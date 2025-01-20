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Эксперт оценил шансы Трампа реализовать задуманные цели - РИА Новости, 20.01.2025
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11:49 20.01.2025
https://ria.ru/20250120/tramp-1994581595.html
Эксперт оценил шансы Трампа реализовать задуманные цели
Эксперт оценил шансы Трампа реализовать задуманные цели - РИА Новости, 20.01.2025
Эксперт оценил шансы Трампа реализовать задуманные цели
У избранного президента США Дональда Трампа сегодня гораздо больше шансов реализовать задуманные цели, чем в 2016 году, поскольку теперь у него есть команда и... РИА Новости, 20.01.2025
2025-01-20T11:49:00+03:00
2025-01-20T11:49:00+03:00
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. У избранного президента США Дональда Трампа сегодня гораздо больше шансов реализовать задуманные цели, чем в 2016 году, поскольку теперь у него есть команда и программа, заявил завкафедрой международных организаций и мировых политических процессов факультета мировой политики МГУ Андрей Сидоров. "У него сейчас шансов гораздо больше, чем до этого, в 2016 году. В 2016 году пришел практически в одиночестве, у него не было своей команды. … В нынешнюю ситуацию он приходит, конечно, более вооружённый, более оснащённый, с более сильной командой", - сказал Сидоров, выступая на круглом столе в медиагруппе "Россия сегодня". Он подчеркнул, что за прошедшие четыре года предприниматель сделал много, и успехом своей кампании в этом году он обязан именно четкой организации, которую он выстроил за тот период. "Он практически съел республиканскую партию изнутри, он ее выел", - добавил эксперт. Сидоров добавил, что сегодня Трамп приходит к власти с серьезной программой: как внутренней, так и внешней. "Это, конечно, касается переустройства американского, по сути дела, общества, переустройства, перенацеливания системы управления на сами Соединенные Штаты, в отличие от демократов, которые больше использовали США как страну базирования, для распространения своих идей, своих политик и своих практик во внешнем мире", - добавил он. Инаугурация избранного президента Дональда Трампа состоится 20 января, он станет 47-м президентом Соединенных Штатов и вернется в Белый дом после четырех лет правления демократа Джо Байдена.
https://ria.ru/20250120/zelenskiy-1994555228.html
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в мире, сша, дональд трамп, джо байден, политика
В мире, США, Дональд Трамп, Джо Байден, Политика
Эксперт оценил шансы Трампа реализовать задуманные цели

Политолог Сидоров: у Трампа сейчас больше шансов достичь целей, чем в 2016 году

© AP Photo / David ZalubowskiДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 20.01.2025
© AP Photo / David Zalubowski
Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. У избранного президента США Дональда Трампа сегодня гораздо больше шансов реализовать задуманные цели, чем в 2016 году, поскольку теперь у него есть команда и программа, заявил завкафедрой международных организаций и мировых политических процессов факультета мировой политики МГУ Андрей Сидоров.
«
"У него сейчас шансов гораздо больше, чем до этого, в 2016 году. В 2016 году пришел практически в одиночестве, у него не было своей команды. … В нынешнюю ситуацию он приходит, конечно, более вооружённый, более оснащённый, с более сильной командой", - сказал Сидоров, выступая на круглом столе в медиагруппе "Россия сегодня".
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Он подчеркнул, что за прошедшие четыре года предприниматель сделал много, и успехом своей кампании в этом году он обязан именно четкой организации, которую он выстроил за тот период.
«
"Он практически съел республиканскую партию изнутри, он ее выел", - добавил эксперт.
Сидоров добавил, что сегодня Трамп приходит к власти с серьезной программой: как внутренней, так и внешней.
«
"Это, конечно, касается переустройства американского, по сути дела, общества, переустройства, перенацеливания системы управления на сами Соединенные Штаты, в отличие от демократов, которые больше использовали США как страну базирования, для распространения своих идей, своих политик и своих практик во внешнем мире", - добавил он.
Инаугурация избранного президента Дональда Трампа состоится 20 января, он станет 47-м президентом Соединенных Штатов и вернется в Белый дом после четырех лет правления демократа Джо Байдена.
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