Эксперт оценил шансы Трампа реализовать задуманные цели
Политолог Сидоров: у Трампа сейчас больше шансов достичь целей, чем в 2016 году
© AP Photo / David ZalubowskiДональд Трамп
© AP Photo / David Zalubowski
Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. У избранного президента США Дональда Трампа сегодня гораздо больше шансов реализовать задуманные цели, чем в 2016 году, поскольку теперь у него есть команда и программа, заявил завкафедрой международных организаций и мировых политических процессов факультета мировой политики МГУ Андрей Сидоров.
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"У него сейчас шансов гораздо больше, чем до этого, в 2016 году. В 2016 году пришел практически в одиночестве, у него не было своей команды. … В нынешнюю ситуацию он приходит, конечно, более вооружённый, более оснащённый, с более сильной командой", - сказал Сидоров, выступая на круглом столе в медиагруппе "Россия сегодня".
Он подчеркнул, что за прошедшие четыре года предприниматель сделал много, и успехом своей кампании в этом году он обязан именно четкой организации, которую он выстроил за тот период.
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"Он практически съел республиканскую партию изнутри, он ее выел", - добавил эксперт.
Сидоров добавил, что сегодня Трамп приходит к власти с серьезной программой: как внутренней, так и внешней.
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"Это, конечно, касается переустройства американского, по сути дела, общества, переустройства, перенацеливания системы управления на сами Соединенные Штаты, в отличие от демократов, которые больше использовали США как страну базирования, для распространения своих идей, своих политик и своих практик во внешнем мире", - добавил он.
Инаугурация избранного президента Дональда Трампа состоится 20 января, он станет 47-м президентом Соединенных Штатов и вернется в Белый дом после четырех лет правления демократа Джо Байдена.