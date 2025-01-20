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Определены ключевые высказывания Трампа по Украине - РИА Новости, 20.01.2025
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05:39 20.01.2025 (обновлено: 05:50 20.01.2025)
https://ria.ru/20250120/tramp-1994538330.html
Определены ключевые высказывания Трампа по Украине
Определены ключевые высказывания Трампа по Украине - РИА Новости, 20.01.2025
Определены ключевые высказывания Трампа по Украине
Риторика избранного президента США Дональда Трампа по конфликту на Украине значительно эволюционировала — от амбициозных обещаний решить все за сутки во время... РИА Новости, 20.01.2025
2025-01-20T05:39:00+03:00
2025-01-20T05:50:00+03:00
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МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Риторика избранного президента США Дональда Трампа по конфликту на Украине значительно эволюционировала — от амбициозных обещаний решить все за сутки во время предвыборной кампании до более осторожных заявлений после победы на выборах. В преддверии инаугурации Трампа РИА Новости собрало его ключевые высказывания по Украине и реакции на них. От "эпохи амбиций" до встречи с реальностьюНа этапе предвыборной кампании Трамп делал акцент на своей способности урегулировать конфликт в кратчайшие сроки. "Я бы сказал Путину: "Ты должен уладить это". Я бы сказал Зеленскому: "Ты должен решить это". Я бы добился урегулирования за 24 часа", — заявлял он в июле 2024 года в интервью Fox News. В сентябре того же года он добавил, что может начать процесс урегулирования еще до инаугурации. "Я урегулирую этот конфликт, став избранным президентом — до того, как я вступлю в должность 20 января", — сказал Трамп во время дебатов. Однако уже после победы его высказывания стали более осторожными. В начале 2025 года он признал, что процесс может занять больше времени. "Я надеюсь, за шесть месяцев всё удастся. Ну, возможно, немного раньше", — заявил Трамп в январе на мероприятии в Мар-а-Лаго. Прагматизм и акцент на диалоге После выборов Трамп стал чаще подчеркивать необходимость переговоров и дипломатии. "Я собираюсь решить данный вопрос путем переговоров", — отметил он в декабре 2024 года на встрече в Пенсильвании. В январе 2025 года он подтвердил готовность к диалогу с Москвой. "Он (президент РФ Владимир Путин - ред.) хочет встретиться, и мы занимаемся организацией", — заявил Трамп журналистам. Одновременно избранный президент стал избегать конкретных ответов на вопросы о сокращении помощи Украине. "Как переговорщик я начинаю с очень хорошего плана, но как только начинаю раскрывать детали, этот план практически теряет свою ценность", — заявлял он в декабре в интервью Time. Реакция России Российские официальные лица внимательно отслеживают заявления Трампа и его команды. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что делать выводы о возможных изменениях в политике США пока рано. "Говорить о том, является ли это свидетельством изменения риторики, можно будет только через неделю или после уже официальных назначений", — сказал он 13 января. Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев также выразил сомнения в реализации амбициозных планов Трампа. "Быстрые успехи в урегулировании украинского конфликта весьма сомнительны. Все идеи Трампа сугубо прожектёрские и абсолютно нереальные", — написал Медведев в Telegram-канале 9 января. Эволюция риторики Трампа отражает переход от амбициозных предвыборных обещаний к более реалистичному подходу. Несмотря на заявления о готовности к переговорам, обстоятельства указывают на неопределенность и сложность урегулирования конфликта на Украине.
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в мире, украина, россия, сша, дональд трамп, владимир путин, дмитрий медведев, выборы президента сша — 2024
В мире, Украина, Россия, США, Дональд Трамп, Владимир Путин, Дмитрий Медведев, Выборы президента США — 2024
Определены ключевые высказывания Трампа по Украине

РИА Новости собрало все обещания избранного президента США Трампа по Украине

© AP Photo / Manuel Balce CenetaБывший президент США Дональд Трамп
Бывший президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 20.01.2025
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
Бывший президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Риторика избранного президента США Дональда Трампа по конфликту на Украине значительно эволюционировала — от амбициозных обещаний решить все за сутки во время предвыборной кампании до более осторожных заявлений после победы на выборах. В преддверии инаугурации Трампа РИА Новости собрало его ключевые высказывания по Украине и реакции на них.

От "эпохи амбиций" до встречи с реальностью

На этапе предвыборной кампании Трамп делал акцент на своей способности урегулировать конфликт в кратчайшие сроки.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 13.12.2024
NBC: команда Трампа провела переговоры о прекращении конфликта на Украине
13 декабря 2024, 21:35
"Я бы сказал Путину: "Ты должен уладить это". Я бы сказал Зеленскому: "Ты должен решить это". Я бы добился урегулирования за 24 часа", — заявлял он в июле 2024 года в интервью Fox News.
В сентябре того же года он добавил, что может начать процесс урегулирования еще до инаугурации.
"Я урегулирую этот конфликт, став избранным президентом — до того, как я вступлю в должность 20 января", — сказал Трамп во время дебатов.
Однако уже после победы его высказывания стали более осторожными. В начале 2025 года он признал, что процесс может занять больше времени.
"Я надеюсь, за шесть месяцев всё удастся. Ну, возможно, немного раньше", — заявил Трамп в январе на мероприятии в Мар-а-Лаго.
Избранный президент США Дональд Трамп на митинге в канун инаугурации - РИА Новости, 1920, 20.01.2025
Трамп на митинге в канун инаугурации пообещал закончить конфликт на Украине
02:18

Прагматизм и акцент на диалоге

После выборов Трамп стал чаще подчеркивать необходимость переговоров и дипломатии.
"Я собираюсь решить данный вопрос путем переговоров", — отметил он в декабре 2024 года на встрече в Пенсильвании.
В январе 2025 года он подтвердил готовность к диалогу с Москвой.
"Он (президент РФ Владимир Путин - ред.) хочет встретиться, и мы занимаемся организацией", — заявил Трамп журналистам.
Одновременно избранный президент стал избегать конкретных ответов на вопросы о сокращении помощи Украине.
"Как переговорщик я начинаю с очень хорошего плана, но как только начинаю раскрывать детали, этот план практически теряет свою ценность", — заявлял он в декабре в интервью Time.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 15.01.2025
Reuters: советники Трампа назвали новый срок урегулирования на Украине
15 января, 14:24

Реакция России

Российские официальные лица внимательно отслеживают заявления Трампа и его команды. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что делать выводы о возможных изменениях в политике США пока рано.
"Говорить о том, является ли это свидетельством изменения риторики, можно будет только через неделю или после уже официальных назначений", — сказал он 13 января.
Избранный президент США Дональд Трамп во время пресс-конференции в Мар-а-Лаго - РИА Новости, 1920, 20.01.2025
Трамп заявил, что аннулирует все глупые указы Байдена
02:11
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев также выразил сомнения в реализации амбициозных планов Трампа.
"Быстрые успехи в урегулировании украинского конфликта весьма сомнительны. Все идеи Трампа сугубо прожектёрские и абсолютно нереальные", — написал Медведев в Telegram-канале 9 января.
Эволюция риторики Трампа отражает переход от амбициозных предвыборных обещаний к более реалистичному подходу. Несмотря на заявления о готовности к переговорам, обстоятельства указывают на неопределенность и сложность урегулирования конфликта на Украине.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров проводит пресс-конференцию по итогам деятельности российской дипломатии в 2024 году - РИА Новости, 1920, 14.01.2025
Лавров прокомментировал заявления команды Трампа по Украине
14 января, 13:33
 
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