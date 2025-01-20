Трамп на митинге в канун инаугурации пообещал закончить конфликт на Украине
Трамп пообещал закончить украинский конфликт и не допустить третью мировую войну
© AP Photo / Evan VucciИзбранный президент США Дональд Трамп на митинге в канун инаугурации
© AP Photo / Evan Vucci
Избранный президент США Дональд Трамп на митинге в канун инаугурации
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 20 янв — РИА Новости. Избранный президент США Дональд Трамп намерен завершить конфликт на Украине и приложить усилия для предотвращения третьей мировой войны, об этом он заявил, выступая перед сторонниками в Вашингтоне в канун инаугурации.
"Я завершу войну на Украине. Я остановлю хаос на Ближнем Востоке и предотвращу третью мировую войну. Вы даже не представляете, насколько мы к ней близки", — сказал Трамп.
Кроме того, он пообещал сосредоточить усилия на защите границ страны и ее интересах, а не других государств.
«
"После многих лет, в течение которых мы укрепляли другие страны, защищали их границы и территории, мы наконец начнем строить нашу страну, защищать наши границы и оберегать наших граждан", — заключил политик.
Избранный президент США ранее заявлял, что СВО никогда бы не началась, если бы тогда он был президентом вместо Джо Байдена. Он также обещал в случае своего переизбрания добиться урегулирования этого вопроса. Представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя слова Трампа, назвал украинский конфликт слишком сложной проблемой, чтобы решить ее за один день.