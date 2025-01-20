https://ria.ru/20250120/tramp-1994538330.html

Определены ключевые высказывания Трампа по Украине

Определены ключевые высказывания Трампа по Украине - РИА Новости, 20.01.2025

Определены ключевые высказывания Трампа по Украине

Риторика избранного президента США Дональда Трампа по конфликту на Украине значительно эволюционировала — от амбициозных обещаний решить все за сутки во время... РИА Новости, 20.01.2025

2025-01-20T05:39:00+03:00

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МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Риторика избранного президента США Дональда Трампа по конфликту на Украине значительно эволюционировала — от амбициозных обещаний решить все за сутки во время предвыборной кампании до более осторожных заявлений после победы на выборах. В преддверии инаугурации Трампа РИА Новости собрало его ключевые высказывания по Украине и реакции на них. От "эпохи амбиций" до встречи с реальностьюНа этапе предвыборной кампании Трамп делал акцент на своей способности урегулировать конфликт в кратчайшие сроки. "Я бы сказал Путину: "Ты должен уладить это". Я бы сказал Зеленскому: "Ты должен решить это". Я бы добился урегулирования за 24 часа", — заявлял он в июле 2024 года в интервью Fox News. В сентябре того же года он добавил, что может начать процесс урегулирования еще до инаугурации. "Я урегулирую этот конфликт, став избранным президентом — до того, как я вступлю в должность 20 января", — сказал Трамп во время дебатов. Однако уже после победы его высказывания стали более осторожными. В начале 2025 года он признал, что процесс может занять больше времени. "Я надеюсь, за шесть месяцев всё удастся. Ну, возможно, немного раньше", — заявил Трамп в январе на мероприятии в Мар-а-Лаго. Прагматизм и акцент на диалоге После выборов Трамп стал чаще подчеркивать необходимость переговоров и дипломатии. "Я собираюсь решить данный вопрос путем переговоров", — отметил он в декабре 2024 года на встрече в Пенсильвании. В январе 2025 года он подтвердил готовность к диалогу с Москвой. "Он (президент РФ Владимир Путин - ред.) хочет встретиться, и мы занимаемся организацией", — заявил Трамп журналистам. Одновременно избранный президент стал избегать конкретных ответов на вопросы о сокращении помощи Украине. "Как переговорщик я начинаю с очень хорошего плана, но как только начинаю раскрывать детали, этот план практически теряет свою ценность", — заявлял он в декабре в интервью Time. Реакция России Российские официальные лица внимательно отслеживают заявления Трампа и его команды. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что делать выводы о возможных изменениях в политике США пока рано. "Говорить о том, является ли это свидетельством изменения риторики, можно будет только через неделю или после уже официальных назначений", — сказал он 13 января. Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев также выразил сомнения в реализации амбициозных планов Трампа. "Быстрые успехи в урегулировании украинского конфликта весьма сомнительны. Все идеи Трампа сугубо прожектёрские и абсолютно нереальные", — написал Медведев в Telegram-канале 9 января. Эволюция риторики Трампа отражает переход от амбициозных предвыборных обещаний к более реалистичному подходу. Несмотря на заявления о готовности к переговорам, обстоятельства указывают на неопределенность и сложность урегулирования конфликта на Украине.

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https://ria.ru/20250120/tramp-1994530882.html

https://ria.ru/20250115/ukraina-1993840899.html

https://ria.ru/20250120/tramp-1994530545.html

https://ria.ru/20250114/lavrov-1993643168.html

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Дарья Буймова

в мире, украина, россия, сша, дональд трамп, владимир путин, дмитрий медведев, выборы президента сша — 2024