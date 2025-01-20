https://ria.ru/20250120/tramp-1994540894.html

Политолог рассказала о первом шаге Трампа после инаугурации

Политолог рассказала о первом шаге Трампа после инаугурации - РИА Новости, 20.01.2025

Политолог рассказала о первом шаге Трампа после инаугурации

Одним из первых шагов избранного президента США Дональда Трампа после инаугурации будет борьба с "трансгендеризацией" общества в США, что приведет к социальному РИА Новости, 20.01.2025

2025-01-20T06:40:00+03:00

2025-01-20T06:40:00+03:00

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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Одним из первых шагов избранного президента США Дональда Трампа после инаугурации будет борьба с "трансгендеризацией" общества в США, что приведет к социальному напряжению, считает доктор политических наук, профессор МГИМО Елена Пономарева. "Что касается шагов, которые будет осуществлять Трамп (после инаугурации - ред.), то журналисты уже соревнуются в шутках на этот счет, что у Трампа будет самый длинный первый рабочий день. Потому что он хочет сделать все в этот день - и помирить Россию с Украиной, и получить Панамский канал, Канаду заодно с Гренландией, решить вопрос мигрантов... Второй важный момент связан с повесткой, так скажем, трансгендеризации и сопряженным с этим вопросом социального климата", - сказала РИА Новости Пономарева. По ее прогнозу, в ближайшее время после прихода Трампа к власти предстоит увольнение трансгендеров из армии и из различных спортивных клубов. "Это приводит к очень серьезному общественному напряжению. На самом деле эта тема, наверное, одна из самых активно присутствующих в медийном пространстве в Америке, особенно... в либеральных штатах", - рассказала Пономарева. Она отметила, что некоторые федеральные законы в США не действуют на уровне штатов, так что тоже возможно некоторое противостояние между федеральной властью и властью штатов. "Более глобальный вопрос – это, конечно, превращение Штатов в петрогосударство, в энергетическую супердержаву. Эту задачу тоже поставил Трамп. Тем самым он ломает привычный уже за последние годы тренд, который активно поддерживают прежде всего европейские государства, которые отказываются от энергоносителей, говорят о зеленой экономике, о климатической повестке. Так вот, Трамп тоже это будет ломать, и принцип "бури, бури, бури" будет реализовываться в Соединенных Штатах. Нефтяное лобби, по всей видимости, вложилось очень серьезно в избирательную кампанию Трампа. В то же время бурение предполагает и транспортировку нефти, и, соответственно, возможность конфликта с другими петрогосударствами, прежде всего странами Залива, и это требует, соответственно, защитных военных функций", - отметила Пономарева. Она сделала вывод, что НАТО в ближайшие четыре года не прекратит свое существование, как надеются некоторые аналитики, но потребует гораздо больших вложений в эту структуру. "Поэтому не случайно Трамп заявил о необходимости поднять расходы (на оборону - ред.) от ВВП каждой страны-члена НАТО до 5%", - отметила Пономарева. "Трамп действительно слишком энергичный в политике, он очень брутальный и дерзкий. Что-то у него получится, что-то не получится… Это будет невероятно скандальное, знаковое президентство во всех смыслах и для внутриамериканской политики, и для внешней политики. И, конечно, это будет всегда наполненная новостная повестка. Не могу сказать, что это будет всегда совпадать с интересами Российской Федерации, но Трамп по крайней мере сильный и в некотором смысле открытый боец. И в этом смысле он более прагматичный, он как бизнесмен. И в этом смысле и компромиссы с ним, возможно, будет проще находить", - прогнозирует она.

https://ria.ru/20250120/tramp-1994531634.html

https://ria.ru/20241125/times-1985505223.html

https://ria.ru/20240331/tramp-1936888359.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

сша, россия, украина, дональд трамп, нато, мгимо, в мире