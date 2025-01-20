https://ria.ru/20250120/tramp-1994530701.html

Отношения с Китаем для Трампа важнее России, заявил глава РСМД

Отношения с Китаем для Трампа важнее России, заявил глава РСМД - РИА Новости, 20.01.2025

Отношения с Китаем для Трампа важнее России, заявил глава РСМД

Избранный президент США Дональд Трамп не сфокусирован на России, его больше интересуют отношения Соединенных Штатов с Китаем, ежегодный товарооборот между... РИА Новости, 20.01.2025

2025-01-20T02:13:00+03:00

2025-01-20T02:13:00+03:00

2025-01-20T02:13:00+03:00

россия

сша

китай

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в мире

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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Избранный президент США Дональд Трамп не сфокусирован на России, его больше интересуют отношения Соединенных Штатов с Китаем, ежегодный товарооборот между которыми приближается к 800 миллиардам долларов, заявил РИА Новости генеральный директор Российского совета по международным делам (РСМД) Иван Тимофеев. "Никакой тяги, симпатии у Трампа к России нет", - сказал Тимофеев. С другой стороны, по его словам, у Трампа нет никаких травм, связанных с Россией, какие были у ветеранов холодной войны. "Для того же Байдена опыт холодной войны гораздо более значим в силу специфики его биографии", - заметил Тимофеев. "Президент США Трамп, в отличие от многих своих предшественников, не сфокусирован на России, не зациклен на ней. Для него РФ – просто одна из крупных держав, с которой надо договариваться. Не будем забывать, что он прежде всего бизнесмен, а не политик. Поэтому и подход у Трампа к России чисто деловой. В этой связи его куда больше интересуют отношения США с Китаем, ежегодный товарооборот между которыми приближается к 800 миллиардам долларов", - добавил собеседник агентства.

https://ria.ru/20250116/cosmos-1993698613.html

https://ria.ru/20241109/tramp-1982863533.html

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сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, сша, китай, дональд трамп, в мире