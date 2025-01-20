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СМИ рассказали о планах Трампа по урегулированию на Украине - РИА Новости, 20.01.2025
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11:08 20.01.2025 (обновлено: 11:13 20.01.2025)
https://ria.ru/20250120/tramp-1994571298.html
СМИ рассказали о планах Трампа по урегулированию на Украине
СМИ рассказали о планах Трампа по урегулированию на Украине - РИА Новости, 20.01.2025
СМИ рассказали о планах Трампа по урегулированию на Украине
План избранного президента США Дональда Трампа по урегулированию на Украине может включать заморозку конфликта по текущей линии фронта и паузу в вопросе... РИА Новости, 20.01.2025
2025-01-20T11:08:00+03:00
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МОСКВА, 20 янв – РИА Новости. План избранного президента США Дональда Трампа по урегулированию на Украине может включать заморозку конфликта по текущей линии фронта и паузу в вопросе членства в НАТО, сообщает агентство РБК-Украина со ссылкой на источники. "Сегодня вырисовываются лишь два параметра, с которыми команда новоизбранного президента США Дональда Трампа в перспективе может выйти на переговоры по завершению полномасштабной войны на Украине. Первый параметр будет касаться членства Украины в НАТО. Этот вопрос будет снят с повестки дня и "положен в ящик", но не "выброшен в мусорное ведро"", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте агентства. Второй параметр плана, как отмечает агентство, будет касаться заморозки боевых действий вдоль линии, которая де-факто сложится на поле боя на тот момент. "В Киеве в свою очередь этот сценарий считают плохим, поскольку это не решит проблему… восстановления территориальной целостности Украины", - уточняет РБК-Украина. При этом, как отмечает агентство, Украина, несмотря на ожидания завершения конфликта в 2025 году, готовится к возможному его продолжению - наращивает укрепление обороноспособности. Ранее Трамп выразил надежду на то, что переговоры с российским президентом по Украине могут состояться в течение менее чем полугода. При этом ранее он обещал, что сможет добиться урегулирования украинского конфликта путем переговоров. Трамп не раз заявлял, что сможет урегулировать конфликт на Украине за один день. В РФ считают, что это слишком сложная проблема для такого простого решения. 14 января агентство Блумберг со ссылкой на источники сообщало, что Трамп не заинтересован в судьбе Украины и не считает конфликт стратегически важным для интересов США. В июне 2024 года Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил российский лидер, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО, он должен провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Также Путин упомянул в этом контексте и отмену санкций против РФ. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно".
https://ria.ru/20250115/ukraina-1993840899.html
https://ria.ru/20250120/zelenskiy-1994555228.html
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в мире, украина, россия, сша, дональд трамп, владимир путин, нато
В мире, Украина, Россия, США, Дональд Трамп, Владимир Путин, НАТО
СМИ рассказали о планах Трампа по урегулированию на Украине

План Трампа по Украине может включать заморозку боевых действий

© AP Photo / Charlie RiedelДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 20.01.2025
© AP Photo / Charlie Riedel
Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 20 янв – РИА Новости. План избранного президента США Дональда Трампа по урегулированию на Украине может включать заморозку конфликта по текущей линии фронта и паузу в вопросе членства в НАТО, сообщает агентство РБК-Украина со ссылкой на источники.
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"Сегодня вырисовываются лишь два параметра, с которыми команда новоизбранного президента США Дональда Трампа в перспективе может выйти на переговоры по завершению полномасштабной войны на Украине. Первый параметр будет касаться членства Украины в НАТО. Этот вопрос будет снят с повестки дня и "положен в ящик", но не "выброшен в мусорное ведро"", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте агентства.
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Второй параметр плана, как отмечает агентство, будет касаться заморозки боевых действий вдоль линии, которая де-факто сложится на поле боя на тот момент. "В Киеве в свою очередь этот сценарий считают плохим, поскольку это не решит проблему… восстановления территориальной целостности Украины", - уточняет РБК-Украина.
При этом, как отмечает агентство, Украина, несмотря на ожидания завершения конфликта в 2025 году, готовится к возможному его продолжению - наращивает укрепление обороноспособности.
Ранее Трамп выразил надежду на то, что переговоры с российским президентом по Украине могут состояться в течение менее чем полугода. При этом ранее он обещал, что сможет добиться урегулирования украинского конфликта путем переговоров. Трамп не раз заявлял, что сможет урегулировать конфликт на Украине за один день. В РФ считают, что это слишком сложная проблема для такого простого решения. 14 января агентство Блумберг со ссылкой на источники сообщало, что Трамп не заинтересован в судьбе Украины и не считает конфликт стратегически важным для интересов США.
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В июне 2024 года Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил российский лидер, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО, он должен провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Также Путин упомянул в этом контексте и отмену санкций против РФ.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно".
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