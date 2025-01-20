https://ria.ru/20250120/tramp-1994572374.html

Эксперт рассказал, когда может пройти встреча Путина и Трампа

Эксперт рассказал, когда может пройти встреча Путина и Трампа - РИА Новости, 20.01.2025

Эксперт рассказал, когда может пройти встреча Путина и Трампа

Избранный президент США Дональд Трамп и российский лидер Владимир Путин во время телефонного разговора могут договориться о месте и времени проведения личной... РИА Новости, 20.01.2025

2025-01-20T11:15:00+03:00

2025-01-20T11:15:00+03:00

2025-01-20T11:15:00+03:00

саудовская аравия

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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Избранный президент США Дональд Трамп и российский лидер Владимир Путин во время телефонного разговора могут договориться о месте и времени проведения личной встречи, скорее всего, она состоится в марте в Саудовской Аравии или ОАЭ, полагает политолог, доцент философского факультета МГУ им. М.В. Ломоносова Борис Межуев. Ранее телеканал CNN со ссылкой на осведомленные источники сообщил о том, что Трамп поручил своим помощникам организовать телефонный разговор с Путиным через несколько дней после инаугурации. По информации СМИ, темой разговора будет обсуждение личной встречи политиков в ближайшие месяцы с целью "попытаться положить конец войне на Украине". "Такой разговор будет, я не вижу причин, почему бы ему не произойти. Также я понимаю, что единственным реалистичным вариантом следствия этого разговора может быть договорённость о личной встречи. Я думаю, где-то ориентировочно на март, на апрель. За это время будут сделаны определённые попытки возвратить переговорный процесс... Пока контуры разрешения этой проблемы неясны, стороны не имеют ясного понимания о том, какими будут договорённости", - сказал Межуев РИА Новости. Также остается открытым вопрос, на какой территории такая встреча может произойти, указал эксперт, не исключив, что могут быть "какие-то неожиданности". "Сейчас в качестве места проведения называют Саудовскую Аравию, может быть, именно она будет, наиболее нейтральная зона. Швейцария вряд ли, Россия ясно дала понять, что считает ее участником конфликта. Так что скорее всего, страна Ближнего Востока. Скорее сего, Трампу все равно нужно посетить Саудовскую Аравию, он туда поедет. Поэтому эта страна или ОАЭ", - считает Межуев. Ранее советник Трампа по национальной безопасности Майк Уолц заявлял, что телефонный разговор между Трампом и президентом РФ может состояться "в ближайшие дни или недели". В США 20 января пройдет инаугурация избранного президента США Дональда Трампа, он станет 47-м президентом Соединенных Штатов и вернется в Белый дом после четырех лет правления демократа Джо Байдена.

https://ria.ru/20250120/tramp-1994542909.html

https://ria.ru/20250118/malinen-1994342134.html

https://ria.ru/20250120/ukraina-1994570646.html

саудовская аравия

россия

сша

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саудовская аравия, россия, сша, дональд трамп, владимир путин, джо байден, в мире