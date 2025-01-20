https://ria.ru/20250120/tramp-1994535380.html

Журналист вспомнил, какие обещания Трампа в первый срок не сбылись

Журналист вспомнил, какие обещания Трампа в первый срок не сбылись - РИА Новости, 20.01.2025

Журналист вспомнил, какие обещания Трампа в первый срок не сбылись

Считаные часы остаются в США до вступления Дональда Трампа в должность 47-го американского президента. На протяжении своей предвыборной гонки республиканец... РИА Новости, 20.01.2025

2025-01-20T03:40:00+03:00

2025-01-20T03:40:00+03:00

2025-01-20T03:40:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 20 янв - РИА Новости, Игорь Наймушин. Считаные часы остаются в США до вступления Дональда Трампа в должность 47-го американского президента. На протяжении своей предвыборной гонки республиканец выступал перед сторонниками с многочисленными обещаниями, среди которых были заверения положить конец конфликту на Украине, начать крупнейшую в истории страны депортацию мигрантов, снизить инфляцию и обеспечить подъем нефтегазовой отрасли. Чему из обещаний Трампа, данных им в ходе первой избирательной кампании, так и не суждено было сбыться - в материале РИА Новости. Экономические грезы В ходе предвыборной гонки за свой первый срок главы государства Трамп поставил цель обеспечить годовой рост ВВП США на уровне 4%. Будущего 45-го президента Соединенных Штатов не смущали многочисленные скептики из числа экономистов, предостерегавших от подобного рода обещаний. В результате этот рост так и остался существовать лишь на словах. По расчетам Всемирного банка, в 2017 году ВВП страны вырос на 2,5%, в 2018-2019 годы на 3% и 2,6% соответственно, а в 2020 году и вовсе просел на 2,2% на волне пандемии. К слову, до Трампа роста американской экономики на уровне 4% в последний раз удалось добиться демократу Биллу Клинтону. При нем ВВП США рос выше этого значения с 1997 по 2000 годы, а после скачок ВВП на 6,1% обеспечил Джо Байден за счет масштабных вливаний средств в поддержку экономики для борьбы с последствиями пандемии. Не менее амбициозными были и планы Трампа в отношении госдолга, ставшего вечной головной болью американских властей. Республиканец намеревался избавить свою страну от долговых обязательств правительства, которые в ходе его первой предвыборной кампании оценивались в 19 триллионов долларов. "Мы должны избавиться от долга в 19 триллионов долларов. Я считаю, что мы можем сделать это довольно быстро… в течение восьми лет", - заявлял Трамп в предвыборном интервью газете Washington Post в апреле 2016 года. Важно признать, что американские избиратели отвели политику сперва лишь половину от этого времени, прежде чем вернуть в Белый дом после четырех лет правления Байдена. Но и за свой первый президентский срок Трамп не только не добился хотя бы частичного снижения бремени, а загнал страну в еще большую долговую яму - госдолг за четыре года вырос более чем на 7 триллионов долларов. "Великая" американская стена Свою первую избирательную кампанию Трамп проводил под лозунгом "Обещания даны - обещания исполнены". Для американских политиков подобное заявление само по себе является риском, однако одним из главных проектов республиканца было строительство стены на границе с Мексикой. Причем не просто строительство, а за счет самой Мексики. Протяженность границы между двумя странами составляет немногим менее 2 тысяч миль (порядка 3,1 тысячи километров). К январю 2021 года, когда Трамп оставил Белый дом, южная граница США насчитывала лишь 453 мили (729 километров) защитных заграждений, возведенных при республиканце, по данным телеканала CNN. При этом только 10% из них появились в тех местах, где заборов раньше вообще не было. Все остальные заграждения были построены на замену старым и частично развалившимся заборам или поставлены дополнительно к уже имевшимся. Весь проект строительства стены обернулся фиаско. Трамп не выполнил своего обещания отгородить США от южного соседа. Мексиканские власти отказались платить за забор, в результате чего американское правительство было вынуждено заложить на него около 15 миллиардов долларов бюджетных средств. Но и те заграждения, что были возведены, не защитили границу - нелегальные мигранты продолжали проникать в США, перелезая через забор, проходя сквозь широко стоящие столбы и просто обходя их в других местах. Надежды на уголь На протяжении своей предвыборной гонки Трамп обещал оживить угольную отрасль в США и вернуть угольщикам рабочие места. Увы, и здесь 46-й американский президент не преуспел в выполнении высказанных им обещаний. Данные минэнерго США прямо указывают на то, что при Трампе производства угля не только не росло - оно сокращалось. В первый год его президентства объем добычи составил 774,6 тысячи тонн (в отчетности используется американская тонна, равная 0,9 метрической тонны), в 2018-м - уже 756,1 тысячи, после этого - 706,3 тысячи, а по итогам 2020 года и вовсе 535,4 тысячи. Работники угольной отрасли обещанную им работу также не получили. Количество рабочих мест с 53 тысяч в первый год при Трампе несколько подросло - до 53,5 тысячи во второй, а затем сократилось до 52,8 тысячи, после чего просело до 42,1 тысячи в 2020 году. Между Белым домом и гольф-клубом Можно было ожидать, что с учетом столь грандиозных амбиций у Трампа просто не останется времени на досуг, поскольку ему предстояло выполнить немало обещаний для своей страны. Сам политик заверял избирателей, что будет "редко покидать Белый дом, поскольку так много работы нужно сделать", заодно критиковал Обаму за полеты президентским бортом на Гавайи и игру в гольф. По итогам его президентского срока оказалось, что Трамп сам не смог устоять перед желанием брать в руки клюшку и выйти в поле. За первые четыре года республиканский президент активно покидал свою резиденцию. По подсчетам американских СМИ, Трамп провел на поле для гольфа 307 дней, или немногим менее четверти из всего своего четырехлетнего срока, что обошлось американским налогоплательщикам почти в 150 миллионов долларов с учетом расходов на перелеты и безопасность своего президента.

https://ria.ru/20250120/tramp-1994531634.html

https://ria.ru/20250120/tramp-1994530545.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

сша, мексика, гавайи, дональд трамп, джо байден, билл клинтон, всемирный банк, выборы президента сша — 2024