Госаппарат США при Трампе ожидает опричнина, заявил бывший посол
Посол в отставке Крамаренко: госаппарат США при Трампе ждет опричнина
© AP Photo / John LocherДональд Трамп
© AP Photo / John Locher
Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Государственный аппарат США при избранном президенте Дональде Трампе ожидает опричнина, и в том числе она может коснуться штатов, которые управляются демократами, заявил и. о. директора Института актуальных международных проблем Дипломатической академии МИД России, посол в отставке Александр Крамаренко.
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"Он нарастил усилия, подмял под себя, точнее, завоевал Республиканскую партию. И теперь у него сотни и тысячи людей, которые могут занять места политназначенцев в госаппарате", - сказал Крамаренко на круглом столе в медиагруппе "Россия сегодня".
Он подчеркнул, что государственный аппарат США, конечно, будет прочищен при помощи департамента по повышению эффективности госуправления.
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"То есть своего рода опричнина - она, очевидно, будет иметь дело. Не только в отношении федеральной бюрократии, но и в отношении штатов, которые управляются демократами", - заявил эксперт, обратив внимание на неэффективное управление демократами Калифорнией, где бушуют пожары.
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"Я думаю, что им (демократам во власти - ред.) не поздоровится", - добавил эксперт.
Избранный президент США Дональд Трамп ранее объявил, что американский предприниматель Илон Маск и бизнесмен Вивек Рамасвами возглавят новый департамент по достижению госэффективности, который призван "сократить расточительные расходы и реструктурировать федеральные агентства".
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Лесные пожары, начавшиеся в округе Лос-Анджелес 7 января, признаны самыми масштабными в истории штата Калифорния. По данным властей, общая площадь возгораний превысила 16 тысяч гектаров. По меньшей мере 27 человек погибли, а более 12,3 тысячи строений, включая дома знаменитостей, были уничтожены. Метеорологи отмечают, что сухая и ветреная погода стала причиной быстрого распространения огня.
Инаугурация избранного президента Дональда Трампа состоится 20 января, он станет 47-м президентом Соединенных Штатов и вернется в Белый дом после четырех лет правления демократа Джо Байдена.
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