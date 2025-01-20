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Речь Трампа на инаугурации будет оптимистичной, сообщили СМИ - РИА Новости, 20.01.2025
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13:53 20.01.2025 (обновлено: 14:00 20.01.2025)
https://ria.ru/20250120/tramp-1994610908.html
Речь Трампа на инаугурации будет оптимистичной, сообщили СМИ
Речь Трампа на инаугурации будет оптимистичной, сообщили СМИ - РИА Новости, 20.01.2025
Речь Трампа на инаугурации будет оптимистичной, сообщили СМИ
Избранный президент США Дональд Трамп в инаугурационной речи объявит "новую эру национального успеха", речь будет оптимистичнее, чем перед первым сроком,... РИА Новости, 20.01.2025
2025-01-20T13:53:00+03:00
2025-01-20T14:00:00+03:00
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Избранный президент США Дональд Трамп в инаугурационной речи объявит "новую эру национального успеха", речь будет оптимистичнее, чем перед первым сроком, сообщает издание Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с черновиком речи. "Хотя воинственный Трамп в своем обращении 2017 года сетовал на "американскую бойню", его (новая - ред.) речь задумана более оптимистичной, хотя Трамп, как известно, отклоняется от сценария", - пишет издание. Кроме того сообщается, что будущий президент провозгласит "новую эру национального успеха", а также призовет к "революции здравого смысла". В то же время ожидается, что Трамп откажется от некоторой возвышенной риторики своих предшественников и опишет в резких выражениях то, что он считает наиболее насущными национальными проблемами, и свои решения для них. Инаугурация Трампа состоится в Вашингтоне в понедельник, он станет 47-м президентом Соединенных Штатов. Церемония принесения присяги начнется в полдень по местному времени (20.00 мск) в ротонде здания конгресса.
https://ria.ru/20250120/tramp-1994540894.html
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в мире, сша, вашингтон (штат), дональд трамп, политика
В мире, США, Вашингтон (штат), Дональд Трамп, Политика
Речь Трампа на инаугурации будет оптимистичной, сообщили СМИ

WSJ: речь Трампа на инаугурации будет оптимистичнее, чем перед первым сроком

© Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 20.01.2025
© Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп . Архивное фото
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Избранный президент США Дональд Трамп в инаугурационной речи объявит "новую эру национального успеха", речь будет оптимистичнее, чем перед первым сроком, сообщает издание Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с черновиком речи.
«
"Хотя воинственный Трамп в своем обращении 2017 года сетовал на "американскую бойню", его (новая - ред.) речь задумана более оптимистичной, хотя Трамп, как известно, отклоняется от сценария", - пишет издание.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 20.01.2025
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Кроме того сообщается, что будущий президент провозгласит "новую эру национального успеха", а также призовет к "революции здравого смысла".
В то же время ожидается, что Трамп откажется от некоторой возвышенной риторики своих предшественников и опишет в резких выражениях то, что он считает наиболее насущными национальными проблемами, и свои решения для них.
Инаугурация Трампа состоится в Вашингтоне в понедельник, он станет 47-м президентом Соединенных Штатов. Церемония принесения присяги начнется в полдень по местному времени (20.00 мск) в ротонде здания конгресса.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 20.01.2025
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В миреСШАВашингтон (штат)Дональд ТрампПолитика
 
 
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