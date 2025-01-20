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Трамп на митинге в канун инаугурации пообещал закончить конфликт на Украине - РИА Новости, 20.01.2025
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02:18 20.01.2025 (обновлено: 09:40 20.01.2025)
https://ria.ru/20250120/tramp-1994530882.html
Трамп на митинге в канун инаугурации пообещал закончить конфликт на Украине
Трамп на митинге в канун инаугурации пообещал закончить конфликт на Украине - РИА Новости, 20.01.2025
Трамп на митинге в канун инаугурации пообещал закончить конфликт на Украине
Избранный президент США Дональд Трамп намерен завершить конфликт на Украине и приложить усилия для предотвращения третьей мировой войны, об этом он заявил,... РИА Новости, 20.01.2025
2025-01-20T02:18:00+03:00
2025-01-20T09:40:00+03:00
в мире
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ВАШИНГТОН, 20 янв — РИА Новости. Избранный президент США Дональд Трамп намерен завершить конфликт на Украине и приложить усилия для предотвращения третьей мировой войны, об этом он заявил, выступая перед сторонниками в Вашингтоне в канун инаугурации."Я завершу войну на Украине. Я остановлю хаос на Ближнем Востоке и предотвращу третью мировую войну. Вы даже не представляете, насколько мы к ней близки", — сказал Трамп.Кроме того, он пообещал сосредоточить усилия на защите границ страны и ее интересах, а не других государств."После многих лет, в течение которых мы укрепляли другие страны, защищали их границы и территории, мы наконец начнем строить нашу страну, защищать наши границы и оберегать наших граждан", — заключил политик.Избранный президент США ранее заявлял, что СВО никогда бы не началась, если бы тогда он был президентом вместо Джо Байдена. Он также обещал в случае своего переизбрания добиться урегулирования этого вопроса. Представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя слова Трампа, назвал украинский конфликт слишком сложной проблемой, чтобы решить ее за один день.
https://ria.ru/20250120/tramp-1994529139.html
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в мире, украина, дональд трамп, сша, ближний восток
В мире, Украина, Дональд Трамп, США, Ближний Восток
Трамп на митинге в канун инаугурации пообещал закончить конфликт на Украине

Трамп пообещал закончить украинский конфликт и не допустить третью мировую войну

© AP Photo / Evan VucciИзбранный президент США Дональд Трамп на митинге в канун инаугурации
Избранный президент США Дональд Трамп на митинге в канун инаугурации - РИА Новости, 1920, 20.01.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Избранный президент США Дональд Трамп на митинге в канун инаугурации
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ВАШИНГТОН, 20 янв — РИА Новости. Избранный президент США Дональд Трамп намерен завершить конфликт на Украине и приложить усилия для предотвращения третьей мировой войны, об этом он заявил, выступая перед сторонниками в Вашингтоне в канун инаугурации.
"Я завершу войну на Украине. Я остановлю хаос на Ближнем Востоке и предотвращу третью мировую войну. Вы даже не представляете, насколько мы к ней близки", — сказал Трамп.
Избранный президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 20.01.2025
"Огромное унижение": Трампа предупредили о страшном ударе на Украине
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Кроме того, он пообещал сосредоточить усилия на защите границ страны и ее интересах, а не других государств.
«
"После многих лет, в течение которых мы укрепляли другие страны, защищали их границы и территории, мы наконец начнем строить нашу страну, защищать наши границы и оберегать наших граждан", — заключил политик.
Избранный президент США ранее заявлял, что СВО никогда бы не началась, если бы тогда он был президентом вместо Джо Байдена. Он также обещал в случае своего переизбрания добиться урегулирования этого вопроса. Представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя слова Трампа, назвал украинский конфликт слишком сложной проблемой, чтобы решить ее за один день.
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