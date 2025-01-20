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В США раскрыли, кто поможет России выгодно закончить конфликт на Украине - РИА Новости, 20.01.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
09:27 20.01.2025 (обновлено: 10:32 20.01.2025)
https://ria.ru/20250120/tramp-1994551656.html
В США раскрыли, кто поможет России выгодно закончить конфликт на Украине
В США раскрыли, кто поможет России выгодно закончить конфликт на Украине - РИА Новости, 20.01.2025
В США раскрыли, кто поможет России выгодно закончить конфликт на Украине
Отношение избранного президента США Дональда Трампа к главе России Владимиру Путину может укрепить позиции Москвы за столом переговоров, пишет New York Times... РИА Новости, 20.01.2025
2025-01-20T09:27:00+03:00
2025-01-20T10:32:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
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МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Отношение избранного президента США Дональда Трампа к главе России Владимиру Путину может укрепить позиции Москвы за столом переговоров, пишет New York Times. "Эти сигналы (об окончании конфликта — Прим.ред) оставляют неясным, каким образом Трамп собирается достичь соглашения, но, учитывая его давнюю симпатию к президенту России Владимиру Путину, враждебное отношение к Украине и сопротивление оказанию военной помощи Киеву со стороны США, аналитики ожидают, что любое соглашение, к которому он стремится, будет выгодным для Москвы", — говорится в публикации. При этом, автор статьи отмечает, что Трамп подробно не раскрывал свои планы по Украине, заставляя многих гадать, какие шаги он будет предпринимать.В декабре прошлого года агентство Reuters сообщало, что план Трампа по урегулированию конфликта на Украине предполагает отказ Киева от членства в НАТО и территориальные уступки в пользу России.Кроме того, Трамп заявлял, что СВО никогда бы не началась, если бы тогда он был президентом вместо Джо Байдена. Он также обещал в случае своего переизбрания добиться урегулирования этого вопроса.Путин в июне выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил он, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО и провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Российский лидер упомянул и отмену санкций.
https://ria.ru/20250120/ukraina-1994546103.html
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в мире, россия, дональд трамп, владимир путин, сша, украина, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Дональд Трамп, Владимир Путин, США, Украина, НАТО
В США раскрыли, кто поможет России выгодно закончить конфликт на Украине

NYT: симпатия Трампа к Путину поможет РФ выгодно закончить конфликт на Украине

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкАртиллеристы Вооруженных сил РФ в зоне проведения спецоперации
Артиллеристы Вооруженных сил РФ в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 20.01.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Артиллеристы Вооруженных сил РФ в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Отношение избранного президента США Дональда Трампа к главе России Владимиру Путину может укрепить позиции Москвы за столом переговоров, пишет New York Times.

"Эти сигналы (об окончании конфликта — Прим.ред) оставляют неясным, каким образом Трамп собирается достичь соглашения, но, учитывая его давнюю симпатию к президенту России Владимиру Путину, враждебное отношение к Украине и сопротивление оказанию военной помощи Киеву со стороны США, аналитики ожидают, что любое соглашение, к которому он стремится, будет выгодным для Москвы", — говорится в публикации.
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При этом, автор статьи отмечает, что Трамп подробно не раскрывал свои планы по Украине, заставляя многих гадать, какие шаги он будет предпринимать.

В декабре прошлого года агентство Reuters сообщало, что план Трампа по урегулированию конфликта на Украине предполагает отказ Киева от членства в НАТО и территориальные уступки в пользу России.

Кроме того, Трамп заявлял, что СВО никогда бы не началась, если бы тогда он был президентом вместо Джо Байдена. Он также обещал в случае своего переизбрания добиться урегулирования этого вопроса.

Путин в июне выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил он, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО и провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Российский лидер упомянул и отмену санкций.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияДональд ТрампВладимир ПутинСШАУкраинаНАТО
 
 
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