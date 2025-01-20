https://ria.ru/20250120/tramp-1994530882.html

Трамп на митинге в канун инаугурации пообещал закончить конфликт на Украине

Трамп на митинге в канун инаугурации пообещал закончить конфликт на Украине - РИА Новости, 20.01.2025

Трамп на митинге в канун инаугурации пообещал закончить конфликт на Украине

Избранный президент США Дональд Трамп намерен завершить конфликт на Украине и приложить усилия для предотвращения третьей мировой войны, об этом он заявил,... РИА Новости, 20.01.2025

2025-01-20T02:18:00+03:00

2025-01-20T02:18:00+03:00

2025-01-20T09:40:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 20 янв — РИА Новости. Избранный президент США Дональд Трамп намерен завершить конфликт на Украине и приложить усилия для предотвращения третьей мировой войны, об этом он заявил, выступая перед сторонниками в Вашингтоне в канун инаугурации."Я завершу войну на Украине. Я остановлю хаос на Ближнем Востоке и предотвращу третью мировую войну. Вы даже не представляете, насколько мы к ней близки", — сказал Трамп.Кроме того, он пообещал сосредоточить усилия на защите границ страны и ее интересах, а не других государств."После многих лет, в течение которых мы укрепляли другие страны, защищали их границы и территории, мы наконец начнем строить нашу страну, защищать наши границы и оберегать наших граждан", — заключил политик.Избранный президент США ранее заявлял, что СВО никогда бы не началась, если бы тогда он был президентом вместо Джо Байдена. Он также обещал в случае своего переизбрания добиться урегулирования этого вопроса. Представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя слова Трампа, назвал украинский конфликт слишком сложной проблемой, чтобы решить ее за один день.

https://ria.ru/20250120/tramp-1994529139.html

https://ria.ru/20250119/sdelka-1994516952.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина, дональд трамп, сша, ближний восток