html
Уверенность Трампа в разрешении конфликтов подорвана, заявил экс-глава ЦРУ
Уверенность Трампа в разрешении конфликтов подорвана, заявил экс-глава ЦРУ - РИА Новости, 20.01.2025
Уверенность Трампа в разрешении конфликтов подорвана, заявил экс-глава ЦРУ
Бывший министр обороны США и экс-директор ЦРУ Леон Панетта считает, что уверенность избранного президента США Дональда Трампа в урегулировании международных... РИА Новости, 20.01.2025
2025-01-20T14:24:00+03:00
2025-01-20T14:24:00+03:00
в мире
сша
украина
россия
дональд трамп
леон панетта
джо байден
центральное разведывательное управление (цру)
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МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Бывший министр обороны США и экс-директор ЦРУ Леон Панетта считает, что уверенность избранного президента США Дональда Трампа в урегулировании международных конфликтов "за считанные дни" может быть подорвана реальностью современных вызовов. "Трамп всегда гордился своей способностью заключать сделки, обещая в своей кампании, что он решит такие конфликты в первые дни своего президентства. Но именно потому, что мир стал более опасным, это вряд ли возможно. А если он попробует и потерпит неудачу, Соединенные Штаты будут выглядеть слабыми", — отметил Панетта в своей статье для газеты New York Times. Особое внимание Панетта уделяет украинскому конфликту, где, по его мнению, США должны поддерживать четкую позицию. "Трамп должен ясно дать понять, что Соединенные Штаты продолжат работать с НАТО для поддержки Украины", — считает он. Панетта заявил, что успех в урегулировании кризиса возможен лишь при условии сильного и стабильного лидерства. Он предупредил, что любое проявление слабости или безответственности может привести к новым глобальным потрясениям. Трамп ранее заявлял, что конфликт на Украине никогда бы не начался, если бы тогда он был президентом США вместо нынешнего главы Белого дома Джо Байдена. Он также подчеркивал, что в случае своего переизбрания намерен добиться урегулирования конфликта между Россией и Украиной всего за 24часа. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова Трампа, назвал этот конфликт слишком сложной проблемой, чтобы решить её за один день. Инаугурация Трампа состоится 20 января, он станет 47-м президентом Соединенных Штатов и вернется в Белый дом после четырех лет правления демократа Джо Байдена.
https://ria.ru/20250120/dugin-1994617674.html
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в мире, сша, украина, россия, дональд трамп, леон панетта, джо байден, центральное разведывательное управление (цру), нато
В мире, США, Украина, Россия, Дональд Трамп, Леон Панетта, Джо Байден, Центральное разведывательное управление (ЦРУ), НАТО
Уверенность Трампа в разрешении конфликтов подорвана, заявил экс-глава ЦРУ

Панетта: планы Трампа по решению конфликтов могут разбиться об реальность

© AP Photo / Charlie RiedelДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 20.01.2025
© AP Photo / Charlie Riedel
Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Бывший министр обороны США и экс-директор ЦРУ Леон Панетта считает, что уверенность избранного президента США Дональда Трампа в урегулировании международных конфликтов "за считанные дни" может быть подорвана реальностью современных вызовов.
«
"Трамп всегда гордился своей способностью заключать сделки, обещая в своей кампании, что он решит такие конфликты в первые дни своего президентства. Но именно потому, что мир стал более опасным, это вряд ли возможно. А если он попробует и потерпит неудачу, Соединенные Штаты будут выглядеть слабыми", — отметил Панетта в своей статье для газеты New York Times.
Философ, политолог, социолог Александр Дугин - РИА Новости, 1920, 20.01.2025
Дугин назвал единственный вариант разрешения украинского конфликта Трампом
14:20
Особое внимание Панетта уделяет украинскому конфликту, где, по его мнению, США должны поддерживать четкую позицию.
«
"Трамп должен ясно дать понять, что Соединенные Штаты продолжат работать с НАТО для поддержки Украины", — считает он.
Панетта заявил, что успех в урегулировании кризиса возможен лишь при условии сильного и стабильного лидерства. Он предупредил, что любое проявление слабости или безответственности может привести к новым глобальным потрясениям.
Избранный президент США Дональд Трамп на митинге в канун инаугурации в Вашигтоне - РИА Новости, 1920, 20.01.2025
Politico: Трамп заставит Европу выбирать из двух зол
12:53
Трамп ранее заявлял, что конфликт на Украине никогда бы не начался, если бы тогда он был президентом США вместо нынешнего главы Белого дома Джо Байдена. Он также подчеркивал, что в случае своего переизбрания намерен добиться урегулирования конфликта между Россией и Украиной всего за 24часа. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова Трампа, назвал этот конфликт слишком сложной проблемой, чтобы решить её за один день.
Инаугурация Трампа состоится 20 января, он станет 47-м президентом Соединенных Штатов и вернется в Белый дом после четырех лет правления демократа Джо Байдена.
Избранный президент США Дональд Трамп на митинге в канун инаугурации в Вашигтоне - РИА Новости, 1920, 20.01.2025
СМИ рассказали о планах Трампа по урегулированию на Украине
11:08
 
В миреСШАУкраинаРоссияДональд ТрампЛеон ПанеттаДжо БайденЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)НАТО
 
 
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