Отношения с Китаем для Трампа важнее России, заявил глава РСМД
Глава РСМД Тимофеев: Трамп не сфокусирован на России, его интересует Китай
© AP Photo / Evan VucciДональд Трамп
© AP Photo / Evan Vucci
Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Избранный президент США Дональд Трамп не сфокусирован на России, его больше интересуют отношения Соединенных Штатов с Китаем, ежегодный товарооборот между которыми приближается к 800 миллиардам долларов, заявил РИА Новости генеральный директор Российского совета по международным делам (РСМД) Иван Тимофеев.
С другой стороны, по его словам, у Трампа нет никаких травм, связанных с Россией, какие были у ветеранов холодной войны. "Для того же Байдена опыт холодной войны гораздо более значим в силу специфики его биографии", - заметил Тимофеев.
"Президент США Трамп, в отличие от многих своих предшественников, не сфокусирован на России, не зациклен на ней. Для него РФ – просто одна из крупных держав, с которой надо договариваться. Не будем забывать, что он прежде всего бизнесмен, а не политик. Поэтому и подход у Трампа к России чисто деловой. В этой связи его куда больше интересуют отношения США с Китаем, ежегодный товарооборот между которыми приближается к 800 миллиардам долларов", - добавил собеседник агентства.
СМИ: Трамп планирует разорвать связи между Россией и еще тремя странами
9 ноября 2024, 20:31