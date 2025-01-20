https://ria.ru/20250120/tramp-1994610908.html

Речь Трампа на инаугурации будет оптимистичной, сообщили СМИ

Речь Трампа на инаугурации будет оптимистичной, сообщили СМИ - РИА Новости, 20.01.2025

Речь Трампа на инаугурации будет оптимистичной, сообщили СМИ

Избранный президент США Дональд Трамп в инаугурационной речи объявит "новую эру национального успеха", речь будет оптимистичнее, чем перед первым сроком,... РИА Новости, 20.01.2025

2025-01-20T13:53:00+03:00

2025-01-20T13:53:00+03:00

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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Избранный президент США Дональд Трамп в инаугурационной речи объявит "новую эру национального успеха", речь будет оптимистичнее, чем перед первым сроком, сообщает издание Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с черновиком речи. "Хотя воинственный Трамп в своем обращении 2017 года сетовал на "американскую бойню", его (новая - ред.) речь задумана более оптимистичной, хотя Трамп, как известно, отклоняется от сценария", - пишет издание. Кроме того сообщается, что будущий президент провозгласит "новую эру национального успеха", а также призовет к "революции здравого смысла". В то же время ожидается, что Трамп откажется от некоторой возвышенной риторики своих предшественников и опишет в резких выражениях то, что он считает наиболее насущными национальными проблемами, и свои решения для них. Инаугурация Трампа состоится в Вашингтоне в понедельник, он станет 47-м президентом Соединенных Штатов. Церемония принесения присяги начнется в полдень по местному времени (20.00 мск) в ротонде здания конгресса.

https://ria.ru/20250120/tramp-1994540894.html

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в мире, сша, вашингтон (штат), дональд трамп, политика