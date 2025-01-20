https://ria.ru/20250120/tramp-1994593899.html

Politico: Трамп заставит Европу выбирать из двух зол

Politico: Трамп заставит Европу выбирать из двух зол - РИА Новости, 20.01.2025

Politico: Трамп заставит Европу выбирать из двух зол

Европейские страны оказались перед сложным выбором из-за планов новоизбранного президента США Дональда Трампа в сфере торговой политики, пишет издание Politico. РИА Новости, 20.01.2025

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МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Европейские страны оказались перед сложным выбором из-за планов новоизбранного президента США Дональда Трампа в сфере торговой политики, пишет издание Politico. "Трамп ставит Европу перед выбором между двух зол," — говорится в статье.В первом случае ЕС придется избавиться от зависимости от товаров из КНР, но это грозит ослаблением экономик членов союза и ответом со стороны Пекина. Во втором европейцы оставят США действовать в одиночку на китайском направлении, однако это может привести к введению тарифов со стороны американцев, указывается в материале.По мнению автора публикации, политические и экономические проблемы внутри Евросоюза только усугубляют ситуацию. Так, во Франции наблюдается растущий бюджетный дефицит, а в ФРГ второй год подряд сокращается ВВП. Даже самые сильные в Европе могут не выжить из-за глобального экономического напряжения, считает он.Кроме того, европейцы опасаются, что отказ от сотрудничества с Пекином может оставить их на "шаткой опоре," особенно если американцы и китайцы заключат договоренности, отмечается в статье."Поэтому мы должны действовать очень осторожно в отношении Китая", — цитирует издание Луизу Сантос, заместителя гендиректора крупнейшей лоббистской группы BusinessEurope. Politico также напоминает: США и КНР исторически использовали стратегию "разделяй и властвуй," и это создает дополнительное давление на ЕС. "Американцы никогда не были большими поклонниками Европейского союза," — приводятся в материале слова анонимного европейского чиновника, который считает, что членам объединения необходимо сплотиться для преодоления этих вызовов. Ранее Трамп заявлял, что после вступления в должность президента введет тарифы на уровне 25 процентов на продукцию из Канады и Мексики из-за нерешенности проблемы нелегальной иммиграции и наркотрафика в Штаты. Он также пообещал добавить десять процентов к экспортным пошлинам на китайские товары. Как писала газета Wall Street Journal, новые пошлины могут подорвать глобальную торговую систему и нанести серьезный ущерб основным отраслям американской экономики, включая автомобильную промышленность, тем самым открывая новые возможности для КНР на международных рынках.

https://ria.ru/20250120/tramp-1994540894.html

https://ria.ru/20250120/vashington-1994497781.html

https://ria.ru/20250120/ssha-1994493082.html

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сша, китай, европа, дональд трамп, евросоюз, politico, выборы президента сша — 2024, в мире