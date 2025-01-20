Японский политолог дал прогноз по внешней политике Трампа
Профессор Такахара: У Трампа мало сил для внешней политики старого формата
© AP Photo / Evan VucciДональд Трамп
© AP Photo / Evan Vucci
Дональд Трамп. Архивное фото
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ТОКИО, 20 янв – РИА Новости, Ксения Нака. Приход к власти в США новой администрации не может не оказать влияния на ситуацию вокруг безопасности и в Азиатско-Тихоокеанском регионе и на Ближнем Востоке, изменения коснутся и внешней политики Японии, однако у новой администрации недостаточно сил для проведения внешней политики старого формата, считает профессор японского университета Мэйдзи Гакуин Такао Такахара, занимающийся исследованиями в области сохранения и защиты мира и международной политики.
"Приход к власти администрации Трампа не может не оказать влияния на ситуацию вокруг безопасности в Тихоокеанском регионе и вокруг Китая и Тайваня. Вызывает опасения то, что у Трампа скудные силы для умелого проведения внешней политики великой державы старого формата - то, на чем он настаивает. Для того, чтобы Америка смогла проявить дипломатическую мощь, ему нужны талантливые помощники. Однако сейчас Трампа окружают люди, сосредоточенные на внутреннем, а не на внешнем, люди, до сих пор приверженные взгляду на мир эпохи Рональда Рейгана 40-летней давности, включая и самого Трампа", - сказал РИА Новости Такахара.
Кроме того, ученый считает, что тенденция к ослаблению США в роли сверхдержавы при сохранении ее военной мощи чревата большими рисками на мировой арене.
"Америка в роли сверхдержавы, за исключением военной мощи, имеет тенденцию к упадку. Использование этой военной мощи при одновременной централизации вокруг одной страны может привести к цепочке военных действий с потерей контроля над ними. В особенности в политике на Ближнем Востоке, если, как это было во время первого срока Трампа, он будет стоять только на стороне Нетаньяху, нельзя исключать из поля зрения возможность терроризма с использованием атомного оружия", - считает Такахара.
По его мнению, изменения коснутся и внешней политики Японии, так как во многом она зависит от курса США.
"Японская внешняя и оборонная политика во многом определяется Соединенными Штатами, поэтому она не может не измениться после прихода к власти новой администрации. Основная проблема Трампа в том, что его действия трудно прогнозировать. В то же время, есть шанс, что изменения будут в позитивном ключе, так как он не находится в плену прошлого. Тенденцией последних лет было встраивание японской оборонной силы в военную систему США. Правящая в Японии Либерально-демократическая партия продвигала это, не предоставляя народу достаточных объяснений. Я считаю, что было бы хорошо, если бы смена администрации США стала бы шансом для изменения в этом направлении – от милитаризации в сторону демилитаризации", - сказал Такахара.
При этом ученый высказал определенные опасения в связи с тем, что премьер Японии Сигэру Исиба, который сам себя называет "военным фанатом, делает заявления, идущие вразрез с современными тенденциями. "Ситуация будет, наоборот, развиваться в плохом направлении", - добавил эксперт.
Дональд Трамп, уже занимавший пост президента США в 2017-2021 годах, выиграл президентские выборы, которые прошли 5 ноября 2024 года. Он стал первым с XIX века политиком в США, кому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Трамп 17 декабря получил необходимые для победы на выборах президента США голоса коллегии выборщиков. Инаугурация пройдет 20 января.
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