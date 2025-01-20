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Госаппарат США при Трампе ожидает опричнина, заявил бывший посол - РИА Новости, 20.01.2025
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12:03 20.01.2025
https://ria.ru/20250120/tramp-1994584717.html
Госаппарат США при Трампе ожидает опричнина, заявил бывший посол
Госаппарат США при Трампе ожидает опричнина, заявил бывший посол - РИА Новости, 20.01.2025
Госаппарат США при Трампе ожидает опричнина, заявил бывший посол
Государственный аппарат США при избранном президенте Дональде Трампе ожидает опричнина, и в том числе она может коснуться штатов, которые управляются... РИА Новости, 20.01.2025
2025-01-20T12:03:00+03:00
2025-01-20T12:03:00+03:00
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Государственный аппарат США при избранном президенте Дональде Трампе ожидает опричнина, и в том числе она может коснуться штатов, которые управляются демократами, заявил и. о. директора Института актуальных международных проблем Дипломатической академии МИД России, посол в отставке Александр Крамаренко. "Он нарастил усилия, подмял под себя, точнее, завоевал Республиканскую партию. И теперь у него сотни и тысячи людей, которые могут занять места политназначенцев в госаппарате", - сказал Крамаренко на круглом столе в медиагруппе "Россия сегодня". Он подчеркнул, что государственный аппарат США, конечно, будет прочищен при помощи департамента по повышению эффективности госуправления. "То есть своего рода опричнина - она, очевидно, будет иметь дело. Не только в отношении федеральной бюрократии, но и в отношении штатов, которые управляются демократами", - заявил эксперт, обратив внимание на неэффективное управление демократами Калифорнией, где бушуют пожары. "Я думаю, что им (демократам во власти - ред.) не поздоровится", - добавил эксперт. Избранный президент США Дональд Трамп ранее объявил, что американский предприниматель Илон Маск и бизнесмен Вивек Рамасвами возглавят новый департамент по достижению госэффективности, который призван "сократить расточительные расходы и реструктурировать федеральные агентства". Лесные пожары, начавшиеся в округе Лос-Анджелес 7 января, признаны самыми масштабными в истории штата Калифорния. По данным властей, общая площадь возгораний превысила 16 тысяч гектаров. По меньшей мере 27 человек погибли, а более 12,3 тысячи строений, включая дома знаменитостей, были уничтожены. Метеорологи отмечают, что сухая и ветреная погода стала причиной быстрого распространения огня. Инаугурация избранного президента Дональда Трампа состоится 20 января, он станет 47-м президентом Соединенных Штатов и вернется в Белый дом после четырех лет правления демократа Джо Байдена.
https://ria.ru/20250111/kaliforniya-1993289123.html
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в мире, сша, калифорния, россия, дональд трамп, илон маск, вивек рамасвами, политика
В мире, США, Калифорния, Россия, Дональд Трамп, Илон Маск, Вивек Рамасвами, Политика
Госаппарат США при Трампе ожидает опричнина, заявил бывший посол

Посол в отставке Крамаренко: госаппарат США при Трампе ждет опричнина

© AP Photo / John LocherДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 20.01.2025
© AP Photo / John Locher
Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Государственный аппарат США при избранном президенте Дональде Трампе ожидает опричнина, и в том числе она может коснуться штатов, которые управляются демократами, заявил и. о. директора Института актуальных международных проблем Дипломатической академии МИД России, посол в отставке Александр Крамаренко.
«
"Он нарастил усилия, подмял под себя, точнее, завоевал Республиканскую партию. И теперь у него сотни и тысячи людей, которые могут занять места политназначенцев в госаппарате", - сказал Крамаренко на круглом столе в медиагруппе "Россия сегодня".
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Он подчеркнул, что государственный аппарат США, конечно, будет прочищен при помощи департамента по повышению эффективности госуправления.
«
"То есть своего рода опричнина - она, очевидно, будет иметь дело. Не только в отношении федеральной бюрократии, но и в отношении штатов, которые управляются демократами", - заявил эксперт, обратив внимание на неэффективное управление демократами Калифорнией, где бушуют пожары.
«
"Я думаю, что им (демократам во власти - ред.) не поздоровится", - добавил эксперт.
Избранный президент США Дональд Трамп ранее объявил, что американский предприниматель Илон Маск и бизнесмен Вивек Рамасвами возглавят новый департамент по достижению госэффективности, который призван "сократить расточительные расходы и реструктурировать федеральные агентства".
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Лесные пожары, начавшиеся в округе Лос-Анджелес 7 января, признаны самыми масштабными в истории штата Калифорния. По данным властей, общая площадь возгораний превысила 16 тысяч гектаров. По меньшей мере 27 человек погибли, а более 12,3 тысячи строений, включая дома знаменитостей, были уничтожены. Метеорологи отмечают, что сухая и ветреная погода стала причиной быстрого распространения огня.
Инаугурация избранного президента Дональда Трампа состоится 20 января, он станет 47-м президентом Соединенных Штатов и вернется в Белый дом после четырех лет правления демократа Джо Байдена.
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