https://ria.ru/20250120/tramp-1994540894.html
Политолог рассказала о первом шаге Трампа после инаугурации
Политолог рассказала о первом шаге Трампа после инаугурации - РИА Новости, 20.01.2025
Политолог рассказала о первом шаге Трампа после инаугурации
Одним из первых шагов избранного президента США Дональда Трампа после инаугурации будет борьба с "трансгендеризацией" общества в США, что приведет к социальному РИА Новости, 20.01.2025
2025-01-20T06:40:00+03:00
2025-01-20T06:40:00+03:00
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Одним из первых шагов избранного президента США Дональда Трампа после инаугурации будет борьба с "трансгендеризацией" общества в США, что приведет к социальному напряжению, считает доктор политических наук, профессор МГИМО Елена Пономарева. "Что касается шагов, которые будет осуществлять Трамп (после инаугурации - ред.), то журналисты уже соревнуются в шутках на этот счет, что у Трампа будет самый длинный первый рабочий день. Потому что он хочет сделать все в этот день - и помирить Россию с Украиной, и получить Панамский канал, Канаду заодно с Гренландией, решить вопрос мигрантов... Второй важный момент связан с повесткой, так скажем, трансгендеризации и сопряженным с этим вопросом социального климата", - сказала РИА Новости Пономарева. По ее прогнозу, в ближайшее время после прихода Трампа к власти предстоит увольнение трансгендеров из армии и из различных спортивных клубов. "Это приводит к очень серьезному общественному напряжению. На самом деле эта тема, наверное, одна из самых активно присутствующих в медийном пространстве в Америке, особенно... в либеральных штатах", - рассказала Пономарева. Она отметила, что некоторые федеральные законы в США не действуют на уровне штатов, так что тоже возможно некоторое противостояние между федеральной властью и властью штатов. "Более глобальный вопрос – это, конечно, превращение Штатов в петрогосударство, в энергетическую супердержаву. Эту задачу тоже поставил Трамп. Тем самым он ломает привычный уже за последние годы тренд, который активно поддерживают прежде всего европейские государства, которые отказываются от энергоносителей, говорят о зеленой экономике, о климатической повестке. Так вот, Трамп тоже это будет ломать, и принцип "бури, бури, бури" будет реализовываться в Соединенных Штатах. Нефтяное лобби, по всей видимости, вложилось очень серьезно в избирательную кампанию Трампа. В то же время бурение предполагает и транспортировку нефти, и, соответственно, возможность конфликта с другими петрогосударствами, прежде всего странами Залива, и это требует, соответственно, защитных военных функций", - отметила Пономарева. Она сделала вывод, что НАТО в ближайшие четыре года не прекратит свое существование, как надеются некоторые аналитики, но потребует гораздо больших вложений в эту структуру. "Поэтому не случайно Трамп заявил о необходимости поднять расходы (на оборону - ред.) от ВВП каждой страны-члена НАТО до 5%", - отметила Пономарева. "Трамп действительно слишком энергичный в политике, он очень брутальный и дерзкий. Что-то у него получится, что-то не получится… Это будет невероятно скандальное, знаковое президентство во всех смыслах и для внутриамериканской политики, и для внешней политики. И, конечно, это будет всегда наполненная новостная повестка. Не могу сказать, что это будет всегда совпадать с интересами Российской Федерации, но Трамп по крайней мере сильный и в некотором смысле открытый боец. И в этом смысле он более прагматичный, он как бизнесмен. И в этом смысле и компромиссы с ним, возможно, будет проще находить", - прогнозирует она.
https://ria.ru/20250120/tramp-1994531634.html
https://ria.ru/20241125/times-1985505223.html
https://ria.ru/20240331/tramp-1936888359.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, россия, украина, дональд трамп, нато, мгимо, в мире
США, Россия, Украина, Дональд Трамп, НАТО, МГИМО, В мире
Политолог рассказала о первом шаге Трампа после инаугурации
Политолог Пономарева: Трамп начнет борьбу с трансгендеризацией общества
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Одним из первых шагов избранного президента США Дональда Трампа после инаугурации будет борьба с "трансгендеризацией" общества в США, что приведет к социальному напряжению, считает доктор политических наук, профессор МГИМО Елена Пономарева.
"Что касается шагов, которые будет осуществлять Трамп
(после инаугурации - ред.), то журналисты уже соревнуются в шутках на этот счет, что у Трампа будет самый длинный первый рабочий день. Потому что он хочет сделать все в этот день - и помирить Россию
с Украиной
, и получить Панамский канал
, Канаду
заодно с Гренландией
, решить вопрос мигрантов... Второй важный момент связан с повесткой, так скажем, трансгендеризации и сопряженным с этим вопросом социального климата", - сказала РИА Новости Пономарева.
По ее прогнозу, в ближайшее время после прихода Трампа к власти предстоит увольнение трансгендеров из армии и из различных спортивных клубов.
"Это приводит к очень серьезному общественному напряжению. На самом деле эта тема, наверное, одна из самых активно присутствующих в медийном пространстве в Америке
, особенно... в либеральных штатах", - рассказала Пономарева.
Она отметила, что некоторые федеральные законы в США
не действуют на уровне штатов, так что тоже возможно некоторое противостояние между федеральной властью и властью штатов.
"Более глобальный вопрос – это, конечно, превращение Штатов в петрогосударство, в энергетическую супердержаву. Эту задачу тоже поставил Трамп. Тем самым он ломает привычный уже за последние годы тренд, который активно поддерживают прежде всего европейские государства, которые отказываются от энергоносителей, говорят о зеленой экономике, о климатической повестке. Так вот, Трамп тоже это будет ломать, и принцип "бури, бури, бури" будет реализовываться в Соединенных Штатах. Нефтяное лобби, по всей видимости, вложилось очень серьезно в избирательную кампанию Трампа. В то же время бурение предполагает и транспортировку нефти, и, соответственно, возможность конфликта с другими петрогосударствами, прежде всего странами Залива, и это требует, соответственно, защитных военных функций", - отметила Пономарева.
Она сделала вывод, что НАТО
в ближайшие четыре года не прекратит свое существование, как надеются некоторые аналитики, но потребует гораздо больших вложений в эту структуру.
"Поэтому не случайно Трамп заявил о необходимости поднять расходы (на оборону - ред.) от ВВП каждой страны-члена НАТО до 5%", - отметила Пономарева.
"Трамп действительно слишком энергичный в политике, он очень брутальный и дерзкий. Что-то у него получится, что-то не получится… Это будет невероятно скандальное, знаковое президентство во всех смыслах и для внутриамериканской политики, и для внешней политики. И, конечно, это будет всегда наполненная новостная повестка. Не могу сказать, что это будет всегда совпадать с интересами Российской Федерации, но Трамп по крайней мере сильный и в некотором смысле открытый боец. И в этом смысле он более прагматичный, он как бизнесмен. И в этом смысле и компромиссы с ним, возможно, будет проще находить", - прогнозирует она.