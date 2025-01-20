https://ria.ru/20250120/tramp-1994593899.html
Politico: Трамп заставит Европу выбирать из двух зол
Politico: Трамп заставит Европу выбирать из двух зол - РИА Новости, 20.01.2025
Politico: Трамп заставит Европу выбирать из двух зол
Европейские страны оказались перед сложным выбором из-за планов новоизбранного президента США Дональда Трампа в сфере торговой политики, пишет издание Politico. РИА Новости, 20.01.2025
2025-01-20T12:53:00+03:00
2025-01-20T12:53:00+03:00
2025-01-20T14:44:00+03:00
сша
китай
европа
дональд трамп
евросоюз
politico
выборы президента сша — 2024
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/14/1994577114_420:0:2652:1255_1920x0_80_0_0_3cb84d57465702fb097c2814863cf4d2.jpg
МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Европейские страны оказались перед сложным выбором из-за планов новоизбранного президента США Дональда Трампа в сфере торговой политики, пишет издание Politico. "Трамп ставит Европу перед выбором между двух зол," — говорится в статье.В первом случае ЕС придется избавиться от зависимости от товаров из КНР, но это грозит ослаблением экономик членов союза и ответом со стороны Пекина. Во втором европейцы оставят США действовать в одиночку на китайском направлении, однако это может привести к введению тарифов со стороны американцев, указывается в материале.По мнению автора публикации, политические и экономические проблемы внутри Евросоюза только усугубляют ситуацию. Так, во Франции наблюдается растущий бюджетный дефицит, а в ФРГ второй год подряд сокращается ВВП. Даже самые сильные в Европе могут не выжить из-за глобального экономического напряжения, считает он.Кроме того, европейцы опасаются, что отказ от сотрудничества с Пекином может оставить их на "шаткой опоре," особенно если американцы и китайцы заключат договоренности, отмечается в статье."Поэтому мы должны действовать очень осторожно в отношении Китая", — цитирует издание Луизу Сантос, заместителя гендиректора крупнейшей лоббистской группы BusinessEurope. Politico также напоминает: США и КНР исторически использовали стратегию "разделяй и властвуй," и это создает дополнительное давление на ЕС. "Американцы никогда не были большими поклонниками Европейского союза," — приводятся в материале слова анонимного европейского чиновника, который считает, что членам объединения необходимо сплотиться для преодоления этих вызовов. Ранее Трамп заявлял, что после вступления в должность президента введет тарифы на уровне 25 процентов на продукцию из Канады и Мексики из-за нерешенности проблемы нелегальной иммиграции и наркотрафика в Штаты. Он также пообещал добавить десять процентов к экспортным пошлинам на китайские товары. Как писала газета Wall Street Journal, новые пошлины могут подорвать глобальную торговую систему и нанести серьезный ущерб основным отраслям американской экономики, включая автомобильную промышленность, тем самым открывая новые возможности для КНР на международных рынках.
https://ria.ru/20250120/tramp-1994540894.html
https://ria.ru/20250120/vashington-1994497781.html
https://ria.ru/20250120/ssha-1994493082.html
сша
китай
европа
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/14/1994577114_216:0:2945:2047_1920x0_80_0_0_aaa5ffd89cfb9e2520d3742bac8240a2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, китай, европа, дональд трамп, евросоюз, politico, выборы президента сша — 2024, в мире
США, Китай, Европа, Дональд Трамп, Евросоюз, Politico, Выборы президента США — 2024, В мире
Politico: Трамп заставит Европу выбирать из двух зол
Politico: Европа оказалась перед сложным выбором из-за торговой политики Трампа
МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Европейские страны оказались перед сложным выбором из-за планов новоизбранного президента США Дональда Трампа в сфере торговой политики, пишет издание Politico.
"Трамп
ставит Европу перед выбором между двух зол," — говорится в статье.
В первом случае ЕС придется избавиться от зависимости от товаров из КНР, но это грозит ослаблением экономик членов союза и ответом со стороны Пекина. Во втором европейцы оставят США действовать в одиночку на китайском направлении, однако это может привести к введению тарифов со стороны американцев, указывается в материале.
По мнению автора публикации, политические и экономические проблемы внутри Евросоюза только усугубляют ситуацию. Так, во Франции наблюдается растущий бюджетный дефицит, а в ФРГ второй год подряд сокращается ВВП. Даже самые сильные в Европе могут не выжить из-за глобального экономического напряжения, считает он.
Кроме того, европейцы опасаются, что отказ от сотрудничества с Пекином может оставить их на "шаткой опоре," особенно если американцы и китайцы заключат договоренности, отмечается в статье.
"Поэтому мы должны действовать очень осторожно в отношении Китая", — цитирует издание Луизу Сантос, заместителя гендиректора крупнейшей лоббистской группы BusinessEurope.
Politico также напоминает: США и КНР исторически использовали стратегию "разделяй и властвуй," и это создает дополнительное давление на ЕС.
"Американцы никогда не были большими поклонниками Европейского союза," — приводятся в материале слова анонимного европейского чиновника, который считает, что членам объединения необходимо сплотиться для преодоления этих вызовов.
Ранее Трамп заявлял, что после вступления в должность президента введет тарифы на уровне 25 процентов на продукцию из Канады
и Мексики из-за нерешенности проблемы нелегальной иммиграции и наркотрафика в Штаты. Он также пообещал добавить десять процентов к экспортным пошлинам на китайские товары.
Как писала газета Wall Street Journal, новые пошлины могут подорвать глобальную торговую систему и нанести серьезный ущерб основным отраслям американской экономики, включая автомобильную промышленность, тем самым открывая новые возможности для КНР на международных рынках.