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Отношения с Китаем для Трампа важнее России, заявил глава РСМД - РИА Новости, 20.01.2025
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02:13 20.01.2025
https://ria.ru/20250120/tramp-1994530701.html
Отношения с Китаем для Трампа важнее России, заявил глава РСМД
Отношения с Китаем для Трампа важнее России, заявил глава РСМД - РИА Новости, 20.01.2025
Отношения с Китаем для Трампа важнее России, заявил глава РСМД
Избранный президент США Дональд Трамп не сфокусирован на России, его больше интересуют отношения Соединенных Штатов с Китаем, ежегодный товарооборот между... РИА Новости, 20.01.2025
2025-01-20T02:13:00+03:00
2025-01-20T02:13:00+03:00
россия
сша
китай
дональд трамп
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Избранный президент США Дональд Трамп не сфокусирован на России, его больше интересуют отношения Соединенных Штатов с Китаем, ежегодный товарооборот между которыми приближается к 800 миллиардам долларов, заявил РИА Новости генеральный директор Российского совета по международным делам (РСМД) Иван Тимофеев. "Никакой тяги, симпатии у Трампа к России нет", - сказал Тимофеев. С другой стороны, по его словам, у Трампа нет никаких травм, связанных с Россией, какие были у ветеранов холодной войны. "Для того же Байдена опыт холодной войны гораздо более значим в силу специфики его биографии", - заметил Тимофеев. "Президент США Трамп, в отличие от многих своих предшественников, не сфокусирован на России, не зациклен на ней. Для него РФ – просто одна из крупных держав, с которой надо договариваться. Не будем забывать, что он прежде всего бизнесмен, а не политик. Поэтому и подход у Трампа к России чисто деловой. В этой связи его куда больше интересуют отношения США с Китаем, ежегодный товарооборот между которыми приближается к 800 миллиардам долларов", - добавил собеседник агентства.
https://ria.ru/20250116/cosmos-1993698613.html
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россия, сша, китай, дональд трамп, в мире
Россия, США, Китай, Дональд Трамп, В мире
Отношения с Китаем для Трампа важнее России, заявил глава РСМД

Глава РСМД Тимофеев: Трамп не сфокусирован на России, его интересует Китай

© AP Photo / Evan VucciДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 20.01.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Избранный президент США Дональд Трамп не сфокусирован на России, его больше интересуют отношения Соединенных Штатов с Китаем, ежегодный товарооборот между которыми приближается к 800 миллиардам долларов, заявил РИА Новости генеральный директор Российского совета по международным делам (РСМД) Иван Тимофеев.
"Никакой тяги, симпатии у Трампа к России нет", - сказал Тимофеев.
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С другой стороны, по его словам, у Трампа нет никаких травм, связанных с Россией, какие были у ветеранов холодной войны. "Для того же Байдена опыт холодной войны гораздо более значим в силу специфики его биографии", - заметил Тимофеев.
"Президент США Трамп, в отличие от многих своих предшественников, не сфокусирован на России, не зациклен на ней. Для него РФ – просто одна из крупных держав, с которой надо договариваться. Не будем забывать, что он прежде всего бизнесмен, а не политик. Поэтому и подход у Трампа к России чисто деловой. В этой связи его куда больше интересуют отношения США с Китаем, ежегодный товарооборот между которыми приближается к 800 миллиардам долларов", - добавил собеседник агентства.
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