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Трамп пообещал сделать Америку сильной, богатой и великой - РИА Новости, 20.01.2025
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02:32 20.01.2025 (обновлено: 02:43 20.01.2025)
https://ria.ru/20250120/tramp-1994531634.html
Трамп пообещал сделать Америку сильной, богатой и великой
Трамп пообещал сделать Америку сильной, богатой и великой - РИА Новости, 20.01.2025
Трамп пообещал сделать Америку сильной, богатой и великой
Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что его администрация в предстоящие четыре года своей работы сосредоточится на защите границ страны и интересах... РИА Новости, 20.01.2025
2025-01-20T02:32:00+03:00
2025-01-20T02:43:00+03:00
сша
в мире
дональд трамп
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ВАШИНГТОН, 20 янв — РИА Новости. Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что его администрация в предстоящие четыре года своей работы сосредоточится на защите границ страны и интересах Соединенных Штатов, а не других государств."После многих лет, в течение которых мы укрепляли другие страны, защищали их границы и территории, мы наконец начнем строить нашу страну, защищать наши границы и оберегать наших граждан", — заявил Трамп на митинге в Вашингтоне в канун своей инаугурации.Трамп также пообещал восстановить свободу слова, отстаивать право граждан на оружие и положить конец незаконной миграции. "Мы не позволим себя оккупировать или захватить. Мы будем свободной и гордой нацией, и это начнется завтра в полдень", — подчеркнул он.Свой митинг политик-республиканец завершил ставшим уже традиционным обещанием сделать Америку "снова великой"."Мы сделаем Америку снова сильной. Мы сделаем Америку снова богатой. Мы сделаем Америку снова здоровой. И, наконец, мы сделаем Америку снова великой", - сказал Трамп.Кроме того, он подчеркнул, что его администрация намерена снизить налоги, вернуть тысячи фабрик обратно в США и "вновь укрепить и модернизировать вооруженные силы"."Мы будем строить Америку, покупать американские товары и нанимать на работу американцев", — добавил он.
https://ria.ru/20250120/tramp-1994530882.html
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сша, в мире, дональд трамп, вашингтон (штат)
США, В мире, Дональд Трамп, Вашингтон (штат)
Трамп пообещал сделать Америку сильной, богатой и великой

Трамп завершил митинг накануне инаугурации обещанием сделать Америку сильной

© AP Photo / Alex BrandonДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 20.01.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 20 янв — РИА Новости. Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что его администрация в предстоящие четыре года своей работы сосредоточится на защите границ страны и интересах Соединенных Штатов, а не других государств.
"После многих лет, в течение которых мы укрепляли другие страны, защищали их границы и территории, мы наконец начнем строить нашу страну, защищать наши границы и оберегать наших граждан", — заявил Трамп на митинге в Вашингтоне в канун своей инаугурации.
Избранный президент США Дональд Трамп на митинге в канун инаугурации - РИА Новости, 1920, 20.01.2025
Трамп на митинге в канун инаугурации пообещал закончить конфликт на Украине
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Трамп также пообещал восстановить свободу слова, отстаивать право граждан на оружие и положить конец незаконной миграции. "Мы не позволим себя оккупировать или захватить. Мы будем свободной и гордой нацией, и это начнется завтра в полдень", — подчеркнул он.
Свой митинг политик-республиканец завершил ставшим уже традиционным обещанием сделать Америку "снова великой".
"Мы сделаем Америку снова сильной. Мы сделаем Америку снова богатой. Мы сделаем Америку снова здоровой. И, наконец, мы сделаем Америку снова великой", - сказал Трамп.
Кроме того, он подчеркнул, что его администрация намерена снизить налоги, вернуть тысячи фабрик обратно в США и "вновь укрепить и модернизировать вооруженные силы".
"Мы будем строить Америку, покупать американские товары и нанимать на работу американцев", — добавил он.
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